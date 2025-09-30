Crimen y Justicia

Quedó firme la condena a perpetua para el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de la defensa de Naim Vera, quien cometió el crimen en marzo de 2020 en Catamarca

Guardar
El femicida condenado, Naim Vera
El femicida condenado, Naim Vera

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a prisión perpetua para Naim Vera, el femicida que asesinó a Brenda Micaela Gordillo en marzo de 2020, uno de los casos que más impacto generó en la provincia de Catamarca.

El caso llegó al máximo tribunal luego de que la defensa de Vera, condenado en junio de 2021, presentara una queja tras la confirmación de la sentencia por la Corte de Justicia de Catamarca en 2022.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso extraordinario era “inadmisible”, según la resolución a la que accedió Infobae, y desestimaron la presentación directa de la defensa.

De acuerdo a la reconstrucción de la acusación, el asesinato ocurrió en la madrugada del 1 de marzo de 2020. Vera, que en ese momento tenía 20 años y estudiaba medicina, citó a Brenda en un dúplex propiedad de su abuela ubicado sobre la calle Ayacucho Norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca. Esa fue la escena del crimen.

Los dos mantenían una relación desde fines de noviembre de 2019, aunque al momento del hecho el vínculo ya presentaba conflictos porque Brenda le había contado a Vera que creía estar embarazada y no quería abortar, como él le exigía.

Vera, que pensaba mudarse a estudiar a Córdoba, empezó a buscar una forma de “deshacerse” de la joven, sostuvo la fiscalía.

La víctima, Brenda Gordillo
La víctima, Brenda Gordillo

En esa línea, la investigación reveló que Vera incluso pidió ayuda a sus amigos y llegó a pensar en contratar a un sicario para atacar a Brenda con un arma blanca: el plan era acuchillara en la panza para que perdiera el embarazo.

En charlas con conocidos, además, el condenado llegó a comentar: “Si vamos al casino y ganamos, compro tres botellas de alcohol para quemarla”. La fiscalía determinó que los amigos nunca pensaron que podía llegar a cometer el hecho.

Aquella noche de marzo, las cámaras de seguridad confirmaron que Brenda llegó a la propiedad a las 1.48 de la madrugada. Nunca más se la volvió a ver con vida.

La autopsia constató que la joven tenía una clara desventaja física frente al agresor -medía 30 centímetros menos que su agresor- y no llegó a defenderse.

Vera la mató asfixiándola con una prenda de ropa en la boca. Después tomó las botellas de alcohol que había adquirido y trató de incinerar el cuerpo en la parrilla del dúplex.

Vera fue condenado a prisión
Vera fue condenado a prisión perpetua

El femicida obtuvo una camioneta prestada por su padre esa misma noche, donde trasladó los restos y una pala. Además, tiró una bolsa con objetos que limpió del asador en un contenedor de basura ubicado en la esquina de la vivienda y luego enterró el cuerpo en la ruta provincial 4.

Ya en el amanecer, llegó hasta la casa de su mejor amigo. Le tocó el timbre y por el portero eléctrico le dijo: “La cagué, la maté a Brenda”. Más tarde hizo lo propio con sus familiares, quienes decidieron finalmente entregarlo a la Policía provincial.

Inicialmente, Vera mintió ante las autoridades: dijo que la víctima se había caído de las escaleras y que había descartado el cuerpo por miedo a que lo inculpen. Esa versión quedó descartada por la autopsia, que además reveló que Brenda no estaba embarazada, incluso no podía estarlo: tenía un quiste en el útero que le impedía tener hijos.

La causa avanzó hasta que, en mayo de 2021, el tribunal de la Cámara Penal N°1, integrado por los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Carlos Moreno, decidió darle la pena máxima al joven de 21 años por “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio”.

“Quiero pedir mis más sinceras disculpas a la familia de Brenda y a toda la sociedad en general”, manifestó Vera antes de conocer el fallo en su contra.

Temas Relacionados

CatamarcaFemicidiosBrenda Micaela GordilloNaim VeraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Lo atrapó la Policía Bonaerense tras una serie de entrecruzamientos telefónicos. Ya son nueve los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

Detuvieron en Perú a “Pequeño

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados en una casa Florencio Varela

Triple femicidio narco: todos los

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Lo informó la ministra de Seguridad de la Nación en su cuenta de “X”. Lo atraparon en Lima. Es el octavo detenido por los crímenes de Lara, Brenda y Morena. Qué alegó cuando lo capturaron viviendo en la calle

Triple femicidio narco: detuvieron en

Detuvieron a un enfermero de PAMI por la venta ilegal de anestésicos y de fentanilo

Lo informó la Unidad Fiscal de Rosario en el marco de una causa donde se investiga el tráfico ilícito de estupefacientes y la comercialización de sustancias medicinales peligrosas

Detuvieron a un enfermero de

Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por válido un operativo en el que se encontró droga en el vehículo de Paul Oswald Morani en Corrientes

Revés judicial para el argentino
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Perú a “Pequeño

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

En qué consiste el plan para evitar que se desperdicie comida que cumple 10 años

Detuvieron a un enfermero de PAMI por la venta ilegal de anestésicos y de fentanilo

Diez recetas de licuados originales y refrescantes para preparar en casa

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos considera los aranceles

Estados Unidos considera los aranceles del 55% a China un “buen statu quo” pero busca más comercio

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

Sigue la tensión en Madagascar: la destitución del gobierno no logró frenar las protestas

Rumania y Ucrania aceleran la cooperación militar con un plan de producción conjunta de drones

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

TELESHOW
Duki rompe récords: la figura

Duki rompe récords: la figura de la música urbana anunció su 12° show en Buenos Aires en 2025

La dura vida de Oliver Quiroz: de vencer la discriminación y el cáncer a la felicidad por su Martín Fierro

Habló la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal: “Es muy seductor”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres: las reacciones de los famosos

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual