Triple femicidio narco: pidieron la captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco David”

Pequeño J ingresó vía Buquebus a Buenos Aires el 28 de agosto junto a sus tíos

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, tras la declaración de Celeste Guerrero, quien ubicó a ambos hombres en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi, Brenda del Castillo.

Los buscan todas las fuerzas de seguridad del país (federales y provinciales) y las policías de todo el mundo, a través de Interpol, tras la indicación de urgente carga inmediata realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Manuel Valverde (abajo) y Luis Valverde (arriba)

Valverde Rodríguez, nacido el 8 de octubre de 1980 en Perú, fue reconocido por Guerrero durante la indagatoria realizada este miércoles en el despacho del fiscal Adrián Arribas. Le mostraron una foto y dijo que se trataba de “uno de los sujetos que tenían guantes de látex” a los que vio cuando dejaba su casa a los presuntos narcos.

Lo describió como “alto y flaco”. Recordó que le preguntó por la música y dijo que vestía campeón azul de AFA y gorra con visera negra.

De acuerdo al diario peruano La República, el alias del tío paterno de Tony Janzen Valverde Victoriano es “Chuman”. Integra, además, la banda “La Jauría”. Fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012. Según a la publicación, registra varios viajes a la Argentina. La mujer no reconoció a Luis, el otro tío de Pequeño J que también habría estado en territorio argentino.

Manuel Valverde fue captado junto a su sobrino por cámaras de seguridad cuando ingresaron a Buenos Aires, el 28 de agosto pasado. La imagen acompaña esta nota.

En tanto, a David Gustavo Morales Huamani Guerrero lo identificó de la misma manera (por foto) y mencionó que también llevaba guantes. Huamani, que nació el 3 de noviembre de 1988 en Perú, también fue nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, el supuesto remisero que fue detenido en Villazón, Bolivia.

Según el presunto chofer, Huamani es “El Tarta”, el hombre que le había solicitado el viaje desde Florencio Varela a la 1-11-14 y quien ingresó a su VW Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres la madrugada del crimen.

También permanece prófugo Alex Roger Idone Castillo, sobre quien pesa una captura internacional por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína.

Idone es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Florencia Ibáñez en el VW. En sus declaraciones a la prensa, antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro intentó ocultar la verdadera identidad del hombre al que señaló, luego, como su supuesto amante.

