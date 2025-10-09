Absolvieron al policía que mató a dos motochorros en Rosario y la Corte anuló su condena

El gobernador Maximiliano Pullaro ya había cuestionado la condena y celebró la decisión de la Corte provincial

La Cámara Penal de Rosario absolvió a Luciano Nocelli, el policía que había sido condenado a 25 años de prisión por abatir a dos personas en medio de un robo ocurrido durante un enfrentamiento armado en 2019.

La decisión del tribunal se conoció luego de un extenso recorrido judicial, que incluyó la anulación de la condena por parte de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe hace un año y la correspondiente remisión del caso para un nuevo pronunciamiento.

El fallo, emitido este miércoles, dejó sin efecto la sentencia, permitiendo que Luciano Mariano Nocelli, agente del Comando Radioeléctrico de la ciudad santafecina, continúe en libertad.

Los magistrados Gabriela Sansó, Juan Pablo Lavini Rosset y Alfredo Ivaldi repasaron los fundamentos del expediente tras la devolución del caso por parte de la Corte, que había declarado procedente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del uniformado. En ese contexto, el Tribunal evaluó nuevamente los elementos del caso y resolvió su absolución, según confirmó Rosario 3.

La Corte consideró inconstitucional la condena

El hecho que originó la investigación tuvo lugar cuando el Policía patrullaba junto a un compañero por el boulevard 27 de Febrero, cerca de la calle Buenos Aires. Según el expediente, ambos oficiales observaron al sospechoso fallecido, despojar a una mujer de su cartera utilizando un arma de fuego. El hombre que acompañaba a Nocelli descendió del móvil policial y dio la voz de alto, momento en que el individuo efectuó un disparo que desencadenó un intercambio de tiros. Durante el enfrentamiento, resultó herido y cayó al suelo.

Ante esta situación, Nocelli percibió que el sospechoso continuaba empuñando su arma y que su compañero permanecía en el piso. Fue entonces que decidió disparar contra dos personas, una de ellas esperó a su pareja en una motocicleta en el sitio del incidente. El suceso fue registrado por una cámara de videovigilancia, que captó los movimientos y la secuencia del tiroteo. De acuerdo con la acusación, desde la llegada del móvil policial hasta el desenlace de los disparos transcurrieron catorce segundos.

La investigación judicial avanzó y en primera instancia el tribunal encontró a Nocelli autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en dos hechos, imponiéndole una condena de 25 años de prisión. La decisión fue confirmada en segunda instancia y el agente policial permaneció en prisión preventiva desde mediados de 2019 hasta fines de 2024 en la Unidad Penitenciaria N° 3, mientras se cumplían las etapas de revisión del caso.

El alto tribunal consideró que la investigación contra el accionar de Nocelli no había sido realizada correctamente. La Corte indicó que en el último tramo de la pesquisa se valoró la perspectiva aérea y no la apreciación subjetiva y directa que tenía el policía en el momento crítico. Por ese motivo, determinaron anular la condena.

Tras la resolución de la Corte, la jueza María Trinidad Chiabrera llevó adelante una audiencia en el Centro de Justicia Penal para tratar el cese de la prisión preventiva del policía. Allí, la jueza ordenó la inmediata libertad del condenado.

La absolución de Nocelli fue valorada en distintos ámbitos oficiales, incluyendo declaraciones públicas del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quienes ya habían manifestado su oposición a la condena original. Tras la decisión de la Corte Suprema, Pullaro recordó en sus redes sociales que durante su etapa como legislador había planteado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la pena impuesta.