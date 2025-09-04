Crimen y Justicia

Violento robo en un campo de Neuquén: maniataron a un hombre de 72 años y casi muere asfixiado

La víctima vive en el paraje Chenque Pehuen, a 22 kilómetros de la localidad de Loncopué

El hombre logró desatarse por
El hombre logró desatarse por sus propios medios (Foto: LMNeuquén)

En la madrugada del pasado domingo, la tranquilidad rural de Chenque Pehuen, un paraje a 22 kilómetros de Loncopué en la provincia de Neuquén, se vio alterada por un violento robo a un hombre de 72 años, dedicado al pastoreo.

Un grupo de al menos cuatro personas irrumpió en su vivienda, lo golpeó con violencia, lo maniató y le robó sus pertenencias. La víctima consiguió desatarse y pedir ayuda, lo que permitió evitar un desenlace fatal.

Según pudo saber el portal local Diario de Río Negro, una vez que logró liberarse, el hombre fue asistido por un familiar que llegó a su vivienda. De inmediato, lo trasladó al hospital de Loncopué, donde permaneció en observación debido a las lesiones sufridas durante el asalto.

La familia de la víctima ofreció detalles sobre la brutalidad del hecho a través de redes sociales. Sandro, hijo del criancero aseguró que “lo que le hicieron a mi papá no puede quedar impune”. Además, en su testimonio, precisó que le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza.

Luego, agregó que si él mismo no lograba desatarse se moría asfixiado.

El Hospital Loncopué
El Hospital Loncopué

Según Sandro, los delincuentes se llevaron una motosierra, un par de largavistas, un par de botas, cuatro cuchillos, un poncho y un lazo.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de Zapala, que investiga la entradera y analizó hipótesis sobre motivaciones y posibles autores, aunque hasta el momento no se logró identificar a ningún sospechoso. Las fuerzas de seguridad trabajan con entrevistas a vecinos, peritajes en la zona y seguimiento de cualquier rastro que permitan reconstruir el ingreso y la huida de los atacantes.

El equipo fiscal busca determinar si se trató de un golpe al voleo, planificado por la presunta vulnerabilidad del propietario, o de un hecho premeditado a partir de información sobre objetos de valor bajo resguardo en la vivienda.

Entradera a un campo en Luján

Hace unos meses, dos personas acusadas de participar en un violento robo bajo la modalidad entradera cometido en un establecimiento rural del partido de Luján, fueron detenidas en las localidades bonaerenses de Moreno y General Rodríguez, tras una serie de allanamientos.

Las capturas se concretaron en el marco de varios operativos ordenados por la fiscal María Laura Cordiviola, de la UFI N°10 de Mercedes, quien estuvo a cargo de la causa que investiga las circunstancias en las que ocurrió un robo en el campo “Los Cerezos”.

En el hecho habían participado tres sospechosos, quienes ingresaron al predio y redujeron a una joven y a otras dos personas que se encontraban allí para robarles dinero, celulares y una camioneta Peugeot Partner blanca.

Todos los delincuentes escaparon tras el ilícito. Sin embargo, las diligencias ordenadas inmediatamente por la fiscal permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho y en la identificación de los involucrados.

En consecuencia, un juez de garantías autorizó la realización de tres allanamientos en diferentes domicilios, donde las autoridades determinaron que vivían los presuntos ladrones. Dos de estos operativos fueron en el partido bonaerense de Moreno y uno en General Rodríguez.

Gracias a los procedimientos, fue aprehendido L. R. S., de 30 años, quien quedó imputado por robo calificado. El otro capturado fue identificado como P. J. F. A., de 36 años, quien fue arrestado acusado de encubrimiento. En tanto, el tercer sospechoso no fue localizado y permanece prófugo.

En los lugares allanados, los efectivos secuestraron gran cantidad de elementos clave para la causa. Entre ellos, una escopeta calibre 16 sin marca, herramientas, pasamontañas, guantes, una mochila negra, prendas de vestir, cinto de cuero, documentación, una tarjeta de YPF y cédula a nombre de una empresa de servicios tecnológicos.

También hallaron un celular marca Iphone 13 color azul oscuro perteneciente a una de las víctimas y fue recuperada la camioneta robada.

