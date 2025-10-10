Crimen y Justicia

Allanaron una casa que usada como depósito de celulares robados: había 46 teléfonos escondidos en un horno

El lugar fue descubierto por la Policía de la Ciudad. En su interior había 52 dispositivos de alta gama que se recuperaron

Guardar
La Policía de la Ciudad allanó una casa que era usada como depósito de celulares robados y encontró teléfonos escondidos en un horno

En el marco de un operativo, la Policía de la Ciudad allanó una casa de Balvanera que descubrió que funcionaba como depósito de celulares robados. Durante la inspección, los efectivos hallaron 52 teléfonos de alta gama ocultos en distintos sectores de la vivienda, entre ellos 46 iPhones denunciados por robo que estaban escondidos dentro del horno de la cocina.

La investigación comenzó tras el robo de un celular de alta gama, cuyo seguimiento permitió identificar los lugares empleados para acopiar y reducir los dispositivos sustraídos. Según fuentes policiales, el allanamiento lo encabezó la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad en la propiedad situada en Bartolomé Mitre al 2000, que no era utilizada como residencia habitual, sino que estaba destinada al almacenamiento de equipos obtenidos ilícitamente.

Había 46 celulares adentro de
Había 46 celulares adentro de un horno

Durante el procedimiento, los agentes localizaron los dispositivos en diferentes espacios de la casa y procedieron a su secuestro. El hallazgo más significativo se produjo en la cocina, donde una bolsa con 46 iPhones robados permanecía oculta dentro del horno.

Los celulares robados
Los celulares robados

En simultáneo, la policía realizó otro allanamiento en un local comercial ubicado en Avenida Corrientes al 2100, señalado como el sitio donde se comercializaban los teléfonos robados. En ese comercio secuestraron 14 chips de distintas marcas, seis tarjetas SIM sin habilitar, documentación y un posnet, elementos que quedaron a disposición de la justicia para peritajes.

La causa está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de doctor Federico Tropea, quien dispuso las medidas judiciales orientadas a reconstruir la cadena de los dispositivos y determinar la trazabilidad de los aparatos desde el momento del robo hasta su venta.

Todos los dispositivos quedaron a
Todos los dispositivos quedaron a disposición de las autoridades

Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que la clave del operativo fue el monitoreo de un teléfono reportado, lo que permitió a los investigadores establecer la ubicación de los espacios de acopio y venta, identificar circuitos clandestinos y desmantelar una de las vías de comercialización ilegal de tecnología en la ciudad.

Los elementos encontrados en el
Los elementos encontrados en el allanamiento

Allanaron por un celular robado y hallaron 137 más ocultos en pavas, la mochila del inodoro y en tachos

Otro episodio similar ocurrió meses atrás en el barrio porteño de Once, donde lo que comenzó como una investigación por el robo de un celular en la estación de subte Plaza Miserere terminó con el hallazgo de 137 teléfonos móviles, notebooks, tablets y cientos de chips escondidos en los lugares más insólitos dentro de una galería comercial en el corazón de la zona.

La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer, quien reportó el robo de su celular el 13 de junio. Se lo sustrajeron en una de las bocas de acceso de la Línea A del subte. A través de la geolocalización del dispositivo, la víctima indicó que el aparato se encontraba activo en inmediaciones de una galería ubicada sobre la avenida Pueyrredón.

Fue entonces cuando la Policía de la Ciudad inició tareas de campo que derivaron en la identificación de ocho locales dentro de la galería, supuestamente, dedicados a la venta y reparación de celulares.

Una pava con celulares
Una pava con celulares

Durante las observaciones previas, los policías advirtieron que en la vía pública se encontraban personas ofreciendo “reparaciones”, pero en realidad, según relataron, se dedicaban a la venta de celulares por encargo, acordando la entrega del modelo solicitado para el día siguiente y en un horario que el vendedor definía.

Con estos datos, la Justicia autorizó el allanamiento de los ocho locales, lo que permitió descubrir un panorama inesperado. En medio de la inspección, los agentes encontraron teléfonos ocultos dentro de pavas eléctricas, mochilas de inodoros, tachos de basura, detrás de heladeras, en el suelo bajo el lavamanos y hasta en una bolsa de residuos en la escalera de acceso a una planta superior.

En total, fueronsecuestrados 137 celulares, entre ellos 53 iPhone, 45 Samsung, 28 Motorola, 3 Huawei, 2 LG, 1 Xiaomi, 4 Redmi y 1 TCL, además deseis tablets,dos notebooks(una Samsung y otra Elitebook), tres dispositivos POSNET de cobro electrónico y600 tarjetas SIMde dos compañías de telecomunicaciones.

