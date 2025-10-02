Crimen y Justicia

Una mujer conoció a un hombre en una app de citas y luego la extorsionaba con difundir fotos íntimas

El joven quedó detenido acusado del delito de coacción y se negó a declarar ante la Fiscalía. La víctima era acosada a través de distintas redes

La mujer realizó la denuncia ante las autoridades debido a que las amenazas continuaron después de cortar el vínculo

Una mujer en Salta denunció a un hombre que había conocido en una aplicación de citas, luego de que este la amenazara con difundir fotos íntimas suyas, si no cumplía con lo que le pedía. Aunque la causa continúa bajo investigación, el individuo de 26 años fue acusado por el delito de coacción.

La denuncia señaló que el contacto entre ambos se inició por una conocida plataforma, que permite interactuar con otras personas mediante perfiles y fotografías, y concretar encuentros. El acoso habría comenzado luego de varios intercambios que la denunciante y el joven mantuvieron, en donde además compartieron imágenes privadas. Tras eso, el ahora acusado comenzó a exigirle el cumplimiento de sus demandas, amenazándola con divulgar ese material en redes sociales si no lo hacía.

De acuerdo con la presentación realizada, las presiones continuaron después de cortar el vínculo, en donde el imputado creaba perfiles falsos de Instagram y desde esas cuentas remitía nuevos mensajes intimidatorios, según explicó el portal El Tribuno.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 5, a cargo de Liliana Jorge, donde la víctima además aportó el número de teléfono del cual recibía las amenazas, lo que le permitió al personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) avanzar en la identificación del acusado. Tras entrecruzar la información, el implicado fue convocado a una audiencia de imputación formal.

El Ministerio Público precisó que el joven señalado fue acusado de manera provisional por el delito de coacción en cinco hechos distintos. Durante la audiencia, el joven asistió con un abogado particular y optó por no brindar declaración ni responder preguntas de la Fiscalía.

La causa permanece bajo investigación, a la espera de nuevas medidas y el análisis de la evidencia digital reunida. Las actuaciones judiciales incluyen el análisis de los registros de comunicación y de perfiles en redes sociales empleados para el contacto y la emisión de mensajes intimidatorios. En el expediente constan capturas de pantalla y pruebas referidas a la reiteración de amenazas y pedidos bajo exigencia. La investigación continuará en el fuero de Violencia Familiar y de Género.

Condenaron a un hombre por difundir videos prohibidos de su ex

Gabriela Fernández Aberastaín (36) denunció a su ex y a su novia por viralizar un video íntimo suyo

En agosto, el Tribunal Unipersonal de San Luis condenó a Diego Oliveri a 2 años y 3 meses de prisión efectiva por delitos cometidos contra su ex pareja, la profesora de fitness Gabriela Fernández Aberastain. Fue hallado culpable de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. El fallo fue dictado en la última audiencia del juicio por sextorsión, tras considerar la prueba recolectada y los pedidos del fiscal Fernando Rodríguez, quien había solicitado una pena de tres años de cárcel.

Durante el proceso judicial, el tribunal integrado por el juez Gustavo Parrillis determinó que Oliveri difundió material íntimo de la víctima sin consentimiento, la amenazó de forma reiterada y le ocasionó lesiones, en hechos calificados por el vínculo que los unía y la existencia de violencia de género. El mismo tribunal sobreseyó a la otra imputada en la causa, tras un acuerdo de reparación económica con la profesora y la aceptación pública de disculpas. La mujer adujo durante la audiencia que había sido manipulada por Oliveri y reconoció haber emitido amenazas a la víctima y violado una orden de restricción judicial. El fiscal había solicitado para ella una pena de tres años y tres meses de prisión.

Según quedó acreditado en la investigación, la acusada utilizó su propio número de celular para verificar cuentas ficticias desde las que se enviaron parte de los mensajes intimidatorios a Fernández Aberastain. La pericia criminalística del Departamento de Delitos Complejos identificó el origen de los mensajes recibidos por la víctima a través de distintas redes sociales.

