Las imágenes de la salida exprés de “Pequeño J” del país y del auto de Sotacuro la noche del crimen

Se conoció que Pequeño J había salido del país el 28 de agosto pasado, regresando dos días después

Mientras Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, espera por ser extraditado desde Perú para ser juzgado por el triple femicidio en Florencio Varela, se conocieron imágenes de videos que captaron su salida exprés del país el 28 de agosto pasado junto a dos hombres, y su regreso 48 horas después con solo uno de esos acompañantes.

Eran sus tíos, Manuel David “Chuman” Valverde Rodríguez, sindicado en la escena de crimen tras la indagatoria de Celeste y con pedido de captura, y Luis Valverde, su hermano.

El material, que figura en la causa, surgió tras un pedido de la fiscalía que investiga los crímenes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Son siete carpetas con videos que corresponden al paso del sospechoso y sus tíos por la terminal de Buquebús en el barrio porteño de Puerto Madero.

Estos primeros registros, tomados desde ocho cámaras fijas, reproducen los movimientos de los tres hombres entre las 14 y las 19 del jueves 28 de agosto.

Pequeño J y sus acompañantes al ingresar a la terminal de Buquebus en Puerto Madero

Las cámaras de seguridad registraron la salida exprés

Minutos antes de las 16, los identificaron llegando a pie al estacionamiento del lugar.

En el informe a “Pequeño J” se lo identifica como “NN1”. Vestía chomba azul grisáceo, con cuellos y mangas con detalles blancos, bermuda de jeans, zapatillas deportivas blancas y una mochila negra al hombro.

Al lado suyo, un hombre que usaba un piluso verde (“NN2”). Completa la escena un tercero, con gorra clara y detalles negros (“NN3”). Los dos son los tíos y “Chuman” es el que lleva el piluso, el alto y flaco.

El momento en que los tres sujetos pasan por Migraciones

El regreso de Pequeño J y uno de sus acompañantes, dos días después

Hacia las 17, los tres cruzaron al sector de Migraciones, según las imágenes que fuentes de la investigación compartieron con Infobae.

El recorrido de la vuelta también quedó registrado por las cámaras del lugar. Fue el 30 de agosto, entre las 20 y la medianoche. Allí, a Pequeño J se lo ve bajando una escalera mecánica a las 21:27, con la misma ropa de dos días antes, otra vez la mochila negra y, en esta oportunidad, un morral adicional.

Esta vez caminaba junto al hombre de la gorra clara, pero “Chuman”, el del piluso verde, no estaba con ellos.

El joven detenido tenía puesta la misma ropa

El rastro se les perdió cuando caminaban por la vereda de la avenida Antártida Argentina

Ambos transitaron por la terminal y luego salieron a la avenida Antártida Argentina, donde esperaron por algunos minutos. Los analistas describieron que, al haber mucha gente y por la distancia de la cámara, se perdió el rastro de ambos en la vereda, sin poder determinar hacia qué zona se movieron ni qué tipo de transporte usaron.

Toda esta información fue remitida el 30 de septiembre al fiscal Carlos Arribas. Los investigadores comenzaron las averiguaciones para identificar a los hombres que viajaron con “Pequeño J”, para ver si tienen alguna relación con los femicidios.

El recorrido del VW Fox

El Volkswagen Fox blanco involucrado en el hecho, circulando por CABA poco después del crimen

A pedido de la fiscalía, se hizo un seguimiento la madrugada del 20 de septiembre para reconstruir el recorrido del Volkswagen Fox blanco visto en las inmediaciones a la casa de Florencio Varela, donde mataron a las chicas y perteneciente a Víctor Sotacuro, otro de los detenidos.

Los registros muestran que el VW Fox, patente NAG813, pasó por la avenida Iriarte y Amancio Alcorta, rumbo a la Villa Zavaleta, cerca de las 6 de ese sábado.

Según las imágenes, luego dobló en Iguazú, avanzó por Santo Domingo y detuvo su marcha unos metros antes de la intersección con el Pasaje Santa Rita, donde descendieron uno o dos ocupantes desde el lado derecho.

El Fox estuvo en un garaje de Parque Chacabuco, donde esa misma madrugada se vio a una Chevrolet Tracker

Posteriormente, el auto giró en “U” y regresó por el mismo camino, continuando por Perito Moreno hacia Sáenz y luego por diferentes calles del barrio hasta llegar, a las 6:10, a un garaje en la calle Mom al 2200, en el barrio de Parque Chacabuco.

Allí, se observó a dos hombres salir del VW Fox y dirigirse a un Renault 19 gris estacionado en la vereda. Uno de ellos vestía bermuda turquesa, buzo claro y gorra clara, y fue visto poniéndose al volante del Renault. Un tercer hombre, que la cámara no permitió identificar si descendió del VW Fox o salió del garaje, también intervino y condujo el Volkswagen al interior del estacionamiento.

Después de eso, el Renault 19 abandonó el lugar a las 6:12 y siguió por varias calles del barrio, hasta que lo dejaron estacionado y los dos ocupantes se alejaron caminando.

Los policías también siguieron el rastro de un Renault 19

Los analistas revisaron también imágenes del mismo garaje durante esa madrugada, varias horas antes, entre la 1 y la 1:30. El VW Fox blanco y el Renault 19 volvieron a aparecer en maniobras similares, junto a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

De todos modos, aclararon que, por falta de detalles en las imágenes, no se pudo determinar con certeza si esa camioneta fue la usada para trasladar a las víctimas hacia la vivienda donde las asesinaron.

Al momento de declarar, Sotacuro se defendió y dijo que su único rol aquella noche fue “hacer un viaje en remis” para David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”. Se trata de uno de los últimos sospechosos que identificó la Justicia y que es intensamente buscado. También tiene captura nacional e internacional.