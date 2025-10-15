Triángulo amoroso y brutal crimen en Merlo: extraditaron de España al hombre acusado por el homicidio de un almacenero

Extraditaron de España al paraguayo acusado del homicidio de un almacenero

Uno de los acusados por el homicidio de Hugo Felipe Peralta Martínez en Merlo fue extraditado desde España y ya se encuentra en Argentina. El crimen ocurrió en enero de 2024 en una vivienda en Mariano Acosta, donde la víctima fue apuñalada y su casa incendiada. La motivación detrás del ataque fue un triángulo amoroso que involucraba al hombre y a la pareja de Luis Miguel Zapata Simón, alias “Papu”, que estaba detenido en Madrid. Anteriormente, capturaron a su primo, su cómplice, en Paraguay.

El crimen, ocurrido el 25 de enero, se distinguió por la violencia y la premeditación. De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Matías Rappazzo, titular de la UFI Nº7 del Departamento Judicial de Morón, los responsables planificaron el ataque con precisión. Esperaron hasta las 11 de la mañana, un horario poco concurrido, para ingresar al almacén de la víctima, ubicado en la esquina de Paul Groussac y 20 de Junio, en un barrio humilde junto al Camino del Buen Ayre. Allí, apuñalaron a Peralta Martínez y, tras sustraer su teléfono móvil, incendiaron la propiedad con el cadáver en su interior. La autopsia determinó que recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en un pulmón, lesiones que resultaron fatales.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que el incendio tenía como objetivo eliminar cualquier evidencia que pudiera vincular a los autores con el hecho, ya que ambos conocían a la víctima. El robo del teléfono buscaba simular un asalto, pero la investigación rápidamente descartó esa hipótesis y reveló el verdadero móvil: una venganza por una infidelidad. Según la pesquisa, Peralta Martínez mantenía una relación clandestina con la pareja de uno de los agresores.

La zona en la que fue asesinado Peralta Martínez

La notoriedad de la víctima en el barrio facilitó la identificación de los sospechosos: Luis Miguel Zapata Simón, de 27 años, y su primo Marco Antonio Egerina Quintana, de 25, ambos de nacionalidad paraguaya. Tras el crimen, huyeron a Paraguay. La pareja de Zapata Simón habría sido la mujer involucrada en la relación extramatrimonial con el comerciante asesinado.

La orden de detención se emitió en los primeros días de febrero. Seis meses después, el 2 de agosto, agentes de Interpol detuvieron a Egerina Quintana en la ciudad paraguaya de Ñemby, a pedido de la Justicia argentina. La investigación continuó, ya que existía la sospecha de que Zapata Simón había abandonado Paraguay tras la detención de su primo. El análisis de los registros migratorios, aportados por las autoridades paraguayas, permitió establecer que Zapata Simón viajó a España, aunque en Argentina no constaba su salida legal del país, lo que sugiere que cruzó la frontera por un paso no habilitado.

Con esta información, se emitió una orden de captura internacional por homicidio agravado por premeditación y la participación de dos personas, además de robo, firmada por el Juzgado de Garantías N°4 de Morón. La colaboración entre las fuerzas policiales de Argentina, Paraguay y España resultó clave para localizar y detener a Zapata Simón en Madrid, quien fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de España.

Argentino prófugo por un crimen fue detenido en España

Según informó Primer Plano Online, tras más de un año de gestiones judiciales, la extradición de Zapata Simón se concretó recientemente, permitiendo que compareciera ante el fiscal Rappazzo. Asistido por una abogada particular, el hombre se negó a declarar durante la audiencia.

Sobre los dos detenidos pesan cargos por homicidio agravado, al haberse cometido el crimen con la participación premeditada de dos o más personas, y por robo, ya que el teléfono móvil de la víctima nunca fue recuperado. Para la Justicia, el caso se considera esclarecido.