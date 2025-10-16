Crimen y Justicia

Mataron a un hombre en Mar del Plata y los principales sospechosos son su sobrino y su cuñado

El crimen ocurrió en el barrio Regional de la ciudad balnearia. Habría sido por un conflicto familiar

Guardar
El sobrino y el cuñado
El sobrino y el cuñado de la víctima detenidos por el crimen ocurrido en Mar del Plata (0223)

Un hombre fue asesinado en Mar del Plata durante la tarde del miércoles en medio de un conflicto familiar. Hasta el momento, hay dos sospechosos detenidos: su sobrino y su cuñado.

La víctima fue identificada como José Palma, de 48 años, quien murió tras recibir un disparo. Todo sucedió en las inmediaciones de la calle San Lorenzo al 7100, ubicada en el barrio Regional de Mar del Plata.+

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223, el episodio fue consecuencia de un conflicto previo entre miembros de una misma familia por la disputa de una vivienda. Pese a que los investigadores no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas, confirmaron que Palma no tenía antecedentes penales.

Una vez que tomaron conocimiento de lo sucedido, efectivos de la comisaría duodécima se hicieron presentes en el lugar y trasladaron de urgencia al hombre herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los intentos del equipo médico resultaron insuficientes para revertir la gravedad de las lesiones.

El ataque activó un inmediato operativo policial en la zona donde testigos y familiares fueron entrevistados en el lugar, lo que permitió establecer rápidamente que los principales sospechosos eran el sobrino y el cuñado de la víctima, de 22 y 25 años, respectivamente.

Según informaron voceros, ambos fueron aprehendidos a pocos metros del sitio de la agresión y puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6, a cargo de la fiscal Romina Díaz.

Desde la Fiscalía se dispuso la notificación de formación de causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los imputados permanecen alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno.

La sangre de la víctima
La sangre de la víctima sobre el patrullero que lo transportó al hospital (0223)

Durante la investigación inicial, la policía también procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol, presuntamente utilizado en el desarrollo del hecho. El rodado fue sometido a peritajes para la recolección de pruebas materiales que puedan aportar claridad respecto a la mecánica del ataque y la logística de la huida o desplazamiento de los implicados.

El cuerpo de la víctima será sometido hoy a la autopsia judicial en la morgue local. Los resultados, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, serán determinantes para precisar el recorrido de la bala, el arma utilizada y los detalles forenses que expliquen la causa concreta de muerte.

Acusaron a una mujer de matar a su madre y su hermana

El 30 de septiembre una explosión destruyó la vivienda y causó la muerte inmediata de dos mujeres, la madre de la familia, de 84 años, y la hermana menor. Solo M. R., de 63 años, sobrevivió al incendio, aunque sufrió quemaduras graves. Ahora, fue imputada por homicidio.

La anciana murió en el acto, mientras que la hermana de la imputada falleció horas después del hecho a causa de las heridas sufridas.

Tras descartarse la hipótesis de accidente, el fiscal Daniel Miralles afirmó: “Las pruebas recolectadas nos permiten sostener que existió la intención de causar la explosión”, según declaraciones a El Doce. Por decisión del Ministerio Público, la sospechosa enfrenta una imputación por doble homicidio calificado por el vínculo y permanece detenida bajo modalidad domiciliaria, al cuidado de familiares y realizando curaciones médicas diarias.

Temas Relacionados

identificaciónhombreasesinadocuñadosobrinodetenidosMar del Plata

Últimas Noticias

Imputaron a una funcionaria de San Juan y a ocho personas por ser parte de una banda que falsificaba documentos

El caso se dio a conocer producto de una denuncia realizada por un ciudadano de Buenos Aires, quien descubrió que adeudaba créditos que nunca había solicitado

Imputaron a una funcionaria de

Reapareció el tío de “Pequeño J” y negó su vínculo con el triple femicidio: “Entregarme es un trámite engorroso”

Manuel David Valverde Rodríguez, quien tiene pedido captura nacional e internacional por el asesinato de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela, aseguró que estaba en Perú al momento del hecho

Reapareció el tío de “Pequeño

Detuvieron a un hombre por un homicidio ocurrido en mayo en Mar del Plata

El sospechoso de 28 años había sido señalado desde un principio, aunque no estaba detenido. Lo atraparon junto a un chico de 21, en un operativo por salideras bancarias

Detuvieron a un hombre por

Cayó el líder de una banda que cometió seis entraderas en la provincia de Buenos Aires

La DDI Luján detuvo a un hombre señalado como el cabecilla de un grupo resposable de una serie de asaltos violentos en Mercedes, Moreno y Luján, donde robaron vehículos, dinero y armas

Cayó el líder de una

La triste carta de los nietos y sobrinos de las víctimas del doble femicidio en Bahía Blanca: “Duele el corazón”

Familiares, amigos y vecinos de Miriam Velázquez (52) y Mariana Bustos (25) marcharon este miércoles para exigir justicia por la muerte de ambas

La triste carta de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron a una funcionaria de

Imputaron a una funcionaria de San Juan y a ocho personas por ser parte de una banda que falsificaba documentos

Día Mundial de la Alimentación: colaborar en la construcción de un futuro sustentable y con seguridad alimentaria

COP30: la prueba de fuego para el liderazgo climático latinoamericano

Hamas contra los palestinos

Reapareció el tío de “Pequeño J” y negó su vínculo con el triple femicidio: “Entregarme es un trámite engorroso”

INFOBAE AMÉRICA
EEUU condenó los ataques con

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza

Tierras raras: los metales estratégicos clave para la tecnología del futuro

TELESHOW
Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa