Crimen y Justicia

Le fueron a robar, los reconoció y le dispararon cuando escapaban: la mataron

Noemí Toloza tenía 51 años y era una comerciante de Marcos Paz. Hay dos sospechosos detenidos, uno era vecino de la víctima

Guardar
Noemí Tolosa tenía 51 años
Noemí Tolosa tenía 51 años

Noemí Toloza, de 51 años, estaba atendiendo un supermercado de barrio en la localidad de Marcos Paz cuando dos ladrones ingresaron al comercio para robarle. Ella los reconoció y los delincuentes escaparon, pero en la huida uno de ellos disparó. El balazo dio en el pecho de la mujer y la mató. Este fin de semana atraparon a los sospechosos por el crimen.

Los detenidos en el marco de la causa por homicidio tiene 36 y 38 años y fueron apresados por agentes de la DDI de Luján de la Policía Bonaerense por directivas del fiscal de la UFI N°3 de Mercedes, Juan Repetto.

Todo se desencadenó el viernes pasado en el cruce de Vélez Sársfield y Esmeralda. Allí estaba Noemí atendiendo el mini supermercado Orquin cuando irrumpieron los dos ladrones armados.

Desistieron del robo al ser reconocidos por víctima y escaparon, pero cubrieron la huida con un disparo que le dio en el pecho a la mujer”, contaron las fuentes del caso cómo sucedió todo. Noemí fue trasladada al hospital local, pero no sobrevivió.

El primer detenido era vecino
El primer detenido era vecino de la víctima

Los investigadores pudieron identificar a los dos sospechosos del crimen y se dispuso una serie de allanamientos. En la esquina del supermercado, en el cruce de Suipacha y Vélez Sársfield, atraparon a uno de ellos, al de 36 años. Fue el mismo viernes del crimen el arresto.

El sábado cayó su cómplice. Los investigadores consiguieron el dato de que “se encontraría escondido en la zona de Villa Tesei” y no estaban equivocados: ahí lo detuvieron.

“Nunca pensé que iba a pasar esto. Llegué a la esquina, escuché un tiro y me volví. La encontré tirada en el piso”, relató la pareja de la víctima a Noticias RSO y denunció que estuvo con su mujer agonizando durante “30 minutos llamando ambulancias”.

“No venía nadie, la tuvimos que llevar con unos vecinos. Ella me quería hablar, me quería decir algo, pero no vinieron. Tenía una chance de salir adelante, pero no se la dieron. Por qué no llegó la ambulancia”, dijo angustiado el hombre, acompañado por familiares y amigos.

Al segundo detenido lo atraparon
Al segundo detenido lo atraparon en Villa Tesei

Y siguió, quebrado en llanto: “La llevamos con la camioneta de unos vecinos y, cuando llegamos al hospital, había una ambulancia parada en la puerta. Qué no digan que no tienen, Noemí se podría haber salvado. Ella no se lo merecía".

El hombre reclamó seguridad en el barrio y confirmó que uno de los detenidos “es vecino que estuvo muchas veces preso y lo soltaron”. Luego se quejó de la puerta giratoria.

El hermano de la víctima se sumó en el reclamo: “La mató como a una rata, son una mugre”. Y confirmaron ambos hombres que los asesinos de Noemí no le robaron nada.

Para cerrar, la pareja de Noemí, rodeado de gente que aplaudía y reclamaba Justicia frente al local donde mataron a la mujer, reclamó: “Yo estoy convencido de que tiene que estar la pena de muerte, porque nosotros tenemos la pena de muerte, mi señora tuvo la pena de muerte. Y vos decís pena de muerte y saltan los de los derechos humanos, las pelotas... Acá pasa un hijo de puta como estos y te pegan un tiro. ¿Quiénes estamos penados a muerte? Nosotros“.

Temas Relacionados

Marcos Pazhomicidiosúltimas noticiasNoemí Toloza

Últimas Noticias

Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Oscar Orono tenía 79 años y era una deportista destacado. Denunciaron que había sido asaltado este viernes en su local y que fue agredido, pero luego tuvo un accidente doméstico

Investigan las causas de la

Cocaína en tubos de plástico: el particular método de venta de una banda dedicada al narcomenudeo en Moreno

Son siete los detenidos y dos cabecillas prófugos, uno que había salido de la cárcel en marzo pasado. Buscan al proveedor

Cocaína en tubos de plástico:

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

El intérprete de El Bululú publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó que una agente lo confundió con un delincuente y lo golpeó. La aclaración sobre el sistema de reconocimiento facial

La denuncia del actor Osqui

Hallaron en Entre Ríos al hombre que había desaparecido en La Plata cuando iba a retirar a su hija del colegio

De 33 años, este lunes fue encontrado sano y salvo. Había salido de su vivienda en bicicleta el 30 de septiembre y, desde entonces, nada se sabía de él

Hallaron en Entre Ríos al

La foto de “Pequeño J” y una de las víctimas, dos semanas antes del triple femicidio narco

La imagen, extraída de una cámara de seguridad privada, retrata al presunto autor intelectual de los crímenes y a Lara Gutiérrez, en el barrio porteño de Flores

La foto de “Pequeño J”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigadores analizaron la relación entre

Investigadores analizaron la relación entre obesidad y deterioro de la salud respiratoria

Jornada financiera: los bonos en dólares volvieron a subir a la espera de un blindaje de EEUU

Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Expertos en Argentina incorporaron un robot quirúrgico para realizar cirugías: cómo funciona

Gustavo Sáenz reclamó por la reactivación de la obra pública en Plaza de Mayo y Guillermo Francos se acercó a saludarlo

INFOBAE AMÉRICA
Informe alerta por violencia, malos

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados tras rendirse o ser capturados por Rusia

¿Qué hará la Unión Europea con los miles de millones de dólares rusos que están congelados?

Noboa renovó el estado de excepción en cinco zonas de Ecuador por la actividad del crimen organizado

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

TELESHOW
Florencia Peña, la dupla de

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”