Crimen y Justicia

En un juicio abreviado, condenaron al último de los acusados por el crimen de Uma Aguilera

Se trata del joven que al momento del crimen tenía 17 años. Fue juzgado por un tribunal de menores y condenado a 12 años

Se conoció la sentencia contra el último acusado

El Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora sentenció a 12 años de prisión al último de los acusados por el crimen de Uma Aguilera, luego de que lo encontraran responsable del robo que terminó con la niña asesinada el 22 de enero de 2024 en Villa Centenario. Tal como lo habían adelantado las autoridades, la sentencia se conoció a través de un juicio abreviado, en el que el joven de 19 años reconoció su participación.

Durante el debate judicial, tanto la Fiscalía como los representantes legales de la familia de la nena de 9 años, solicitaron que la pena fuese de 15 años. Sin embargo, la jueza resolvió establecer una condena menor sobre el joven, que al momento del hecho tenía 17 años. “No entiendo por qué la jueza le bajó la pena”, sostuvo la madre de la víctima, María Eugenia, tras el fallo, según declaraciones recogidas por el portal El Bonaerense.

El ataque se produjo en plena vía pública, cuando la familia salía de su casa cerca de las 9 de la mañana. Mientras Uma y su papá —un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— aguardaban en un Ford Ka a María Eugenia, fueron interceptados por los delincuentes. En el afán de escapar de la situación, el padre aceleró el vehículo, pero un disparo ejecutado impactó en la menor, lo que generó consecuencias fatales casi de inmediato. Los delincuentes se dieron a la fuga en el Toyota Corolla en el que habían arribado.

La nena tenía 9 años cuando falleció

La nena falleció en el Hospital Churruca luego de haber sido derivada desde el Hospital Gandulfo. Allí había sido llevada por sus padres para que pudieran brindarle asistencia médica, pero los profesionales decidieron trasladarla debido a que sus heridas eran demasiado severas.

“Nada ni nadie nos va a devolver a Uma. Sabemos que una condena perpetua tampoco va a prosperar en este caso porque el chico era menor al momento del hecho, pese a que hoy es mayor con 19 años”, decía su progenitor al momento de conocerse el cambio del proceso judicial que derivó en un proceso abreviado. Aunque afirmaron que la modificación “fue una recomendación del fiscal y de los abogados para no tener que pasar otra vez por las audiencias y revivir todo el dolor nuevamente”.

En ese momento, recordaron: “A nosotros nos queda una ausencia perpetua y dolorosa. En casa hay un dormitorio que está vacío y que solo lo usa su perrita para dormir esperándola todos los días”.

La condena al resto de los implicados se conoció en junio

El 9 de junio, la Justicia dictó prisión perpetua para Ariel Acuña Vega (21), Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20) y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20) al encontrarlos responsables de un robo calificado con el uso de arma de fuego, realizado en grupo y con la participación de un menor de edad. Las defensas de los tres condenados pidieron que se impusieran penas más bajas y rechazaron la utilización del artículo 80 del Código Penal, que contempla la figura de homicidio intercriminis. Los abogados argumentaron que el hecho debía ser considerado como homicidio calificado y tentativa de robo.

En su exposición, la defensora de Miguel Romero Molinas, acusado de efectuar el disparo mortal, manifestó que su defendido “no pretendía causar la muerte de una menor” y que “valora la vida”. Asimismo, la abogada sostuvo que los padres de la víctima presentaron declaraciones falsas y señaló que detectó “contradicciones” en sus testimonios, lo que provocó momentos de tensión durante la audiencia.

El fallo fue dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora, a cargo del juicio, luego de que hayan transcurrido dos años.

