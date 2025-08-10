“Te desgasta el corazón”: la tristeza de los papás de Uma Aguilera tras un revés de la justicia

Uma tenía 9 años

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora condenó el pasado 9 de junio a prisión perpetua a los responsables del crimen de Uma Aguilera, la niña de 9 años, hija de un custodio de Patricia Bullrich, asesinada en un intento de robo en enero de 2024 en Villa Centenario. Sin embargo, falta un segundo juicio por el homicidio de la nena que se acaba de postergar y el dolor de los padres se acrecienta: “Desgasta el corazón”.

Se trata del debate en el fuero juvenil de Lomas de Zamora durante el cual se juzgará al chico que tenía 17 años al momento del crimen de Uma, y que estaba previsto que se inicie el próximo martes. Sin embargo, según informó Eduardo Aguilera, papá de la nena, a la agencia Noticias Argentinas, la fecha establecida se postergó.

“La fecha era el próximo martes 12 de agosto, pero nos avisaron que era muy probable que sea modificada para más adelante, algo que finalmente nos confirmaron”, señaló Eduardo y consideró: “Te desgasta cada vez más el corazón. Es revivir el dolor y la tristeza de nuevo”.

“Nada ni nadie nos va a devolver a Uma. Sabemos que una condena perpetua tampoco va a prosperar en este caso porque el chico era menor al momento del hecho, pese a que hoy es mayor con 19 años”, explicó el custodio de Bullrich, quien también sostuvo que de igual modo esperan que “le den la condena máxima posible”.

Video del intento de robo en el que balearon y mataron a Uma, la hija de un custodio de Bullrich

Antes de concluir, expuso el dolor con el que viven todos los días, desde hace más de un año y medio: “A nosotros nos queda una ausencia perpetua y dolorosa. En casa hay un dormitorio que está vacío y que solo lo usa su perrita para dormir esperándola todos los días”.

Mientras tanto, el pasado 9 de junio la Justicia condenó a Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20), Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20) y Ariel Acuña Vega (21) de disparar contra el vehículo cuando intentaban perpetrar un robo.

La investigación probó que los condenados actuaron en banda, armados y en un lugar poblado, además de estar acompañados por un menor de edad cuyo juicio se dilató en su inicio.

En los casos de Rojas y Romero Molinas, también fueron hallados culpables de otro robo a mano armada ocurrido con anterioridad.

En paralelo, los jueces ordenaron la inmediata detención de Nahuel Santiago Coman y lo condenaron a cinco años de prisión tras considerarlo partícipe secundario del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

El crimen

El crimen de Uma ocurrió en horas de la mañana del 22 de enero de 2024, cuando cuatro delincuentes abordaron el vehículo Ford Ka de los papás de la chiquita.

La nena iba en el asiento trasero y su padre del lado del conductor. Ambos aguardaban a que la mamá de Uma cerrara el garaje de la casa. Al ver lo que ocurría y ante la amenaza de los individuos, el custodio intentó escapar acelerando.

En ese momento, los agresores reaccionaron con violencia y dispararon contra el vehículo mientras estaba en movimiento. Una de las balas alcanzó a la niña.

Los delincuentes se dieron a la fuga en el Toyota Corolla en el que habían arribado.

La menor falleció en el Hospital Churruca luego de haber sido derivada desde el Hospital Gandulfo. Allí había sido llevada por sus padres para que pudieran brindarle asistencia médica, pero los profesionales decidieron trasladarla debido a que sus heridas eran demasiado severas.