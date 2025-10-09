Crimen y Justicia

Triple femicidio narco: pidieron la captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco David”

Manuel David Valverde Rodríguez, familiar del presunto narco peruano, fue ubicado en la escena del crimen por Celeste Guerrero, la mujer que alquilaba la casa donde se cometieron los crímenes. Buscan además a David Gustavo Morales Huamani, a quien también conocen como “El Tarta”

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
Pequeño J ingresó vía Buquebus
Pequeño J ingresó vía Buquebus a Buenos Aires el 28 de agosto junto a sus tíos

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, tras la declaración de Celeste Guerrero, quien ubicó a ambos hombres en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi, Brenda del Castillo.

Los buscan todas las fuerzas de seguridad del país (federales y provinciales) y las policías de todo el mundo, a través de Interpol, tras la indicación de urgente carga inmediata realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Manuel Valverde (abajo) y Luis
Manuel Valverde (abajo) y Luis Valverde (arriba)

Valverde Rodríguez, nacido el 8 de octubre de 1980 en Perú, fue reconocido por Guerrero durante la indagatoria realizada este miércoles en el despacho del fiscal Adrián Arribas. Le mostraron una foto y dijo que se trataba de “uno de los sujetos que tenían guantes de látex” a los que vio cuando dejaba su casa a los presuntos narcos.

Lo describió como “alto y flaco”. Recordó que le preguntó por la música y dijo que vestía campeón azul de AFA y gorra con visera negra.

De acuerdo al diario peruano La República, el alias del tío paterno de Tony Janzen Valverde Victoriano es “Chuman”. Integra, además, la banda “La Jauría”. Fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012. Según a la publicación, registra varios viajes a la Argentina. La mujer no reconoció a Luis, el otro tío de Pequeño J que también habría estado en territorio argentino.

Manuel Valverde fue captado junto a su sobrino por cámaras de seguridad cuando ingresaron a Buenos Aires, el 28 de agosto pasado. La imagen acompaña esta nota.

En tanto, a David Gustavo Morales Huamani Guerrero lo identificó de la misma manera (por foto) y mencionó que también llevaba guantes. Huamani, que nació el 3 de noviembre de 1988 en Perú, también fue nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, el supuesto remisero que fue detenido en Villazón, Bolivia.

Según el presunto chofer, Huamani es “El Tarta”, el hombre que le había solicitado el viaje desde Florencio Varela a la 1-11-14 y quien ingresó a su VW Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres la madrugada del crimen.

También permanece prófugo Alex Roger Idone Castillo, sobre quien pesa una captura internacional por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína.

Idone es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Florencia Ibáñez en el VW. En sus declaraciones a la prensa, antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro intentó ocultar la verdadera identidad del hombre al que señaló, luego, como su supuesto amante.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Florencio VarelaPequeño JMorena VerdiBrenda del CastilloLara Gutiérrezúltimas noticias

Últimas Noticias

Qué es Zangi, la aplicación que habrían utilizado los autores del triple femicidio para transmitir los crímenes

El nombre de la app de mensajería fue revelado este miércoles por Magalí Celeste Guerrero González, la arrepentida que declaró ante el fiscal Arribas y contó detalles reveladores de la noche en la que Brenda, Morena y Lara fueron brutalmente asesinadas

Qué es Zangi, la aplicación

Matías Ozorio quiere “aprovechar su tiempo en prisión”: pidió libros para leer durante su encierro

El supuesto ladero de Pequeño J está alojado en una prisión bonaerense con extremadas medidas de seguridad, por lo que no asiste a ningún taller ni realiza actividades

Matías Ozorio quiere “aprovechar su

Pidieron más seguridad para la primera “arrepentida” del triple femicidio de Florencio Varela

Se trata de Celeste Magalí González Guerrero, quien ayer declaró y confesó detalles del hecho. Miguel Villanueva, su pareja y otro de los imputados, fue trasladado al penal de Sierra Chica

Pidieron más seguridad para la

Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

Se trata de Ariel Giménez, señalado como la persona que cavó la fosa para enterrar a las víctimas, y de Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro, el supuesto remisero capturado en Villazón, Bolivia

Triple femicidio narco: el fiscal

La Policía recuperó el histórico violín robado a un músico en San Telmo y detuvo a uno de los ladrones

El sospechoso, de nacionalidad peruana, fue detenido en la zona de Abasto. La imágenes del robo, ocurrido en una heladería, fueron clave

La Policía recuperó el histórico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hoy se fabrica la última

Hoy se fabrica la última pick-up Frontier y Nissan deja de producir autos en la Argentina

Córdoba: detuvieron a un policía acusado de participar en un brutal asalto a dos jubilados

¿Los perros pueden volverse adictos a sus juguetes?

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

El economista que más escucha Milei dijo que el Gobierno “va a hacer lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Luis Arce

El Gobierno de Luis Arce justifica la recesión que proyecta el Banco Mundial: la atribuye a bloqueos y “ataques a la economía”

Así fue el primer intento exitoso de desviar un asteroide y por qué su órbita cambió después del impacto

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

TELESHOW
Thiago Medina habló al salir

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”

La exorbitante suma de dinero que pagó Mauro Icardi por su escapada a Madrid con la China Suárez

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”