Ladrones maniataron a un hombre en su casa de Neuquén y mataron a su perra antes de escapar

El hecho sucedió cerca de este paraje

Un hombre de 55 años fue víctima de un violento robo en su vivienda del paraje La Amandina, en las cercanías de San Martín de los Andes, cuando al menos tres personas armadas y enmascaradas irrumpieron en el domicilio, lo atacaron a golpes y lo maniataron. Los asaltantes, que buscaban dinero en efectivo, dispararon y mataron a la perra del propietario antes de huir.

El hecho se produjo poco después de las 17 horas del lunes, cuando al menos tres personas encapuchadas y con máscaras de payaso, irrumpieron en una vivienda.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LMNeuquén, la víctima, de 55 años, fue atada con precintos plásticos e inmovilizada, mientras los asaltantes recorrían la casa en la búsqueda de objetos de valor. Los delincuentes parecían tener información acerca de los ahorros familiares, motivo por el cual presionaban al hombre y le exigían una importante suma en dólares.

Antes de abandonar el lugar, uno de los ladrones mató de un disparo a la perra del propietario. El hombre —que permaneció maniatado hasta lograr liberarse luego de un prolongado lapso— fue atendido por personal médico minutos después, a raíz de las lesiones provocadas durante el ataque.

En la escena, trabajaron oficiales de la Policía de Neuquén y peritos, con el objetivo de recolectar, que arrojen una pista sobre los delincuentes. Hasta el momento, la fuerza no pudo precisar el valor ni la cantidad de bienes sustraídos.

No hay avances en la investigación ni detenidos

Distintas versiones manejadas por los medios locales apuntan a que este vecino había sido víctima de un robo anterior en diciembre del año pasado, cuando sufrió la sustracción de dinero en efectivo desde su automóvil.

Las autoridades enfatizan que la fase investigativa se encuentra activa y que las diligencias en la escena del hecho continúan bajo estricta reserva para no entorpecer la identificación de los asaltantes.

Robaron en un campo de Neuquén

Un poco más de un mes atrás, la tranquilidad rural de Chenque Pehuen, un paraje a 22 kilómetros de Loncopué también en la provincia de Neuquén, se vio alterada por un violento robo a un hombre de 72 años, dedicado al pastoreo.

Un grupo de al menos cuatro personas irrumpió en su vivienda, lo golpeó con violencia, lo maniató y le robó sus pertenencias. La víctima consiguió desatarse y pedir ayuda, lo que permitió evitar un desenlace fatal.

Una vez que logró liberarse, el hombre fue asistido por un familiar que llegó a su vivienda. De inmediato, lo trasladó al hospital de Loncopué, donde permaneció en observación debido a las lesiones sufridas durante el asalto.

La familia de la víctima ofreció detalles sobre la brutalidad del hecho a través de redes sociales. Sandro, hijo del criancero aseguró: “Lo que le hicieron a mi papá no puede quedar impune”. Además, en su testimonio, precisó que le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza.

Luego, agregó que si él mismo no lograba desatarse se moría asfixiado.

Según Sandro, los delincuentes se llevaron una motosierra, un par de largavistas, un par de botas, cuatro cuchillos, un poncho y un lazo.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de Zapala, que investiga la entradera y analizó hipótesis sobre motivaciones y posibles autores, aunque hasta el momento no se logró identificar a ningún sospechoso. Las fuerzas de seguridad trabajan con entrevistas a vecinos, peritajes en la zona y seguimiento de cualquier rastro que permitan reconstruir el ingreso y la huida de los atacantes.

El equipo fiscal busca determinar si se trató de un golpe al voleo, planificado por la presunta vulnerabilidad del propietario, o de un hecho premeditado a partir de información sobre objetos de valor bajo resguardo en la vivienda.