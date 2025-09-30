Un hombre tenía un pedido de captura activo en Rosario y cayó por robar un kiosco en Azul

Un robo ocurrido la semana pasada en un kiosco de Azul derivó en la detención de un joven que, además de ser identificado como el autor material del hecho, tenía un pedido de captura vigente desde la Justicia Federal de Rosario.

El episodio se produjo en el comercio ubicado en la intersección de Avenida 25 de Mayo y calle Tandil, donde el sospechoso ingresó al local con el rostro cubierto y simulando portar un arma de fuego, se llevó una suma de dinero que, según la denuncia policial, oscilaba entre 60.000 y 100.000 pesos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el asaltante logró intimidar al joven que atendía el local y lo obligó a entregar el dinero de la caja registradora, compuesto por billetes de mil y diez mil pesos. Luego escapó del lugar en dirección de la Avenida 25 de Mayo.

A partir de ese momento, se inició una investigación a cargo de la DDI Azul, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad del comercio y distintas tareas de inteligencia. Con esas pruebas, los agentes policiales identificaron al sospechoso como Á. I. A., de 27 años y con domicilio en Azul. Al día siguiente, el pasado jueves por la tarde, fue localizado en la vía pública en el cruce de San Juan y Arenales y quedó aprehendido.

El momento de la detención

El procedimiento se enmarcó en la causa iniciada por el robo, que tramita en la UFI N° 6 de Azul, conducida por la fiscal Paula Serrano. Tras ser trasladado a sede judicial, Á. I. A. fue indagado en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. Frente a la acusación por “robo simple”, decidió negarse a declarar. La Fiscalía resolvió otorgarle la libertad por esa causa, atendiendo a la calificación legal del hecho.

Sin embargo, sigue detenido, puesto que registraba un pedido de captura emitido el 23 de septiembre por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Esa orden había sido dispuesta días antes del robo en Azul y permanecía vigente.

Por tal motivo, una vez concluida la audiencia en la UFI local, se llevó a cabo otra, esta vez de manera virtual, con el tribunal federal de Rosario. En esa instancia, el joven nuevamente se negó a declarar y quedó a disposición de esa jurisdicción, en calidad de “comunicado”. A la par, se gestionaba un cupo en el Servicio Penitenciario Federal para su alojamiento.

Desde el medio local, El Tiempo, señalaron que Á. I. A. fue alojado transitoriamente en la sede de la DDI Azul mientras se resolvía su traslado.

Luego de todo esto, la situación judicial de Á. I. A. se siguió complicando por otros antecedentes. De acuerdo con información de fuentes judiciales, también se encuentra procesado en una investigación penal en trámite en la UFI N° 1 de Azul, vinculada a un caso de violencia de género. En ese expediente, ya elevado a juicio, enfrenta acusaciones por “lesiones agravadas” y “daño”.

Además de sus antecedentes, la UFI N° 1 de Azul continúa trabajando para establecer si el detenido posee vínculo de parentesco con el líder de la organización Narcocriminal liderada por Esteban Lindor Alvarado, que operaba en la provincia de Santa Fe