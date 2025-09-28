El prófugo capturado en Bolivia por el triple femicidio es trasladado a Buenos Aires y será indagado

Así trasladaban a Víctor Sotacuro Lázaro, detenido por el triple femicidio narco

Luego de su detención en Bolivia en el marco del triple narcofemicidio de Florencio Varela, Víctor Sotacuro Lázaro era trasladado este domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires. El peruano de 41 años atrapado en un hostal de la ciudad de Villazón, a 600 metros de la frontera con Argentina, está vinculado a uno de los vehículos que se utilizaron en los crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Sotacuro Lázaro quedará a disposición de la justicia al arribar a Buenos Aires y, en las próximas horas, será indagado por el fiscal de Homicidios Carlos Arribas, bajo el cargo de homicidio agravado.

La fecha exacta de la indagatoria dependerá del alojamiento que decida el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara, tras el arribo del detenido: si va a una comisaría, este lunes enfrentará los cargos en su contra, si queda bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal podría ser indagado entre martes o miércoles.

Según la investigación, Sotacuro fue capturado el pasado viernes en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca. La Policía Boliviana lo halló en un hostal ubicado a 600 metros del cruce fronterizo, después de un rastreo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, encabezado por el fiscal Alberto Mendivil y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca.

Víctor Sotacuro Lázaro anoche al llegar a Jujuy

La detención se logró luego de intensas tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso. Posteriormente, se organizó el traslado interno desde La Quiaca a San Salvador de Jujuy.

El procedimiento contó con la intervención del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) de la Policía de Jujuy, acompañado por la Policía Federal y la Gendarmería. Sotacuro Lázaro fue alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en la capital jujeña.

Cerca de las 11 de la mañana de este domingo, el detenido fue transportado al aeropuerto Horacio Guzmán, donde la Policía Federal Argentina asumió la custodia e inició el traslado en avión hacia Buenos Aires.

La comisión que llevó al detenido al aeropuerto de San Salvador de Jujuy

De acuerdo al itinerario informado por el Tribuno de Jujuy, el vuelo comprendería dos tramos: el primero, desde Jujuy hasta Córdoba, con una duración estimada de tres horas, para recargar combustible; el segundo, desde Córdoba hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de aproximadamente dos horas y media. Las autoridades esperaban el arribo a suelo bonaerense después de las 18.

Sotacuro Lázaro, con doble nacionalidad peruana y argentina, reside en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Según sus registros comerciales, su principal actividad laboral está vinculada a la venta minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Además, posee habilitación para realizar tareas de reparación de autos y motos.

Las fotos del arresto en un hostal de Villazón

El nombre del detenido aparece relacionado con un Volkswagen Fox que habría sido utilizado por dos individuos que participaron en las ejecuciones de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Al momento de su captura, Sotacuro que fue en un Volkswagen Fox a la casa donde las víctimas fueron enterradas. No estaba solo sino con su pareja. La excusa que dio para estar allí fue que un amigo lo contrató para hacer un viaje tras una fiesta. Y, en ese contexto, contó que de la propiedad salieron dos hombres jóvenes, cubiertos con barbijos y con plásticos en sus zapatillas.

La foto de la búsqueda de Sotacuro Lázaro

Según sus dichos, tenían la ropa sucia, aunque no logró precisar si era barro o sangre. Acto seguido negó su participación en los crímenes y dijo que se escapó porque fue amenazado.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubican el auto del detenido en las inmediaciones de Florencio Varela, cerca de las 23 del día de los crímenes. Los fiscales buscan reconstruir el trayecto exacto del vehículo.

Se investiga si Matías Agustín Ozorio o el presunto jefe de la banda narco, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño Jota”, viajaron en el coche manejado por Sotacuro Lázarp. Ambos permanecen fugitivos y son intensamente buscados. Mientras, la causa suma otras cinco detenciones; la más reciente, Ariel Giménez, argentino de 29 años, presuntamente, contratado para cavar el pozo donde se ocultaron los cuerpos y que sí será indagado este lunes por el fiscal.