Choque y vuelco en Parque Centenario: un conductor quedó inconsciente tras colisionar contra autos estacionados

Un accidente de tránsito se produjo este jueves a las 7.30 en Patricias Argentinas 150, entre María Curie y Roentgen, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un vehículo particular Chevrolet Tracker volcó sobre la calzada. Según información proporcionada por Bomberos de la Ciudad, el conductor, quien era el único ocupante del automóvil, quedó atrapado en el interior y se encontraba inconsciente al momento de la llegada del personal de emergencias.

Los bomberos efectuaron maniobras para liberar a la víctima del habitáculo. Una vez rescatado, el conductor fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia al Hospital Durand con diagnóstico de politraumatismo.

De acuerdo con la ampliación del parte de Bomberos de la Ciudad, la Chevrolet Tracker habría colisionado previamente con tres vehículos que se encontraban estacionados: un Honda CRV, un Renault Clio y un Renault Sandero. Tras el rescate, se procedió al corte de los acumuladores de energía como medida de seguridad.

Los Bomberos acudieron al lugar para asistir al conductor

Hace pocos días, un caso similar sucedió en la ciudad de Buenos Aires, cuando una camioneta terminó completamente volcada en la intersección de Sánchez de Loria y Rondeau, en el corazón del barrio porteño de Parque Patricios, tras chocar contra un auto Volkswagen Country. Un hombre y una mujer tuvieron que ser atendidos y trasladados a un hospital por lesiones.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al sitio y trasladó a las dos personas, quienes presentaban heridas como saldo del fuerte impacto, aunque no eran de gravedad. Ambos se encontraban a bordo de la camioneta siniestrada, tipo furgón, que quedó lateralizada sobre la cinta asfáltica tras el violento accidente.

El otro vehículo involucrado, un auto particular, registró daños materiales en la parte frontal, pero sus ocupantes resultaron ilesos. Toda la atención médica se destinó a los ocupantes de la camioneta, trasladados posteriormente al Hospital Penna.

Mientras tanto, Bomberos de la Ciudad se desplazaron al lugar para estabilizar el vehículo volcado y garantizar la seguridad en la zona. La circulación en el cruce de Sánchez de Loria y Rondeau fue restringida en una primera instancia, aunque posteriormente la medida se extendió a un corte total del tránsito para permitir las tareas investigativas pertinentes, según comunicó BA Tránsito a través de su cuenta oficial de X.

Otro accidente impactante en la avenida General Paz

Un choque múltiple en el que estuvieron implicados diez autos y un micro provocó ese mismo día una colisión en cadena sobre la avenida General Paz, específicamente a la altura de Arcos, en el barrio de Núñez, conforme a la información proporcionada por la Policía de la Ciudad.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en sentido hacia el Río de la Plata debió interrumpirse por completo, lo que permitió que los equipos de emergencia pudieran actuar en la zona afectada sin obstáculos adicionales.

Diversas fuentes vinculadas al operativo detallaron que el incidente tuvo lugar en la mano de la avenida que dirige hacia el Río de la Plata, a la altura de la intersección con la avenida del Libertador.

Las imágenes de un vídeo, que circularon ampliamente en pocas horas, mostraron el momento en el que un micro perdió el control repentinamente y colisionó contra varios autos en forma simultánea, provocando daños considerables y una reacción en cadena entre los vehículos presentes.

La congestión vehicular, como consecuencia directa del accidente, se extendió partiendo de la zona de avenida San Martín y afectó a una vasta área del corredor vial. Desde las redes sociales de la empresa AuSol, concesionaria de la autopista, se recomendó a todos los conductores que transitaban por el sector que circularan con extrema precaución para evitar nuevos incidentes.