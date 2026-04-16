Este estado prohíbe comprar dulces y refrescos con SNAP, el programa de alimentos, y afectará a miles de personas

La nueva ley en Alabama prohíbe la compra de caramelos y refrescos con fondos SNAP, afectando a 750.000 beneficiarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Alabama ha promulgado una ley que prohíbe la compra de caramelos y refrescos con los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta medida, que podría afectar a cerca de 750.000 beneficiarios, fue firmada recientemente por la gobernadora Kay Ivey y se prevé que entre en vigor el 1 de octubre, siempre que reciba la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Los impulsores de la normativa argumentan que el objetivo es reducir el consumo de productos azucarados y mejorar los indicadores de salud pública.

De acuerdo con el texto de la SB57, la nueva ley estatal instruye a la agencia estatal, Departamento de Recursos Humanos de Alabama, a solicitar una exención federal para implementar la restricción. La definición de los productos que quedarían excluidos incluye alimentos que tengan azúcar, azúcar de caña, jarabe de maíz o jarabe de maíz de alta fructosa como ingrediente principal, así como refrescos que combinen agua carbonatada y cualquiera de esos azúcares dentro de los dos primeros ingredientes listados. Bebidas dietéticas y productos de panadería, postres preparados o ingredientes para cocina continuarán siendo elegibles para compra con SNAP.

La agencia de salud pública federal, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), reporta que los índices de obesidad y diabetes en Alabama superan la media nacional. El argumento central de los legisladores es que limitar el acceso a productos azucarados podría traducirse en menores costos para el sistema de salud pública, en particular el programa Medicaid. Para que la restricción tenga efecto, el gobierno federal debe aprobar el pedido de Alabama, ya que SNAP es un programa regulado a nivel nacional.

¿Qué cambia en SNAP tras la ley de Alabama?

La SB57 establece que los beneficiarios de SNAP en Alabama ya no podrán comprar caramelos ni refrescos con fondos públicos si la exención es aprobada por el USDA. Esta medida introduce criterios específicos para identificar los productos restringidos: se consideran caramelos aquellos alimentos donde el azúcar o sus variantes figuran como primer ingrediente, mientras que los refrescos serán aquellas bebidas que incluyan agua carbonatada y azúcar en los primeros dos ingredientes. Bebidas dietéticas, postres de panadería y productos para cocinar no están afectados. La restricción se implementaría el 1 de octubre, sujeto a la aprobación federal, según informó la revista Newsweek.

La normativa SB57 busca reducir el consumo de productos azucarados entre la población de bajos ingresos en Alabama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta la restricción de SNAP en Alabama?

Según la agencia estatal, Departamento de Recursos Humanos de Alabama, aproximadamente 750.000 personas utilizan SNAP en el estado. Este programa federal proporciona asistencia económica mensual para la compra de alimentos en comercios autorizados, mediante una tarjeta de débito electrónica. Los cambios propuestos limitarían el acceso de estos beneficiarios a productos azucarados, en un intento por modificar hábitos de consumo entre la población con menores ingresos.

El senador estatal Arthur Orr, principal promotor de la ley, declaró a medios locales que la medida busca reducir la prevalencia de enfermedades asociadas al consumo de azúcar: “Nuestra población cubre uno de los índices de obesidad más altos del país. Una gran proporción de los beneficiarios del programa Medicaid, que financiamos a nivel estatal y federal, participa del SNAP”, según recogió el canal local WAFF.

¿Por qué Alabama busca limitar dulces y refrescos con SNAP?

Las autoridades estatales justifican la ley por motivos sanitarios y presupuestarios. Según la agencia de salud pública federal CDC, Alabama registra una tasa de obesidad del 39,0% entre adultos, superior al promedio nacional. El consumo de productos ricos en azúcares añadidos se relaciona con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. El argumento de los legisladores es que restringir la adquisición de estos productos con fondos públicos podría reducir los costos médicos a largo plazo, especialmente los asociados a Medicaid.

La gobernadora Kay Ivey expresó en un comunicado que la administración “busca promover dietas más saludables entre los beneficiarios de SNAP en Alabama al restringir la compra de alimentos azucarados que inciden en la obesidad y la diabetes”, según citó Newsweek. La mandataria señaló que esta ley forma parte de una estrategia más amplia de salud pública y colaboración con la administración federal.

¿Cómo funcionará la restricción y cuáles son las excepciones?

La ley indica que la agencia estatal, Departamento de Recursos Humanos de Alabama, debe presentar una solicitud formal de exención al USDA, Food and Nutrition Service (FNS), que es la agencia federal encargada de aprobar cambios en la administración de SNAP. Solo tras la aprobación federal la restricción entraría en vigor. Si el gobierno federal rechaza la petición, Alabama podrá realizar nuevas solicitudes en los años siguientes, según reportó el portal local ABC3340.

Entre las excepciones, la normativa aclara que no se considerarán restringidos los productos de panadería, los postres preparados ni los ingredientes para cocinar, aunque contengan azúcar. Las bebidas dietéticas tampoco serían excluidas, ya que la definición de refresco se limita a aquellas que incluyen azúcar o jarabe de maíz entre los dos primeros ingredientes.

Los comercios autorizados para operar con SNAP tendrán la responsabilidad de identificar correctamente los productos restringidos. Si un establecimiento permite la compra de caramelos o refrescos con SNAP más de tres veces en un año fiscal, podría recibir sanciones, según el texto legal revisado por el medio local Alabama Political Reporter.

La gobernadora Kay Ivey firmó la restricción de SNAP en Alabama, pendiente de la aprobación del USDA para entrar en vigor el 1 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el gobierno federal sobre limitar alimentos en SNAP?

El SNAP es un programa federal gestionado en conjunto con los estados, pero las reglas generales permiten la compra de la mayoría de los alimentos, excluyendo solamente alcohol, tabaco y comidas preparadas para consumo inmediato. Las autoridades federales, a través del USDA, han mantenido históricamente una postura de uniformidad en las reglas de elegibilidad de productos y han rechazado en el pasado propuestas similares de otros estados, según la página oficial del USDA.

El proceso de revisión incluye el análisis de la justificación sanitaria, el efecto sobre los beneficiarios y la viabilidad administrativa de la medida. La experiencia de Alabama podría sentar un precedente si la exención es aprobada, dado que otros estados han manifestado interés en aplicar restricciones similares en el pasado.

¿Cuáles son las reacciones institucionales y argumentos en debate?

El debate sobre la efectividad de la medida ha incluido opiniones de autoridades, profesionales de la salud y organizaciones sociales. Chelsea Edwards, dietista consultada por el canal local WAFF, afirmó que “los hogares de bajos ingresos suelen recurrir a alimentos más calóricos porque necesitan maximizar el número de calorías por dólar gastado. Limitar el acceso a estos productos no necesariamente mejorará la salud pública, mientras que facilitar la compra de frutas y verduras podría ser más beneficioso”.

Diversas organizaciones civiles han expresado preocupación por el aumento de la carga administrativa y la reducción de la autonomía alimentaria de los beneficiarios, de acuerdo con la emisora pública WBHM. Por su parte, los defensores de la ley insisten en que la restricción apunta a disminuir enfermedades crónicas y el gasto público en salud.

¿Qué antecedentes existen sobre restricciones a SNAP en Estados Unidos?

Intentos previos de modificar la lista de productos elegibles en SNAP han sido presentados por otros estados, pero el USDA ha rechazado propuestas para prohibir productos específicos como refrescos o dulces, alegando la necesidad de mantener reglas uniformes y proteger la autonomía de los beneficiarios. Según el propio USDA, la ley federal solo limita el uso de SNAP para alcohol, tabaco y alimentos listos para consumo inmediato.

La situación de Alabama representa un caso testigo sobre la posibilidad de que los estados modifiquen la operatividad del programa federal. El análisis del USDA en este caso podría influir en futuras solicitudes de otros estados.

Los productos excluidos de SNAP serán aquellos con azúcar como ingrediente principal y refrescos con agua carbonatada y azúcar entre los primeros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sigue tras la aprobación de la ley en Alabama?

La agencia estatal, Departamento de Recursos Humanos de Alabama, enviará la solicitud de exención al USDA, Food and Nutrition Service en las próximas semanas. El gobierno federal deberá evaluar si la propuesta cumple con los requisitos legales y los objetivos de SNAP. Si la exención recibe luz verde, la restricción entrará en vigor el 1 de octubre y los comercios deberán adaptar sus sistemas de venta para cumplir con la normativa.

El efecto directo de la medida recaerá sobre los beneficiarios de SNAP, quienes verán limitada su capacidad de adquirir determinados productos con fondos públicos. El proceso de revisión federal y la experiencia de Alabama serán observados por otros estados y organizaciones nacionales.