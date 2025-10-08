Crimen y Justicia

Ladrones maniataron a un hombre en su casa de Neuquén y mataron a su perra antes de escapar

El violento hecho sucedió en el paraje La Amandina en la provincia de Neuquén. La víctima sufrió otro robo en diciembre del año pasado

Guardar
El hecho sucedió cerca de
El hecho sucedió cerca de este paraje

Un hombre de 55 años fue víctima de un violento robo en su vivienda del paraje La Amandina, en las cercanías de San Martín de los Andes, cuando al menos tres personas armadas y enmascaradas irrumpieron en el domicilio, lo atacaron a golpes y lo maniataron. Los asaltantes, que buscaban dinero en efectivo, dispararon y mataron a la perra del propietario antes de huir.

El hecho se produjo poco después de las 17 horas del lunes, cuando al menos tres personas encapuchadas y con máscaras de payaso, irrumpieron en una vivienda.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LMNeuquén, la víctima, de 55 años, fue atada con precintos plásticos e inmovilizada, mientras los asaltantes recorrían la casa en la búsqueda de objetos de valor. Los delincuentes parecían tener información acerca de los ahorros familiares, motivo por el cual presionaban al hombre y le exigían una importante suma en dólares.

Antes de abandonar el lugar, uno de los ladrones mató de un disparo a la perra del propietario. El hombre —que permaneció maniatado hasta lograr liberarse luego de un prolongado lapso— fue atendido por personal médico minutos después, a raíz de las lesiones provocadas durante el ataque.

En la escena, trabajaron oficiales de la Policía de Neuquén y peritos, con el objetivo de recolectar, que arrojen una pista sobre los delincuentes. Hasta el momento, la fuerza no pudo precisar el valor ni la cantidad de bienes sustraídos.

No hay avances en la
No hay avances en la investigación ni detenidos

Distintas versiones manejadas por los medios locales apuntan a que este vecino había sido víctima de un robo anterior en diciembre del año pasado, cuando sufrió la sustracción de dinero en efectivo desde su automóvil.

Las autoridades enfatizan que la fase investigativa se encuentra activa y que las diligencias en la escena del hecho continúan bajo estricta reserva para no entorpecer la identificación de los asaltantes.

Robaron en un campo de Neuquén

Un poco más de un mes atrás, la tranquilidad rural de Chenque Pehuen, un paraje a 22 kilómetros de Loncopué también en la provincia de Neuquén, se vio alterada por un violento robo a un hombre de 72 años, dedicado al pastoreo.

Un grupo de al menos cuatro personas irrumpió en su vivienda, lo golpeó con violencia, lo maniató y le robó sus pertenencias. La víctima consiguió desatarse y pedir ayuda, lo que permitió evitar un desenlace fatal.

Una vez que logró liberarse, el hombre fue asistido por un familiar que llegó a su vivienda. De inmediato, lo trasladó al hospital de Loncopué, donde permaneció en observación debido a las lesiones sufridas durante el asalto.

La familia de la víctima ofreció detalles sobre la brutalidad del hecho a través de redes sociales. Sandro, hijo del criancero aseguró: “Lo que le hicieron a mi papá no puede quedar impune”. Además, en su testimonio, precisó que le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza.

Luego, agregó que si él mismo no lograba desatarse se moría asfixiado.

Según Sandro, los delincuentes se llevaron una motosierra, un par de largavistas, un par de botas, cuatro cuchillos, un poncho y un lazo.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de Zapala, que investiga la entradera y analizó hipótesis sobre motivaciones y posibles autores, aunque hasta el momento no se logró identificar a ningún sospechoso. Las fuerzas de seguridad trabajan con entrevistas a vecinos, peritajes en la zona y seguimiento de cualquier rastro que permitan reconstruir el ingreso y la huida de los atacantes.

El equipo fiscal busca determinar si se trató de un golpe al voleo, planificado por la presunta vulnerabilidad del propietario, o de un hecho premeditado a partir de información sobre objetos de valor bajo resguardo en la vivienda.

Temas Relacionados

ladronesgolpeshombrecasamatarperraroboNeuquén

Últimas Noticias

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: revelaron un dato clave que demuestra que hubo más de un asesino

En una nueva audiencia por el crimen cometido en Salta en 2017, se refirieron a la escena del crimen y al estado del cuerpo de la víctima

Juicio por el femicidio de

Contrató a un abogado por una estafa, era un falso profesional y le robó 10 millones de pesos

El presunto letrado le cobraba mes a mes por un juicio a una concesionaria de autos que nunca ocurrió. Por el hecho, la víctima tiene deudas millonarias y no tiene trabajo

Contrató a un abogado por

Elevaron a juicio el caso de Tomás Tello, el joven que fue asesinado en Santa Teresita durante Año Nuevo

La Justicia confirmó que siete de los imputados por el ataque en patota al joven de 18 años llegarán a la instancia oral, mientras que otros nueve acusados fueron sobreseídos

Elevaron a juicio el caso

Cayó uno de los condenados por el crimen de Gonzalo Arco: huyó a Córdoba con un nombre falso y dirigía fútbol femenino

Lo habían declarado culpable del delito de homicidio agravado y fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, logró fugarse y formó una familia, que desconocía por completo su pasado

Cayó uno de los condenados

Se conoce la sentencia para el ex policía que mató a Bastián: la acusación pidió de 35 a 25 años de cárcel

La fiscal había dicho que Juan Alberto García Tonzo no tuvo empatía; y los particulares damnificados remarcaron cómo destrozó también a toda la familia y que actuó con desprecio

Se conoce la sentencia para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por el femicidio de

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: revelaron un dato clave que demuestra que hubo más de un asesino

El Gobierno pausó las retenciones para la exportación de aluminio, acero y otros productos derivados

Oficializaron la creación del Centro Nacional Antiterrorista

Promulgaron la Ley Nicolás, que busca evitar diagnósticos errados y mala praxis

Elevaron a juicio el caso de Tomás Tello, el joven que fue asesinado en Santa Teresita durante Año Nuevo

INFOBAE AMÉRICA
Keir Starmer llegó a India

Keir Starmer llegó a India para fortalecer los lazos comerciales tras la firma del histórico acuerdo de libre comercio

Rescataron a los cientos de escaladores y guías que estaban varados por una tormenta de nieve en el Monte Everest

La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en Brasilia para exigir su amnistía tras la condena por intento de golpe de Estado

Tensión en Georgia: un tribunal ordenó la prisión preventiva para cinco líderes opositores tras las protestas contra el Gobierno en Tiflis

TELESHOW
El abrazo más grande de

El abrazo más grande de Rosario: Nicki Nicole emocionó con su show sinfónico y selló los 300 años de la ciudad con lágrimas y aplausos

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento