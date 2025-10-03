Crimen y Justicia

Violento asalto en Lanús: motochorros le pegaron un tiro en la pierna para robarle el auto

Ocurrió ayer en la calle Bouchard. La víctima, de 55 años, forcejeó con los ladrones y resultó herido. El vehículo fue recuperado. Hay un detenido. El video

Así fue el ataque de los motochorros

La localidad bonaerense de Lanús fue escenario de un violento asalto, en el que un hombre fue baleado en una pierna por parte de motochorros, luego de tratar de evitar que le robaran un auto. Los ladrones se llevaron el vehículo.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que el hecho ocurrió este jueves en la calle Bouchard, donde Jorge Luis Quiróz, de 55 años, fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, con el objetivo de robarle su automóvil, un Renault Logan gris de color plata.

Según se observa en un video del hecho, al que accedió este medio, los agresores le dispararon en la pierna derecha, debajo de la rodilla, para concretar el robo, y se dieron a la fuga con el vehículo y algunas de sus pertenencias personales.

En las imágenes se observa cómo el dueño del auto sale del garaje y luego es abordado por los dos ladrones. Primero, la víctima y los delincuentes se mostraron calmos. Sin embargo, de repente el hombre comenzó a forcejear con uno de ellos a pesar de que le apuntaban con el arma. Tras varios segundos, uno de ellos le disparó.

Personal de la Policía Bonaerense arribó al lugar acompañado por dos oficiales mujeres, y una patrulla del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la víctima al hospital Narciso López, donde Quiróz permanece fuera de peligro.

De acuerdo con medios locales, tras implementar un operativo en la zona, uno de los sospechosos, un hombre de 31 años, fue detenido por la Policía en Villa La Fe y se secuestró la motocicleta utilizada durante el asalto, una Gilera Smash azul.

Posteriormente, durante el rastrillaje en calles Pasco y 198, en el partido de Quilmes, la policía halló el Renault Logan robado. El otro delincuente continúa prófugo. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Robo en una casa en Mendoza

Una mujer de 33 años fue interceptada en la puerta de su vivienda por dos hombres armados que la sorprendieron cuando regresaba a su casa, de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, cerca de las 3.30. En total, sustrajeron una suma millonaria. 84 millones de pesos, 5 mil dólares y su camioneta.

El hecho ocurrió sobre la calle Libertad, en una zona residencial del departamento mendocino. De acuerdo con información oficial, la víctima conducía una camioneta VW Amarok perteneciente a la empresa para la que trabaja.

En ese momento, fue abordada por dos sujetos armados que la esperaban. Así, la obligaron a ingresar a la vivienda, amenazándola con un arma de fuego. Una vez dentro, la redujeron y ataron, según informó el medio local Los Andes.

Aprovechando el tiempo mientras la víctima permanecía inmovilizada, sustrajeron una mochila que contenía 84 millones de pesos y 5.000 dólares estadounidenses. El monto fue declarado por la damnificada en la denuncia inicial y luego ratificado durante las primeras horas de la investigación. El dinero cumplía funciones laborales y, según destacó personal policial, formaba parte de fondos empresariales.

No conformes con el botín, los delincuentes también se adueñaron de la camioneta VW Amarok, vehículo de suma importancia para la logística y movilidad de la empresa. Completada la operación, ambos huyeron dejando a la mujer maniatada en el domicilio.

Una vez lograda la liberación, la víctima contactó al 911 y reportó el robo de la millonaria suma y de la camioneta. La denuncia dio lugar a la rápida intervención de la Fiscalía departamental de Guaymallén, que activó el protocolo para casos de robos agravados y delegó tareas específicas a la División de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y la sección de Tecnología Aplicada.

En la vivienda se relevaron cámaras de seguridad instaladas por la familia y por vecinos. Según el parte oficial, los registros grabados durante la madrugada podrían ser clave para identificar a los dos sospechosos, quienes actuarían con un alto grado de planificación.

