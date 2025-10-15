Crimen y Justicia

Absolvieron a la ex pareja de la mujer que murió tras caer de un cuarto piso en un edificio de Salta

Todo sucedió en noviembre de 2023. El único acusado estuvo con ella minutos antes de que todo sucediera

Guardar
La joven falleció en noviembre
La joven falleció en noviembre de 2023 tras caer de un cuarto piso

El Tribunal de Juicio de Orán absolvió este martes al único imputado por la muerte de Nahir Nuri Klimasauskas, ocurrida en noviembre de 2023 en la ciudad de Orán, en Salta. La decisión ordenó la inmediata libertad de G. G. V., quien había estado privado de su libertad en el marco del proceso.

El tribunal, conformado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, resolvió dejar sin efecto la acusación por el crimen, dando por concluida la investigación penal contra la ex pareja de la víctima, quien horas antes de que se produzca el deceso, se encontraba con ella.

El hecho ocurrió en la madrugada del 19 de febrero, cuando el cuerpo de Klimasauskas, de 27 años, fue hallado sin vida en el patio interno de la Torre Pizarro, un edificio céntrico de la ciudad salteña situado en la esquina de las calles Pizarro y Arenales. Tras un llamado de alerta, efectivos policiales y el Cuerpo de Investigadores Fiscales se trasladaron hasta el lugar. Según se confirmó en la causa, la joven había caído desde un cuarto piso y presentaba lesiones ocurridas en simultáneo, coincidentes con una fuerte caída.

En un primer momento, la única persona que acompañaba la mujer en el departamento era G. G. V., dueño de una distribuidora de alimentos en la ciudad. El día del fallecimiento, fue aprehendido preventivamente, luego de que las primeras hipótesis lo ubicaran como principal sospechoso, tras su propio relato y los indicios encontrados en el lugar. En su declaración, replicada por El Tribuno, el imputado aseguró que había intentado asistir a la joven, quien, de acuerdo con su defensa, se encontraba bajo tratamiento médico y afrontaba situaciones de depresión.

En línea con su versión de los hechos, ambos habían salido a bailar y, al regresar al domicilio, mantuvieron una discusión. El acusado sostuvo que la mujer le rompió su celular, y ante la imposibilidad de mandar mensajes, realizó un llamado a la madre pidiéndole que se acercara debido a que su hija se encontraba en un estado de agresividad. Minutos más tarde se retiró de la habitación principal, pero tras oír un fuerte ruido salió al balcón y vio el cuerpo de Klimasauskas en el patio del inmueble. Descendió de inmediato y contactó nuevamente a la madre para informarle lo que acababa de ocurrir. Según declaró ante el tribunal, optó por abandonar el edificio, medida que explicó como preventiva para “evitar inconvenientes”.

El juicio se llevó a
El juicio se llevó a cabo en el Tribunal de Orán (Google Maps)

Durante el juicio que comenzó a principios de agosto, la madre de la víctima brindó su testimonio, relatando detalles acerca de la relación entre ambos y refiriéndose a repetidos episodios de conflictos y situaciones de violencia. “Ay mamá, ya te llamo, ya voy”, fue la última frase que escuchó la mujer por teléfono, antes de recibir otro llamado, quince minutos después, que le informó la peor de las noticias. La mujer aportó el testimonio de un vecino que habría presenciado situaciones de agresión física y conductas controladoras por parte de la expareja de su hija.

La Fiscalía mencionó también, como prueba de la relación conflictiva que ambos tenían, un mensaje publicado desde la cuenta de Facebook de Klimasauskas el día del hecho, que señalaba: “Me arruinaste la vida Gustavo”, constituía un indicio relevante sobre el contexto en que se produjo la muerte. Además, se consideró la existencia de antecedentes de conflictos, celos y presunto acoso. Pese a ello, en su declaración ante el Tribunal, el sujeto de 30 años, negó responsabilidad penal, de acuerdo a lo informado por El Tribuno.

Tras dos meses de jornadas de debate y la revisión de las partes, la decisión final fue adoptada por la mayoría del Tribunal, con disidencia de uno de sus miembros. La causa estuvo bajo la responsabilidad de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, que impulsó la imputación en el proceso oral. No obstante, los magistrados resolvieron absolver al acusado.

Temas Relacionados

Nuri KlimasauskasSaltajuicioTribunal de Oránabsoluciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central continuarán detenidos hasta el juicio oral

El fiscal Lisandro Artacho confirmó que solicitará 30 años de prisión para Reifenstuel, Cabrera y Masson. Por su parte, la querella reclama una pena aún mayor

Los tres acusados por el

Balearon a una adolescente y un hombre en Rosario en dos hechos distintos

Otro hombre fue apuñalado. Los tres heridos están internados en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez con lesiones de gravedad diversa

Balearon a una adolescente y

Condenaron a los acusados de matar a golpes a un futbolista en Córdoba, pero no irán a prisión

Se trata de Federico Mellano y Federico Cabrillana, quienes en abril de 2024 atacaron a golpes a Jesús Buffarini

Condenaron a los acusados de

Triángulo amoroso y brutal crimen en Merlo: extraditaron de España al hombre acusado por el homicidio de un almacenero

Una infidelidad, dos puñaladas y una casa en llamas. El hecho ocurrió en enero del año pasado, en la localidad de Mariano Acosta. Luis Miguel Zapata Simón, alias “Papu”, estaba detenido en Madrid

Triángulo amoroso y brutal crimen

Apelarán el sobreseimiento de Barzola por el crimen de Nora Dalmasso

La Cámara Criminal de Río Cuarto sobreseyó a Roberto Marcos Barzola tras considerar prescripta la causa, lo que dejó sin imputados un expediente donde el FBI confirmó la coincidencia genética con el acusado

Apelarán el sobreseimiento de Barzola
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los tres acusados por el

Los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central continuarán detenidos hasta el juicio oral

Condenaron a los acusados de matar a golpes a un futbolista en Córdoba, pero no irán a prisión

Según un informe privado, la pobreza bajó al 30,7% entre abril y septiembre de este año

Arranca el Coloquio de IDEA, entre la incertidumbre electoral y las expectativas sobre el salvataje de Trump

Triángulo amoroso y brutal crimen en Merlo: extraditaron de España al hombre acusado por el homicidio de un almacenero

INFOBAE AMÉRICA
“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona