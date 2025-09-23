Choque y vuelco entre un auto y una camioneta en Parque Patricios: dos personas resultaron heridas

Una camioneta terminó completamente volcada en la intersección de Sánchez de Loria y Rondeau, en el corazón del barrio porteño de Parque Patricios, tras chocar contra un auto Volkswagen Country durante la tarde de la jornada del martes. Un hombre y una mujer tuvieron que ser atendidos y trasladados a un hospital por lesiones.

El siniestro ocurrió a las 16:15. Un llamado al 911 por la gravedad del accidente alertó a las autoridades movilizó a personal de la Comisaría Vecinas 4A, según supo Infobae.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al sitio y trasladó a las dos personas, quienes presentaban heridas como saldo del fuerte impacto, aunque no eran de gravedad. Ambos se encontraban a bordo de la camioneta siniestrada, tipo furgón, que quedó lateralizada sobre la cinta asfáltica tras el violento accidente.

El otro vehículo involucrado, un auto particular, registró daños materiales en la parte frontal, pero sus ocupantes resultaron ilesos. Toda la atención médica se destinó a los ocupantes de la camioneta, trasladados posteriormente al Hospital Penna.

Mientras tanto, Bomberos de la Ciudad se desplazaron al lugar para estabilizar el vehículo volcado y garantizar la seguridad en la zona. La circulación en el cruce de Sánchez de Loria y Rondeau fue restringida en una primera instancia, aunque posteriormente la medida se extendió a un corte total del tránsito para permitir las tareas investigativas pertinentes, según comunicó BA Tránsito a través de su cuenta oficial de X

Otro accidente impactante en la avenida General Paz

Así fue el choque múltiple sobre la General Paz

Un choque múltiple en el que estuvieron implicados diez autos y un micro provocó esta mañana una colisión en cadena sobre la avenida General Paz, específicamente a la altura de Arcos, en el barrio de Núñez, conforme a la información proporcionada por la Policía de la Ciudad.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en sentido hacia el Río de la Plata debió interrumpirse por completo, lo que permitió que los equipos de emergencia pudieran actuar en la zona afectada sin obstáculos adicionales.

Diversas fuentes vinculadas al operativo detallaron que el incidente tuvo lugar en la mano de la avenida que dirige hacia el Río de la Plata, a la altura de la intersección con la avenida del Libertador.

Las imágenes de un vídeo, que circularon ampliamente en pocas horas, mostraron el momento en el que un micro perdió el control repentinamente y colisionó contra varios autos en forma simultánea, provocando daños considerables y una reacción en cadena entre los vehículos presentes.

La congestión vehicular, como consecuencia directa del accidente, se extendió partiendo de la zona de avenida San Martín y afectó a una vasta área del corredor vial. Desde las redes sociales de la empresa AuSol, concesionaria de la autopista, se recomendó a todos los conductores que transitaban por el sector que circularan con extrema precaución para evitar nuevos incidentes.

El operativo de seguridad y orden en el lugar estuvo a cargo del personal de la Comisaría Vecinal 13B, que coordinó el trabajo conjunto con los servicios de emergencia y orientó el movimiento de los automovilistas para minimizar los riesgos.

El sistema de asistencia médica de emergencias SAME desplegó un importante dispositivo, que incluyó seis ambulancias, cuatro motos médicas para acceso rápido, una unidad de TRIAGE para la evaluación inicial de los afectados y dos móviles rápidos destinados a las tareas de soporte logístico y atención primaria.

Gracias a esta rápida intervención, las personas involucradas recibieron atención médica en el lugar de los hechos, y posteriormente se dispuso el traslado de un hombre al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismos a raíz de la colisión.

A pesar del fuerte impacto que sufrieron los autos y el micro, así como la cantidad de vehículos involucrados, fuentes del SAME aseguraron que no hubo heridos graves entre los ocupantes. Los equipos sanitarios efectuaron todas las evaluaciones y controles necesarios antes de habilitar la circulación nuevamente.

Finalmente, la colisión generó un operativo de envergadura sobre la avenida General Paz, uno de los principales ejes viales que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, provocando demoras importantes especialmente durante las horas pico de la mañana para quienes transitaban en dirección a la zona norte y al partido de Vicente López.