Atacaron a tiros a una embarcación de la Policía de Entre Ríos y buscan a los responsables

Ninguno de los oficiales resultaron heridos por los disparos

El despliegue de un operativo de búsqueda de gran envergadura se montó en el litoral, luego de que denunciaran que una embarcación de la Policía de Entre Ríos había sido atacada a balazos este jueves. El hecho ocurrió en los riachos que se ubican frente a la localidad de Villa Constitución, perteneciente a la jurisdicción de Santa Fe.

La acción coordinada incluyó la participación de la Prefectura Naval, agentes de fuerzas especiales y un helicóptero del Cuerpo de Operaciones Especiales (CODI), que partió desde Paraná para reforzar la persecución de los responsables. La operación se centró en las aguas del río Paraná, donde intentaron localizar a los agresores y recolectar pruebas vinculadas al incidente.

El episodio se produjo durante el mediodía del jueves, cuando una embarcación de la Policía de Entre Ríos fue atacada a tiros mientras patrullaba una zona aislada de los riachos. De acuerdo con el relato de los testigos, la balacera estuvo a cargo de una serie de delincuentes encapuchados que, por el momento, no habrían sido identificados.

Según la información publicada por El Once, el ataque dejó al menos 10 impactos de bala en la lancha policial. La fuerza entrerriana confirmó en un comunicado que los agresores “estaban con su rostro tapado con cuelleras y gorras”. Asimismo, informaron que ninguno de los efectivos resultó herido.

Continúa activo el operativo para dar con los responsables del ataque (Gentileza: Victoria Primicias)

Las primeras indagaciones apuntarían a que los atacantes se movilizaban en dos lanchas civiles y se estipularía que se habría tratado de una banda conformada por un aproximado de cinco y/o seis personas. Tras abrir fuego, los delincuentes escaparon rápidamente por el río, lo que dificultó su identificación y captura.

Según información consignada por Victoria Primicias, las autoridades evaluarían como hipótesis la posibilidad de que los agresores se hubieran trasladado desde la zona de Rosario. Hasta el momento, este dato aún estaría en proceso de verificación. Asimismo, se mantienen activos los operativos de localización, con personal desplegado tanto en el agua como en territorio rosarino.

Una embarcación de la Prefectura Naval se tiroteó con una banda de cuatreros brasileños en Santo Tomé

La Isla Santa Lucía, ubicada en el río Uruguay a unos 20 kilómetros de Santo Tomé, fue escenario de un violento tiroteo entre efectivos de la Prefectura Naval y presuntos cuatreros brasileños que operaban en lanchas. El incidente, que se produjo el miércoles al anochecer, puso de manifiesto la escalada de delitos vinculados al abigeato en una de las zonas más conflictivas de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo con información proporcionada por Diario El Libertador, la patrulla oficial realizaba tareas de control y decomiso de redes de pesca prohibidas cuando fue sorprendida por disparos provenientes de al menos dos embarcaciones. No obstante, no descartaron la posibilidad de que pudiera haber una tercera nave implicada en el hecho.

Luego de que se desatara el tiroteo, los uniformados respondieron al ataque. Esto derivó en un intercambio de disparos de alta intensidad en aguas argentinas, ya que el enfrentamiento armado se produjo a una distancia considerable de la zona costera.

Aparentemente, la agresión habría tenido como objetivo intimidar a los agentes federales. Se presume que los agresores forman parte de una banda de cuatreros que, de manera recurrente, cruzaría desde Brasil hacia territorio argentino para faenar ganado de productores locales y trasladar las mejores piezas de carne al país vecino.

En un primer momento, no se descartó la posibilidad de que los agresores fueran pescadores, pero esta hipótesis perdió fuerza con el avance de las investigaciones. De la misma manera, confirmaron que los integrantes de la patrulla de Prefectura resultaron ilesos tras el enfrentamiento armado.