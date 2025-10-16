Mataron a un hombre en Mar del Plata y los principales sospechosos son su sobrino y su cuñado

El sobrino y el cuñado de la víctima detenidos por el crimen ocurrido en Mar del Plata (0223)

Un hombre fue asesinado en Mar del Plata durante la tarde del miércoles en medio de un conflicto familiar. Hasta el momento, hay dos sospechosos detenidos: su sobrino y su cuñado.

La víctima fue identificada como José Palma, de 48 años, quien murió tras recibir un disparo. Todo sucedió en las inmediaciones de la calle San Lorenzo al 7100, ubicada en el barrio Regional de Mar del Plata.+

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223, el episodio fue consecuencia de un conflicto previo entre miembros de una misma familia por la disputa de una vivienda. Pese a que los investigadores no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas, confirmaron que Palma no tenía antecedentes penales.

Una vez que tomaron conocimiento de lo sucedido, efectivos de la comisaría duodécima se hicieron presentes en el lugar y trasladaron de urgencia al hombre herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los intentos del equipo médico resultaron insuficientes para revertir la gravedad de las lesiones.

El ataque activó un inmediato operativo policial en la zona donde testigos y familiares fueron entrevistados en el lugar, lo que permitió establecer rápidamente que los principales sospechosos eran el sobrino y el cuñado de la víctima, de 22 y 25 años, respectivamente.

Según informaron voceros, ambos fueron aprehendidos a pocos metros del sitio de la agresión y puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6, a cargo de la fiscal Romina Díaz.

Desde la Fiscalía se dispuso la notificación de formación de causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los imputados permanecen alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno.

La sangre de la víctima sobre el patrullero que lo transportó al hospital (0223)

Durante la investigación inicial, la policía también procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol, presuntamente utilizado en el desarrollo del hecho. El rodado fue sometido a peritajes para la recolección de pruebas materiales que puedan aportar claridad respecto a la mecánica del ataque y la logística de la huida o desplazamiento de los implicados.

El cuerpo de la víctima será sometido hoy a la autopsia judicial en la morgue local. Los resultados, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, serán determinantes para precisar el recorrido de la bala, el arma utilizada y los detalles forenses que expliquen la causa concreta de muerte.

