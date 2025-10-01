Atraparon a un falso inspector de Tránsito en Salta que extorsionaba a conductores en infracción

Atraparon a un falso inspector de Tránsito en Salta que extorsiona a conductores en infracción

La tarde del último domingo en la Ciudad de Salta estuvo marcada por la detención de un hombre que, vestido con uniforme oficial, se hacía pasar por inspector de Tránsito para extorsionar a conductores en la vía pública. Este individuo, despedido con anterioridad del área municipal por hechos de corrupción, utilizaba su antigua indumentaria para simular operativos oficiales y exigir coimas a cambio de evitar supuestas multas elevadas.

Según informó Radio Salta, el caso cobró notoriedad después de que una pareja, que circulaba en una moto 110cc, fuera interceptada el domingo en la esquina de Buenos Aires y Urquiza.

De acuerdo con el relato de una de las víctimas difundido en las redes sociales, el supuesto inspector detuvo a la pareja por no llevar casco y les informó que debía retener el vehículo.

Según explicaron, el hombre aseguró que la multa llegaba a 450 mil pesos y les propuso resolver la situación por $100.000. Sin el dinero suficiente, los jóvenes entregaron la suma que tenían, unos $30.000, y observaron cómo el mismo procedimiento se repetía con otros conductores.

La maniobra se repitió con una naturalidad inquietante. Indignados, la pareja decidió seguir al falso agente y lo grabó en video. Tras intentar recuperar el dinero y recibir una negativa, se produjo una pelea en plena calle. La llegada de la Policía permitió que el acusado devolviera únicamente $19.000.

El hombre, que había sido expulsado del área municipal por episodios anteriores de coimas, conservaba su uniforme y lo utilizaba cada fin de semana para orquestar su engaño (Foto: Radio Profesional)

Más tarde, los jóvenes realizaron la denuncia en la comisaría. Según su testimonio, inicialmente recibieron malos tratos de algunos efectivos, hasta que otro oficial reconoció al acusado y reveló que se trataba de un ex trabajador de Tránsito en “código rojo”, una categoría reservada para personas con antecedentes graves de corrupción y problemas de adicciones.

El hombre había sido expulsado del área municipal por episodios anteriores de coimas. Sin embargo, conservaba el uniforme que utilizaba cada fin de semana para orquestar su engaño y extorsionar a vecinos. Finalmente, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Simularon un allanamiento y robaron valijas repletas de dinero

Se hicieron pasar por policías, simular un allanamiento y robaron una financiera en Francisco Álvarez

Este lunes, en el Polo Empresarial, situado en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, en la localidad de Francisco Álvarez, ocurrió otro hecho donde un grupo de personas simularon ser agentes para perpetrar un robo.

Esta banda de delincuentes, que es intensamente buscada tras realizar un falso allanamiento en una financiera del Conurbano bonaerense, se hizo pasar por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se llevó dinero en efectivo.

Vestidos con uniformes similares a los de la PSA, se presentaron en la recepción del establecimiento y exhibieron una supuesta orden de allanamiento. Durante el desarrollo del operativo simulado, los individuos revelaron su verdadera identidad y comunicaron que se trataba de un asalto.

El botín incluyó varias valijas con dinero, aunque hasta el momento no se precisó el monto sustraído. Además, los asaltantes se apoderaron de teléfonos móviles y otros objetos de valor que encontraron en el lugar.

Para huir, los delincuentes interceptaron a un automovilista que pasaba por la zona y le robaron el vehículo.

Se apoderaron de dinero y objetos de valor. Huyeron tras un tiroteo en el estacionamiento

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que subieron cuatro personas al automóvil, todas con el rostro cubierto.

En un intento desesperado por frustrar la huida, el propietario de la firma asaltada arrojó un palo contra el parabrisas del vehículo, aunque no logró impedir la fuga de los delincuentes con el dinero.

Según informaron desde Noticias Argentinas, en el momento de la huida se produjo un intercambio de disparos entre los delincuentes y el personal de seguridad del Polo Empresarial.

El vehículo robado fue hallado abandonado y está siendo sometido a peritajes para el levantamiento de huellas, según confirmaron voceros de la investigación. El fiscal Federico Soñora de la UFI N.º 4 de Moreno dispuso la revisión de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los atacantes y avanzar en la identificación de los responsables.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de los responsables, quienes lograron escapar tras el enfrentamiento armado.