Tenía antecedentes por golpear niños, lo liberaron y fue detenido por fracturarle el cráneo a un bebé

Además del bebé, las autoridades constataron lesiones en su pareja y su otra hija de 3 años

Un joven de 23 años con antecedentes por haber golpeado a niños volvió a quedar detenido en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, luego de que su pareja denunciara que ella y sus dos hijos habían sido agredidos. La mayor, una nena de 3 años, tenía signos de violencia física, mientras que el bebé de 11 meses sufrió una fractura de cráneo.

El acusado, identificado como M. R., quedó detenido por pedido de la fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca, poco después de que la joven de 19 años denunciara haber estado retenida por tres días en una vivienda ubicada en Av. Independencia al 700. Además, señaló que pudo escapar gracias a que tenía que llevar a su hija más grande al jardín de infantes.

Luego de que la denunciante lograra salir de la propiedad bajo esa excusa, esta aprovechó para pedir ayuda. Al momento de radicar la denuncia, las autoridades constataron que presentaba hematomas en el rostro, cuello y brazos. Además, indicaron que la menor de edad también evidenciaba signos de violencia.

Según la información publicada por La Nueva Radio Suárez, las lesiones que presentaban ambas motivaron que el personal policial se movilice hacia la vivienda. Una vez en el lugar, confirmaron que el agresor se encontraba en la vivienda. No obstante, lo más estremecedor del caso fue el estado en el que se encontraba el bebé de 11 meses.

El menor se encuentra internado con pronóstico reservado

El menor de edad fue encontrado en una vivienda cercana y fue así que confirmaron que había sufrido lesiones severas, debido a que tenía una fractura de cráneo y múltiples hematomas. Por esta razón, se ordenó su traslado hacia el Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece internado en grave estado, con pronóstico reservado.

A raíz de esto, la Fiscalía imputó a M. R. por tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas por violencia de género, cargos que reflejan la extrema gravedad del ataque y el contexto de violencia intrafamiliar. La calificación penal respondería al nivel de brutalidad ejercido contra el bebé y al impacto que el caso ha generado en la sociedad local.

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 4, el detenido fue trasladado a una dependencia judicial. Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de control de detención. Asimismo, la Sub-DDI de Coronel Suárez continúa con las tareas investigativas en colaboración, mientras se evalúa la posibilidad de incorporar nuevas imputaciones a medida que se den a conocer los resultados de las pericias médicas y forenses realizadas.

Antecedentes por maltrato infantil

Si bien el caso causó conmoción en la ciudad, se conoció que no sería la primera vez que M. R. enfrenta cargos por haber lesionado a su hijastra en 2022. Según la información publicada por Suárez al día, el hombre había sido detenido por golpear a una nena que, por ese entonces, tenía 2 años.

El hombre ya había sido detenido por agredir a otra menor de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa estuvo a cargo del fiscal Eduardo Quirós, de la UFIJ N° 9 de Bahía Blanca, quien resolvió imputarlo por el delito de lesiones graves y tentativa de homicidio. Por este motivo, el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mércuri, ordenó su detención, la cual se concretó en el mismo inmueble mencionado.

En ese momento, el hecho salió a la luz producto de que la menor de edad tuvo que ser ingresada en un centro asistencial de la zona. Sin embargo, las lesiones eran de tal gravedad que el personal ordenó su traslado hacia el Hospital Penna.

De acuerdo con el parte médico difundido en ese momento, la nena había sufrido un fuerte traumatismo de cráneo, hematomas en diversas partes del cuerpo y hasta heridas que parecían ser compatibles con mordeduras. Frente a esto, M. R. intentó defenderse al asegurar que la pequeña se había accidentado, pero la versión fue derribada por las pericias.