Arrestaron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de una pelea por unos terrenos en Virrey del Pino

Detuvieron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de un conflicto por terrenos usurpados en Virrey del Pino

Dos mujeres fueron detenidas en el marco de una investigación por homicidio agravado en el Barrio Nicole de Virrey del Pino, tras el asesinato de un hombre a finales de junio, durante un conflicto por la usurpación de terrenos.

El avance de la investigación derivó en la detención de dos personas y la búsqueda activa de un tercer implicado, tras una serie de allanamientos realizados en la zona oeste del Conurbano bonaerense.

La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Garantías 4, a cargo del doctor Horacio Pino Guevara, y la Unidad Funcional de Instrucción 3, encabezada por el doctor Gastón Bianchi, ambos del Departamento Judicial La Matanza.

Según pudo averiguar Infobae, el hecho que motivó la intervención policial ocurrió el 28 de junio, cuando agentes tomaron conocimiento de la presencia de un hombre con heridas de arma de fuego en la intersección de calle 1 y Zapaleri, en el Barrio Nicole.

El hecho ocurrió en el Barrio Nicole de Virrey del Pino

La víctima, identificada como Julio César Orellana, de 32 años, resultó atacada en el contexto de una disputa vinculada a la ocupación irregular de terrenos en ese sector de Virrey del Pino.

Las primeras diligencias permitieron establecer que el ataque fue ejecutado por tres personas. Entre ellas se identificó a C. M. M. A., de 34 años, propietaria de un lote adquirido de manera irregular, junto a J. E. L., de 35 años, y su hermano, E. F. L., alias “Matatán”, de 27 años.

Según la investigación, los tres habrían disparado contra Orellana tras un altercado relacionado con la posesión del terreno.

A partir de las pruebas reunidas por los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, el magistrado interviniente autorizó la ejecución de órdenes de allanamiento, secuestro y detención de las sospechosos.

La Policía arrestó a dos sospechosas por su presunta participación en el asesinato de Julio César Orellana durante una disputa territorial en el Barrio Nicole

Este martes, se concretaron cuatro registros en domicilios de Villa Celina y Virrey del Pino, donde se incautaron teléfonos celulares y se logró la detención de las dos mujeres. Por otro lado, el hombre permanece prófugo y es intensamente buscado por los grupos operativos de la DDI.

La investigación continúa bajo la supervisión del comisario mayor Flavio Andrés Marino, director de la DDI La Matanza.

Asesinó a su pareja frente a sus hijos en Virrey del Pino y confesó el crimen por teléfono

La intervención de la hermana del acusado resultó determinante en el esclarecimiento del crimen ocurrido en Virrey del Pino, donde R. D. A. fue arrestado tras el femicidio de Ana Mabel Rodríguez.

La mujer, tras recibir una confesión telefónica de su hermano, se dirigió de inmediato a la vivienda ubicada en la calle Samuel Morse al 1500. En el trayecto, se encontró con un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y relató a los agentes lo que su hermano le había contado, lo que permitió la rápida intervención policial.

La pareja, que convivía desde hacía cinco años, había iniciado una discusión en la precaria vivienda donde también se encontraban los hijos de la víctima. Los menores presenciaron el ataque, según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online.

Tras el aviso de la hermana, el personal de la comisaría 3ª de Virrey del Pino se desplazó al domicilio junto a varios patrulleros. Al ingresar, los agentes hallaron a R. D. A. en una habitación junto al cuerpo sin vida de Rodríguez, quien yacía en la cama con golpes en distintas partes del cuerpo.

La intervención judicial se activó de inmediato. El fiscal de Homicidios, Diego Rulli, se presentó en la vivienda tras la confirmación del deceso por parte de los forenses. Durante la inspección, el funcionario judicial supervisó las tareas periciales realizadas por la Policía Científica. Paralelamente, el Servicio Local intervino para garantizar la protección de los menores que presenciaron el hecho.

El testimonio de la hermana del acusado, quien recibió la confesión directa, constituye un elemento probatorio de peso en la causa. Aunque el hombre se negó posteriormente a declarar, su confesión telefónica será utilizada como prueba, según las fuentes consultadas por Primer Plano Online.

El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla una pena de prisión perpetua. Actualmente, R. D. A., de 35 años, permanece detenido y será indagado en las próximas horas.