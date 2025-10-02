Crimen y Justicia

Un policía se negó a un control de tránsito y atropelló a un agente municipal en Berisso

La víctima indicó que el oficial actuó de manera violenta e intentó huir del lugar antes de terminar la identificación. Fue imputado por el delito de resistencia a la autoridad

La zona donde el inspector
La zona donde el inspector se encontraba trabajando en Berisso (Foto: Google Maps)

Un inspector de tránsito, que formaba parte de un operativo de control en la ciudad de Berisso, fue atropellado por un conductor y sufrió una lesión en uno de sus miembros inferiores. Posteriormente, las autoridades confirmaron que quien conducía era un oficial de la Policía de Ensenada.

El hecho se registró este miércoles en el cruce de las calles 4 y 158, cuando el agente, de 36 años, se encontraba trabajando. Al momento de interceptar el Volkswagen Gol Trend, que conducía el oficial cuyo cargo es subayudante, se mostró con una actitud violenta y se negó a finalizar la identificación, según indicaron desde el portal 0221.

En ese contexto, el conductor decidió retirarse del lugar de manera intempestiva, retrocediendo con el auto y embistiendo al inspector con el paragolpes trasero. Esto provocó una lesión en una de las piernas del agente, que debió ser trasladado a un centro médico para recibir atención. El mismo portal informó que se encuentra fuera de peligro.

El episodio activó la presencia de la comisaría Primera de Berisso, que avanzó con la identificación del implicado y le comunicó la situación a la fiscalía de turno. Tras constatar la pertenencia del conductor a la Policía de Ensenada, se labraron las actas por resistencia a la autoridad y confirmaron la detención preventiva del involucrado, quien quedó imputado formalmente bajo dicha calificación penal.

Un operativo de control de tránsito en el centro de Mar del Plata terminó con un agente municipal herido y un motociclista detenido, luego de que este intentara evadir la inspección y atropellara a uno de los trabajadores del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM). El incidente ocurrió en agosto, en la intersección de las calles Buenos Aires y Belgrano, en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Un motociclista atropelló a una agente de tránsito para evadir un control

Según reconstruyeron testigos y autoridades locales, todo comenzó cuando el dispositivo del CPM coordinaba un operativo de rutina sobre la circulación de vehículos. Al advertir la presencia policial, el motociclista realizó un giro en “U” en plena calle Buenos Aires y aceleró bruscamente en dirección hacia la costa, con el aparente objetivo de evitar la inspección.

La maniobra sospechosa alertó de inmediato a los agentes presentes, quienes intentaron detener la fuga. Al menos dos trabajadores municipales salieron al cruce del motociclista para frenar el avance, según las imágenes difundidas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Aunque el sistema de seguridad no registró el momento exacto del impacto, se confirmó que durante la persecución, el conductor embistió a uno de los agentes y continuó la huida.

Los registros sí captaron el momento en que el detenido realiza la maniobra en una zona bastante concurrida y con mucha circulación vehicular. Se podía observar como los agentes corrieron para alcanzar al conductor que inmediatamente se da a la fuga. Poco después, lograron atraparlo y reducirlo en lo que parece ser un cruce peatonal. En la zona se concentraron varios efectivos que colaboraron con la captura y posterior detención.

A pesar del golpe, el agente atropellado logró ponerse de pie y, junto a sus compañeros, avanzó unos metros hasta alcanzar y reducir al motociclista, quien fue finalmente detenido en el lugar. De acuerdo con la información recabada por los medios locales, el acusado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría más cercana, donde se le notificaron los cargos por su accionar.

Producto del violento episodio, el trabajador municipal sufrió múltiples traumatismos y requirió atención inmediata tanto en el lugar del hecho como en una clínica privada de la ciudad. El personal de salud intervino minutos después y dispuso su traslado para la realización de estudios complementarios y prevención de posibles lesiones internas, tal como indicaron fuentes médicas.

