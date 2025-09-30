Crimen y Justicia

Feroz tiroteo en una fiesta privada en Pablo Nogués: más de 10 disparos y una joven baleada

Ocurrió el domingo por la mañana. La víctima recibió un impacto en el cuello. El tirador fue detenido

Por Miguel Prieto Toledo

El tiroteo tuvo lugar en la localidad de Pablo Nogués

Una fiesta privada en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, terminó en medio de una violenta secuencia que incluyó más de 10 disparos, una chica herida en el cuello y la intervención de la Policía.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que todo ocurrió en la madrugada del domingo pasado en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la esquina de las calles Mariotte y Alférez Sobral, donde un joven de 21 años irrumpió en el evento y realizó 11 disparos.

La principal víctima fue una joven de 22 años, que recibió un disparo en la zona del cuello y debió ser trasladada en motocicleta al Hospital Federico Abete, donde recibió atención inmediata, y posteriormente fue dada de alta al confirmarse que su vida no corre peligro.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que el proyectil rozó el cuello de la joven.

El sospechoso fue detenido a pocas cuadras del lugar. De acuerdo con datos brindados a Infobae por las fuentes judiciales, fue imputado por el delito de portación ilegal de arma de guerra y abuso de armas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 25 de Malvinas Argentinas, Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Federico Affatati. Según adelantaron las fuentes, en el transcurso de la semana se desarrollarán más peritajes en el lugar para avanzar en la investigación.

Fiesta violenta en Córdoba

Al mismo tiempo ocurría una situación similar en la provincia de Córdoba. En la madrugada del sábado, un hecho de violencia sacudió una celebración familiar en el barrio Parque Deán Funes, dentro de la ciudad capital de Córdoba, cuando una pelea entre dos adolescentes terminó con uno de ellos herido con un arma blanca.

La fiesta, que celebraba los 15 años de una joven, se transformó de un momento a otro. El incidente se produjo en la pista de baile de un salón ubicado sobre Esteban Gascón al 5000.

De acuerdo con la información del medio local ElDoce.TV, el altercado comenzó durante el festejo cuando, tras una discusión, uno de los jóvenes extrajo un arma blanca e hirió al otro de forma sorpresiva. Integrantes de la organización del evento dieron aviso inmediato a la línea de emergencias y contuvieron a los involucrados hasta la llegada de los efectivos policiales.

Los uniformados desplegaron un operativo de control y contención en el salón, separando a familiares y testigos para tomar las primeras declaraciones. La Policía confiscó el arma utilizada y derivó a los protagonistas y a sus padres a una dependencia policial para continuar con los procedimientos de rigor.

Por el hecho, no se reportaron detenciones, pero la investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad penal, dado que ambos adolescentes son menores de edad.

El joven herido recibió atención médica mientras permanecía consciente, según informaron fuentes hospitalarias consultadas por La Voz del Interior.

Presentaba cortes en la zona abdominal y en el muslo izquierdo, lo que motivó su traslado inmediato en ambulancia hasta el Hospital de Urgencias de Córdoba capital. Los médicos informaron que el paciente ingresó estable y estuvo bajo observación durante varias horas, dejando en claro que las lesiones no comprometieron órganos vitales.

Los familiares del menor permanecieron en el hospital, a la espera de novedades. Hasta el momento, el adolescente se encuentra fuera de peligro, aunque debe continuar bajo supervisión debido al compromiso muscular generado por las heridas. La Policía notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, dando intervención a los equipos de asistencia psicosocial.

