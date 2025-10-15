Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

El ex jefe Departamental de la Policía de Mar del Plata José Luis Segovia (Foto: 0223)

El avance hacia el juicio oral en la causa que investiga una presunta red de corrupción policial en Mar del Plata marcó un nuevo capítulo en el proceso judicial contra el ex jefe de la Policía Departamental marplatense, José Luis Segovia, quien fue acusado de presuntamente haber liderado una estructura ilícita que funcionaba dentro de la misma fuerza.

La elevación del caso a la instancia oral fue confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. La investigación, impulsada por el fiscal Marcos Pagella y el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), bajo la dirección de Javier Pettigiani, recibió el respaldo de los jueces Marcelo Madina y Alfredo Deleonardis, quienes firmaron la resolución que ratificó la decisión previa del juez de Garantías Daniel De Marco. Asimismo, rechazaron el pedido de nulidad que había sido presentado por la defensa.

De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, la Cámara señaló que “existe un cuadro de sospecha debidamente fundado que justifica la apertura del debate oral” y que los argumentos presentados por los representantes de Segovia “no logran desvirtuar la solidez argumental del fallo de elevación”.

La causa se originó tras el robo ocurrido en un departamento en Cabo Corrientes durante 2020, que permitió obtener escuchas y testimonios que revelaron una red de corrupción con conexiones hacia la Jefatura Departamental de Mar del Plata.

La sede de la Jefatura Departamental de Mar del Plata

Según reconstruyó la Fiscalía, el ex titular de la sede policial habría actuado como jefe de una asociación ilícita compuesta por policías y civiles. Asimismo, indicaron que esta se habría dedicado a encubrir delitos, proteger actividades financieras informales y exigir pagos a prestamistas y comerciantes a cambio de “protección”.

Entre las pruebas que conformaron el expediente de la causa figuraron comunicaciones interceptadas y declaraciones de imputados y testigos, elementos que, a juicio de la Cámara, justificarían que sea un tribunal oral el encargado de analizar la responsabilidad de Segovia.

De la misma manera, resolvieron imputarlo por los cargos de asociación ilícita en carácter de jefe, exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

El fallo también abordó la situación de otros imputados. En el caso del abogado Lautaro Resúa, la Cámara rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa, al considerar que subsistirían elementos de convicción suficientes para sostener la acusación en su contra. Tras ser señalado por su presunta intervención en maniobras financieras y de asesoramiento, se determinó que será juzgado junto al ex titular de la Jefatura Departamental marplatense.

El paso siguiente será sortear el Juzgado en el que se llevará a cabo el juicio (Gentileza: La Capital)

En contraste, el ex policía G. C., representado por la abogada Adelina Martorella, fue sobreseído por los cargos de partícipe de asociación ilícita y encubrimiento. En su caso, el tribunal determinó que las referencias a su posible participación carecerían de respaldo probatorio y ordenó su desvinculación definitiva del expediente.

Según la información publicada por el medio local 0223, junto al ex titular de la Jefatura Departamental serán juzgados Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Cristian Gari, Lautaro Resúa, Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa y Jorge Toletti.

Con la decisión de la Cámara, el expediente quedó firme y será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal que resulte sorteado para la realización del debate. Mientras tanto, Segovia permanecerá detenido en la Unidad Penal 44 de Batán. Según trascendió, en su rutina alterna su tiempo entre la celda y las prácticas de boxeo con otros internos, a la espera de que se resuelva el pedido de morigeración de la prisión preventiva presentado por su defensa.