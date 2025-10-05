Crimen y Justicia

Un policía frustró un robo cuando viajaba en un auto de aplicación: mató a uno de los ladrones e hirió a otro

El hecho ocurrió en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Un tercer asaltante logró escapar y está siendo buscado

Un policía de la Ciudad
Un policía de la Ciudad mató a un delincuente en Villa Fiorito

Un agente de la Policía de la Ciudad evitó un robo a mano armada en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, cuando mató a un ladrón e hirió a otro, cuando intentaron asaltarlo mientras viajaba en un auto solicitado por aplicación, indicaron fuentes del caso a Infobae. Un tercer delincuente logró escapar.

El episodio ocurrió este viernes, en la intersección de Ejército de los Andes y Murature, donde el oficial de 28 años e integrante de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (D.O.U.C.A.D) se trasladaba en un auto Fiat Cronos junto a un conductor de 37 años.

En esa intersección, tres hombres armados bloquearon el paso del vehículo con la aparente intención de asaltar a ambos ocupantes.

De acuerdo a la información, que fue publicada inicialmente por Diario Conurbano, el agente viajaba uniformado y optó por responder el ataque. Empuñó su pistola Pietro Beretta calibre 9 mm y disparó contra los asaltantes. Uno de los proyectiles impactó en uno de ellos, de 29 años, quien falleció a consecuencia de una herida de arma de fuego en la axila izquierda. Los otros dos sospechosos lograron huir de la escena.

Sin embargo, poco después, uno de los fugitivos apareció herido en un hospital local, donde fue asistido y detenido.

Peritos de la Policía Científica se desplazaron hasta el lugar de los hechos para desarrollar las labores técnicas sobre el cuerpo del ladrón muerto, así como para recolectar material balístico y otras evidencias. Investigadores policiales despliegan desde entonces operaciones en barrios cercanos con el objetivo de localizar al prófugo.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que la causa quedó registrada bajo la carátula de “Tentativa de robo doblemente agravado de automotor, abuso de arma”, bajo la jurisdicción de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Carla Furingo.

Según el reporte, tanto el conductor como el agente resultaron ilesos durante el enfrentamiento armado.

El despliegue policial continúa en el área mientras la fiscalía evalúa los registros de cámaras de seguridad y toma declaración a testigos para avanzar con la investigación y determinar el recorrido de fuga de los dos implicados restantes, detallaron sobre el caso las fuentes.

En tanto, la UFI N°8 del mismo departamento judicial no tomó temperamento con el policía implicado debido a que considera, por el momento, que se trató de un hecho de legítima defensa.

