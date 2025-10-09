Crimen y Justicia

Absolvieron al policía que mató a dos motochorros en Rosario y la Corte anuló su condena

Tras la decisión del máximo tribunal de Santa Fe, el caso fue enviado a la Cámara de Casación Penal para que emite una nueva resolución

Guardar
El gobernador Maximiliano Pullaro ya
El gobernador Maximiliano Pullaro ya había cuestionado la condena y celebró la decisión de la Corte provincial

La Cámara Penal de Rosario absolvió a Luciano Nocelli, el policía que había sido condenado a 25 años de prisión por abatir a dos personas en medio de un robo ocurrido durante un enfrentamiento armado en 2019.

La decisión del tribunal se conoció luego de un extenso recorrido judicial, que incluyó la anulación de la condena por parte de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe hace un año y la correspondiente remisión del caso para un nuevo pronunciamiento.

El fallo, emitido este miércoles, dejó sin efecto la sentencia, permitiendo que Luciano Mariano Nocelli, agente del Comando Radioeléctrico de la ciudad santafecina, continúe en libertad.

Los magistrados Gabriela Sansó, Juan Pablo Lavini Rosset y Alfredo Ivaldi repasaron los fundamentos del expediente tras la devolución del caso por parte de la Corte, que había declarado procedente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del uniformado. En ese contexto, el Tribunal evaluó nuevamente los elementos del caso y resolvió su absolución, según confirmó Rosario 3.

La Corte consideró inconstitucional la
La Corte consideró inconstitucional la condena

El hecho que originó la investigación tuvo lugar cuando el Policía patrullaba junto a un compañero por el boulevard 27 de Febrero, cerca de la calle Buenos Aires. Según el expediente, ambos oficiales observaron al sospechoso fallecido, despojar a una mujer de su cartera utilizando un arma de fuego. El hombre que acompañaba a Nocelli descendió del móvil policial y dio la voz de alto, momento en que el individuo efectuó un disparo que desencadenó un intercambio de tiros. Durante el enfrentamiento, resultó herido y cayó al suelo.

Ante esta situación, Nocelli percibió que el sospechoso continuaba empuñando su arma y que su compañero permanecía en el piso. Fue entonces que decidió disparar contra dos personas, una de ellas esperó a su pareja en una motocicleta en el sitio del incidente. El suceso fue registrado por una cámara de videovigilancia, que captó los movimientos y la secuencia del tiroteo. De acuerdo con la acusación, desde la llegada del móvil policial hasta el desenlace de los disparos transcurrieron catorce segundos.

La investigación judicial avanzó y en primera instancia el tribunal encontró a Nocelli autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en dos hechos, imponiéndole una condena de 25 años de prisión. La decisión fue confirmada en segunda instancia y el agente policial permaneció en prisión preventiva desde mediados de 2019 hasta fines de 2024 en la Unidad Penitenciaria N° 3, mientras se cumplían las etapas de revisión del caso.

El alto tribunal consideró que la investigación contra el accionar de Nocelli no había sido realizada correctamente. La Corte indicó que en el último tramo de la pesquisa se valoró la perspectiva aérea y no la apreciación subjetiva y directa que tenía el policía en el momento crítico. Por ese motivo, determinaron anular la condena.

Tras la resolución de la Corte, la jueza María Trinidad Chiabrera llevó adelante una audiencia en el Centro de Justicia Penal para tratar el cese de la prisión preventiva del policía. Allí, la jueza ordenó la inmediata libertad del condenado.

La absolución de Nocelli fue valorada en distintos ámbitos oficiales, incluyendo declaraciones públicas del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quienes ya habían manifestado su oposición a la condena original. Tras la decisión de la Corte Suprema, Pullaro recordó en sus redes sociales que durante su etapa como legislador había planteado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la pena impuesta.

Temas Relacionados

Cámara PenalNocelliladronesabatidos

Últimas Noticias

Estafaron a un jubilado y le sustrajeron 10 millones de pesos de su cuenta bancaria en San Juan

Le prometieron descuentos para una cadena de supermercados de San Juan. Completó sus datos personales y de tarjetas de crédito y le vaciaron la cuenta

Estafaron a un jubilado y

Hoy se conocerá el veredicto contra los penitenciarios de Salta acusados por corrupción

Además de los funcionarios, también reclusos y personas allegadas a los oficiales están imputadas por formar parte de la estructura

Hoy se conocerá el veredicto

La semana próxima comenzará el juicio contra el ginecólogo acusado de abusar de 14 mujeres

Diego Javier Clementi era director en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco. Los hechos denunciados por las pacientes habrían ocurrido entre 2017 y 2022. Llega al proceso en libertad

La semana próxima comenzará el

Declaró la ex novia de uno de los acusados por le femicidio de Jimena Salas y dio detalles sobre una de las pistas

La mujer aportó información sobre su relación y la mascota que tenían en común, con la cual los imputados se habrían acercado a la víctima

Declaró la ex novia de

Condenaron a dos ex funcionarias de Salta por exigirle dinero a beneficiarias de un programa de género

Las dos acusadas quedaron inhabilitadas a ejercer cargos públicos y deberán resarcir económicamente a una de las víctimas. Aún queda una implicada a la espera de ser sometida a un juicio oral y público

Condenaron a dos ex funcionarias
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario de ANSES: quiénes cobran

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 9 de octubre

Lilia Lemoine denunció haber sido agredida luego de volverse a pelear con Marcela Pagano en Diputados

La oposición aprobó las interpelaciones de Luis Caputo, Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones

Los vuelos podrían sufrir demoras en la previa del fin de semana largo por una medida de fuerza gremial

Declaró la ex novia de uno de los acusados por le femicidio de Jimena Salas y dio detalles sobre una de las pistas

INFOBAE AMÉRICA
En casa y sin equipamiento:

En casa y sin equipamiento: tres ejercicios básicos para ganar fuerza y movilidad a cualquier edad

Las reacciones de los líderes mundiales al acuerdo entre Israel y Hamas

Israel y Hamas se alistan para firmar la “primera fase” del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

Punto por Punto: en qué consiste el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Multitudes celebraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el acuerdo de alto el fuego en Gaza

TELESHOW
Mariana Brey: “Era casado y

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”