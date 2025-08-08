Crimen y Justicia

Comenzó el juicio por el femicidio de la mujer que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta

El cuerpo de Nuri Klimasauskas fue hallado sin vida en el patio interno de un edificio en 2023. La última persona que estuvo con ella fue Gustavo García Viarengo

Guardar
La joven falleció en noviembre
La joven falleció en noviembre de 2023 tras caer de un cuarto piso

El juicio por el crimen de Nahir Nuri Klimasauskas, ocurrido en febrero de 2023, comenzó este jueves y tiene como único acusado a su ex pareja, Gustavo García Viarengo (30), quien se encontraba con ella el día en que su cuerpo fue hallado en el patio interno de un edificio en Orán. En las primeras declaraciones, aseguró que la mujer de 27 años se había arrojado del cuarto piso. Sin embargo, quedó detenido inmediatamente.

Ante el Tribunal integrado por los jueces Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, el acusado por homicidio agravado por la relación de pareja y en un contexto de violencia de género, se declaró inocente. En su relato dio detalles de la relación que mantenía con la víctima y aseguró que atravesaban diversas dificultades. Según indicó el portal El Tribuno, describió a la víctima como una persona que sufría depresión y seguía un tratamiento con medicación, alegando que él intentaba ayudarla.

En la mañana del 19 de febrero de 2023, el cuerpo de Klimasauskas apareció sin vida en el patio interno de la Torre Pizarro, un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad salteña, cerca de la esquina entre las calle homónima y Arenales. Un llamado había alertado a los policías y al Cuerpo de Investigadores Fiscales, quienes se trasladaron inmediatamente hacia la escena. La única persona que acompañaba a la mujer en ese momento era García Viarengo. Días después, el dueño de la distribuidora de alimentos quedó detenido.

Comenzó el juicio por el
Comenzó el juicio por el crimen de Nuri Klimasauskas

En su versión de los hechos mencionó que, tras salir juntos a bailar y asistir a un after, ambos regresaron al departamento, donde se produjo una discusión en la que la joven le rompió el teléfono celular. Dado que solo podría hacer llamados, se contactó con su suegra para decirle que la mujer se encontraba agresiva, y le pidió que se acercara hasta allí.

Luego, continuó diciendo que se retiró de la habitación, pero al oír un fuerte ruido regresó y, al salir al balcón, observó el cuerpo de la Klimasauskas en el patio. Bajó de inmediato, contactó nuevamente a la madre de la joven y le informó lo que acababa de ocurrir. En ese momento, según sus declaraciones, tomó la decisión de irse del lugar para evitar inconvenientes.

La primera jornada también contó con el testimonio de la madre de la víctima. “Ay mamá, ya te llamo, ya voy”, fueron las palabras de la chica. Por detrás escuchó a García Viarengo decir que ya la llevaba con ella.

El posteo de la víctima
El posteo de la víctima minutos antes de que la encontraran muerta

Esperó noticias, pero después de 15 minutos otro llamado le confirmaba la muerte de su hija y la decisión del acusado de retirarse del lugar. En su relato, recordó la relación de la pareja como conflictiva, marcada por episodios de celos, presuntos acosos y violencia. Contó que un vecino le indicó que eran reiterados los momentos de agresiones físicas y sostuvo que la conducta del ex novio era agresiva y controladora.

Uno de los elementos documentales de la causa fue un mensaje publicado desde el perfil de Facebook de Klimasauskas la mañana del crimen. En la res social escribió: “Me arruinaste la vida Gustavo”. Para la Fiscalía, ese mensaje constituye una clave para entender la dinámica de la relación y el contexto en que se produjo la muerte.

Al finalizar la etapa de testimonios, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio y reanudar la audiencia el lunes 11. El juicio continuará la próxima semana con la comparecencia de nuevos testigos, la presentación de pruebas forenses y los alegatos de las partes, en medio de una fuerte repercusión pública y seguimiento por parte de organizaciones que trabajan en la problemática de violencia de género en la provincia de Salta.

Temas Relacionados

juicioTribunalSaltacrimenfemicidioNuri Klimasauskasúltimas noticias

Últimas Noticias

Megaoperativo policial en cuatro barrios de CABA contra “los herederos de Dumbo”: hallaron drogas y dos granadas

Se llevaron a cabo 30 allanamientos en simultáneo para desbaratar a una banda narco. Algunos de los acusados son los sucesores de Raúl Martín Maylín Rivera, alias Dumbo, quien está detenido en Ezeiza por liderar la venta de drogas en el barrio Padre Mugica de Villa Lugano

Megaoperativo policial en cuatro barrios

Juicio por el crimen de Romina Karban en Chaco: fijaron la fecha para la presentación de las pruebas

Ante el tribunal deberá comparecer el hermano de la víctima, acusado de haberla asesinado para quedarse con su parte de la herencia familiar

Juicio por el crimen de

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

La causa involucró a varios empleados del Servicio Penitenciario provincial, quienes fueron acusados de facilitar el funcionamiento de una red narco

Juicio por corrupción en un

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba huir con su amante

El sospechoso fue detenido en Laferrere. Estaba esperando que un auto lo pase a buscar para huir hacia el interior del país

Asesinó a mazazos a su

Lo asesinaron en 2017 y no hay ningún detenido: ofrecieron una recompensa de $5 millones para dar con el autor del crimen

Su cuerpo fue hallado por personal policial con 14 apuñaladas en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut

Lo asesinaron en 2017 y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Apuñaló a dos jubiladas en

Apuñaló a dos jubiladas en Corrientes para robarles el celular

Megaoperativo policial en cuatro barrios de CABA contra “los herederos de Dumbo”: hallaron drogas y dos granadas

Juicio por el crimen de Romina Karban en Chaco: fijaron la fecha para la presentación de las pruebas

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba huir con su amante

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump encabezará una “cumbre de

Donald Trump encabezará una “cumbre de paz histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

Las momias egipcias y el extraño auge de la “medicina caníbal” en Europa

Los secretos la reina Victoria: cartas destruidas, un sirviente escocés y la sospecha de un hijo oculto

Por qué David Bowie tenía los ojos de diferente color: el origen de un mito visual

La ONU exigió detener de inmediato el plan de ocupación militar de Gaza aprobado por el gobierno de Netanyahu

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”