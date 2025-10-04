Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

Joaco López bromeó en redes sociales tras el allanamiento y minimizó la investigación

Desde que en 2020 experimentó un crecimiento explosivo por sus transmisiones en stream, Joaquín López se convirtió uno de los creadores de contenido más famosos en Argentina. Sin embargo, en las últimas horas, “Joaco”, como se lo conoce, se encontró en el foco de atención por un hecho que lejos está de la actividad que lo hizo acumular millones de seguidores en sus redes: un allanamiento en su casa en el marco de una causa donde es investigado por promocionar y organizar juegos de azar virtuales ilegales.

Para la Justicia, el streamer habría utilizado su alcance en las plataformas para publicitar y estimular las apuestas en una página online que carece de habilitación. En este contexto, ordenaron el procedimiento donde se secuestraron diferentes elementos para seguir con las tareas de averiguación.

Joaco López se hizo eco del episodio en las redes, donde, fiel a su estilo, se tomó con humor lo sucedido. En su cuenta de X bromeó y publicó: “Buen día, recién me despierto y no está mi compu, ¿¿alguien la vio??”.

Allanaron la casa de Joaco López y secuestraron elementos clave para la causa judicial

Entre los chistes también se sumó la cuenta de Al Angulo TV, de Alejo Warles, quien había sido detenido por la transmisión ilegal de partidos de fútbol y la Fórmula 1. La publicación, replicada por el streamer, dice: “La gaming house que se están armando en la fiscalía no tiene nombre”.

No solo con sus bromas pareciera restarle importancia a la causa, sino también con sus acciones.

López ya había sido formalmente indagado en dos oportunidades, en noviembre de 2024 y en abril de 2025. Durante esas instancias, se lo notificó sobre la imputación y la prohibición expresa de continuar con su accionar, pese a lo cual, la investigación sostiene que persistió.

Estos episodios habrían generado un refuerzo en la hipótesis de dolo directo, elemento fundamental a la hora de determinar su responsabilidad penal.

Quién es el streamer Joaco López

La comunidad que respalda a Joaquín López en redes sociales constituye una de las más numerosas del país, con más de 700.000 seguidores en X y aproximadamente un millón y medio en Instagram. Comenzó en 2019 y desde el 2020, cuando explotó, su fama no paró de crecer.

El streamer ya había sido indagado y notificado de la prohibición de promover juegos ilegales

El grueso de su contenido pasa por plataformas de streaming o videos como YouTube, donde sus usuarios son “ElcanaldeJoaco”. Comenzó con sus transmisiones en vivo en Twitch, donde reúne a 1,6 millones de seguidores, en el último tiempo se pasó a Kick, donde tiene casi 34 mil seguidores.

En YouTube, en donde también comparte gran parte de su contenido, tiene más de 1,2 millones de suscriptores. Además, es embajador de una conocida marca de indumentaria deportiva.

Nacido en Wilde, al sur de la Provincia de Buenos Aires, también es conocido en el “mundo Boca” de las redes sociales, justamente por su fanatismo con el club de fútbol. Incluso en gran parte de su contenido se lo puede ver con ropa del club.

Uno de los momentos que más marcaron la vida de Joaco López fue cuando sufrió de adicción a la cocaína. En una entrevista de 2021 con Gastón Pauls, emitida en Crónica para el programa Seres Libres, recordó cómo comenzó y la vez que casi lo matan.

“A los 15, 16 años, conocí otras amistades que ya consumían. Yo, en principio no, pero bueno... La junta no fue lo que me llevó a eso, porque es decisión propia. Pero mi cabeza me dijo: ‘¿Qué onda? Vamos a probar’”, contó.

Incluso recordó cómo se sintió la primera vez que consumió: “Sentí como miedo y algo que nunca había sentido antes, eso de no parar de hablar. Además, esa noche me fumaba un cigarrillo atrás del otro: no lo sentía y no paraba de hablar. Me sentía muy bien, todo el tiempo amistoso, con ganas de hacer otras cosas”.

Ya con 17 años, pasó su peor momento. “Ese año, me llevé todas las materias, me quedé libre. Mi vieja tuvo que ir a hablar para que me reincorporaran. Ahí, la cocaína ya manejaba mi humor: si el viernes salíamos y no tenía droga en el bolsillo, me ponía de mal humor y no quería salir”, aseguró.

El streamer también es conocido por su fanatismo por Boca

Luego contó la situación que lo llevó a entender que no debía consumir más. Un conocido les ofreció un trabajo a él y un amigo: vender cocaína. Joaco López no aceptó, pero su amigo sí.

Pero decidieron no vender nada y desaparecer. Burlar el negocio. Pero no les salió. Quienes los habían contactado se enteraron y los fueron a buscar a la casa del amigo.

“Fuimos a la casa (de su amigo) y estaba el padre en la puerta. Él se dio cuenta de que había una situación rara. Le hago un gesto para que no diga nada. Le preguntan por mi amigo y le dicen que no está. Entonces, me llevan de nuevo a la puerta de casa y el que me había ofrecido el negocio, le dice al transa: ‘Mario, dale un tiro’. Mario sacó un arma de la mochila y en ese momento me paralicé. No me acuerdo bien qué pensé, pero dije: ‘Se me terminó la vida acá’. Estos pibes no la van a pensar”, detalló del momento.

Para su suerte, quien tenía el arma decidió advertirle: entrega a tu amigo o la plata. Fue así como, con ayuda de las familias, juntaron el dinero necesario y a los tres días la entregaron para que se termine el problema. Desde entonces, decidió que no quería eso para su vida.