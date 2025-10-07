Le fueron a robar, los reconoció y le dispararon cuando escapaban: la mataron

Noemí Tolosa tenía 51 años

Noemí Toloza, de 51 años, estaba atendiendo un supermercado de barrio en la localidad de Marcos Paz cuando dos ladrones ingresaron al comercio para robarle. Ella los reconoció y los delincuentes escaparon, pero en la huida uno de ellos disparó. El balazo dio en el pecho de la mujer y la mató. Este fin de semana atraparon a los sospechosos por el crimen.

Los detenidos en el marco de la causa por homicidio tiene 36 y 38 años y fueron apresados por agentes de la DDI de Luján de la Policía Bonaerense por directivas del fiscal de la UFI N°3 de Mercedes, Juan Repetto.

Todo se desencadenó el viernes pasado en el cruce de Vélez Sársfield y Esmeralda. Allí estaba Noemí atendiendo el mini supermercado Orquin cuando irrumpieron los dos ladrones armados.

“Desistieron del robo al ser reconocidos por víctima y escaparon, pero cubrieron la huida con un disparo que le dio en el pecho a la mujer”, contaron las fuentes del caso cómo sucedió todo. Noemí fue trasladada al hospital local, pero no sobrevivió.

El primer detenido era vecino de la víctima

Los investigadores pudieron identificar a los dos sospechosos del crimen y se dispuso una serie de allanamientos. En la esquina del supermercado, en el cruce de Suipacha y Vélez Sársfield, atraparon a uno de ellos, al de 36 años. Fue el mismo viernes del crimen el arresto.

El sábado cayó su cómplice. Los investigadores consiguieron el dato de que “se encontraría escondido en la zona de Villa Tesei” y no estaban equivocados: ahí lo detuvieron.

“Nunca pensé que iba a pasar esto. Llegué a la esquina, escuché un tiro y me volví. La encontré tirada en el piso”, relató la pareja de la víctima a Noticias RSO y denunció que estuvo con su mujer agonizando durante “30 minutos llamando ambulancias”.

“No venía nadie, la tuvimos que llevar con unos vecinos. Ella me quería hablar, me quería decir algo, pero no vinieron. Tenía una chance de salir adelante, pero no se la dieron. Por qué no llegó la ambulancia”, dijo angustiado el hombre, acompañado por familiares y amigos.

Al segundo detenido lo atraparon en Villa Tesei

Y siguió, quebrado en llanto: “La llevamos con la camioneta de unos vecinos y, cuando llegamos al hospital, había una ambulancia parada en la puerta. Qué no digan que no tienen, Noemí se podría haber salvado. Ella no se lo merecía".

El hombre reclamó seguridad en el barrio y confirmó que uno de los detenidos “es vecino que estuvo muchas veces preso y lo soltaron”. Luego se quejó de la puerta giratoria.

El hermano de la víctima se sumó en el reclamo: “La mató como a una rata, son una mugre”. Y confirmaron ambos hombres que los asesinos de Noemí no le robaron nada.

Para cerrar, la pareja de Noemí, rodeado de gente que aplaudía y reclamaba Justicia frente al local donde mataron a la mujer, reclamó: “Yo estoy convencido de que tiene que estar la pena de muerte, porque nosotros tenemos la pena de muerte, mi señora tuvo la pena de muerte. Y vos decís pena de muerte y saltan los de los derechos humanos, las pelotas... Acá pasa un hijo de puta como estos y te pegan un tiro. ¿Quiénes estamos penados a muerte? Nosotros“.