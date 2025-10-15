Crimen y Justicia

Triángulo amoroso y brutal crimen en Merlo: extraditaron de España al hombre acusado por el homicidio de un almacenero

Una infidelidad, dos puñaladas y una casa en llamas. El hecho ocurrió en enero del año pasado, en la localidad de Mariano Acosta. Luis Miguel Zapata Simón, alias “Papu”, estaba detenido en Madrid

Guardar
Extraditaron de España al paraguayo
Extraditaron de España al paraguayo acusado del homicidio de un almacenero

Uno de los acusados por el homicidio de Hugo Felipe Peralta Martínez en Merlo fue extraditado desde España y ya se encuentra en Argentina. El crimen ocurrió en enero de 2024 en una vivienda en Mariano Acosta, donde la víctima fue apuñalada y su casa incendiada. La motivación detrás del ataque fue un triángulo amoroso que involucraba al hombre y a la pareja de Luis Miguel Zapata Simón, alias “Papu”, que estaba detenido en Madrid. Anteriormente, capturaron a su primo, su cómplice, en Paraguay.

El crimen, ocurrido el 25 de enero, se distinguió por la violencia y la premeditación. De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Matías Rappazzo, titular de la UFI Nº7 del Departamento Judicial de Morón, los responsables planificaron el ataque con precisión. Esperaron hasta las 11 de la mañana, un horario poco concurrido, para ingresar al almacén de la víctima, ubicado en la esquina de Paul Groussac y 20 de Junio, en un barrio humilde junto al Camino del Buen Ayre. Allí, apuñalaron a Peralta Martínez y, tras sustraer su teléfono móvil, incendiaron la propiedad con el cadáver en su interior. La autopsia determinó que recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en un pulmón, lesiones que resultaron fatales.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que el incendio tenía como objetivo eliminar cualquier evidencia que pudiera vincular a los autores con el hecho, ya que ambos conocían a la víctima. El robo del teléfono buscaba simular un asalto, pero la investigación rápidamente descartó esa hipótesis y reveló el verdadero móvil: una venganza por una infidelidad. Según la pesquisa, Peralta Martínez mantenía una relación clandestina con la pareja de uno de los agresores.

La zona en la que
La zona en la que fue asesinado Peralta Martínez

La notoriedad de la víctima en el barrio facilitó la identificación de los sospechosos: Luis Miguel Zapata Simón, de 27 años, y su primo Marco Antonio Egerina Quintana, de 25, ambos de nacionalidad paraguaya. Tras el crimen, huyeron a Paraguay. La pareja de Zapata Simón habría sido la mujer involucrada en la relación extramatrimonial con el comerciante asesinado.

La orden de detención se emitió en los primeros días de febrero. Seis meses después, el 2 de agosto, agentes de Interpol detuvieron a Egerina Quintana en la ciudad paraguaya de Ñemby, a pedido de la Justicia argentina. La investigación continuó, ya que existía la sospecha de que Zapata Simón había abandonado Paraguay tras la detención de su primo. El análisis de los registros migratorios, aportados por las autoridades paraguayas, permitió establecer que Zapata Simón viajó a España, aunque en Argentina no constaba su salida legal del país, lo que sugiere que cruzó la frontera por un paso no habilitado.

Con esta información, se emitió una orden de captura internacional por homicidio agravado por premeditación y la participación de dos personas, además de robo, firmada por el Juzgado de Garantías N°4 de Morón. La colaboración entre las fuerzas policiales de Argentina, Paraguay y España resultó clave para localizar y detener a Zapata Simón en Madrid, quien fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de España.

Argentino prófugo por un crimen fue detenido en España

Según informó Primer Plano Online, tras más de un año de gestiones judiciales, la extradición de Zapata Simón se concretó recientemente, permitiendo que compareciera ante el fiscal Rappazzo. Asistido por una abogada particular, el hombre se negó a declarar durante la audiencia.

Sobre los dos detenidos pesan cargos por homicidio agravado, al haberse cometido el crimen con la participación premeditada de dos o más personas, y por robo, ya que el teléfono móvil de la víctima nunca fue recuperado. Para la Justicia, el caso se considera esclarecido.

Temas Relacionados

MorónMerloMariano AcostaEspañaMadridParaguayHomicidiosExtradiciónÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Apelarán el sobreseimiento de Barzola por el crimen de Nora Dalmasso

La Cámara Criminal de Río Cuarto sobreseyó a Roberto Marcos Barzola tras considerar prescripta la causa, lo que dejó sin imputados un expediente donde el FBI confirmó la coincidencia genética con el acusado

Apelarán el sobreseimiento de Barzola

El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos

Fue tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el marco de una causa por lavado de dinero y narcotráfico del juzgado de Pablo Yadarola

El hallazgo de USD40 mil

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

Ángel De Jesús Barrios quedó formalmente acusado del crimen de Solange Edith Johnson en Rosario. Al día siguiente tapó el cuerpo y se retiró de la casa, dejando a la nena junto al cadáver hasta que llegó la Policía

Imputaron al femicida cinturón negro

“Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá“, le dijo Pablo Laurta a su hijo tras los femicidios

El taxista que los llevó de Córdoba a Entre Ríos detalló las circunstancias del viaje que duró 8 horas. La conducta del menor, los cambios de destino y cómo alertó a la Policía

“Por un largo tiempo no

El video de la inquilina de la casa del horror: “Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban”

Es un fragmento de la charla de la imputada por el triple femicidio de Florencio Varela con su abogado, quien pide que se investigue por encima de la banda de peruanos detenida

El video de la inquilina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Apelarán el sobreseimiento de Barzola

Apelarán el sobreseimiento de Barzola por el crimen de Nora Dalmasso

El secreto para la longevidad de Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista que compite a los 104 años

El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos

Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

INFOBAE AMÉRICA
Memes, blogs y creatividad, el

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

TELESHOW
El presagio de Pampita sobre

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Paula Chaves contó por qué le molesta que la psicóloga le cobre: “Me hace sentir como que me usó”

Cazzu en su llegada a México desmintió a Christian Nodal: “Me avisó que estaba con alguien más un día antes de las fotos”

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú: la primera promoción de Telefe

El viaje de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Machu Pichu: café, naturaleza y muestras de amor