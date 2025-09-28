Asesinaron de un disparo a un joven mientras estaba en una barbería en Córdoba: hay un menor detenido

La víctima se encontraba en una barbería, cuando fue alcanzado por un disparo

En las últimas horas, la Policía de Córdoba abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 22 años. Según reconstruyeron, una bala le quitó la vida cuando estaba en una barbería. No obstante, no se determinó si se habría tratado de un accidente o de un ataque premeditado.

El episodio ocurrió el viernes por la noche en un negocio de barrio Müller, en Córdoba capital, cuando la víctima se encontraba en el interior del local. Aparentemente, todo transcurría con normalidad hasta que el hombre se desplomó en el suelo tras recibir un disparo en el cuello.

Como consecuencia del disparo, el joven murió en el instante. Luego de que dieran aviso a las autoridades, un servicio de emergencias acudió al sitio y confirmó el deceso del joven. Asimismo, indicaron que el hecho involucró la manipulación de un arma de fuego por parte de un grupo de personas en un local situado en la calle Solares al 40.

Según la información proporcionada por El Doce.tv, un adolescente de 16 años que se encontraba presente en la barbería abandonó la escena tras el incidente. A pesar de esto, minutos después se presentó voluntariamente en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Un menor de 16 años se entregó a la Policía

La Fiscalía de Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno, han asumido la investigación del caso. Ambas dependencias trabajarán para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte y esclarecer si se trató de un homicidio o de un accidente durante la manipulación del arma.

Caminaba por la calle y lo mataron de un disparo en la cabeza: no hay detenidos

Otro caso similar fue registrado a principios de septiembre en el barrio Residencial Santa Rosa, de Córdoba capital, cuando un joven de 25 años fue asesinado de forma violenta. En consecuencias, las autoridades activaron una investigación judicial que busca esclarecer los motivos y responsables del hecho.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía cordobesa, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Totoral y Río Grande durante la noche del miércoles 3 de septiembre. En ese momento, la víctima se encontraba en la vía pública junto a varios amigos, con quienes compartía unas bebidas alcohólicas.

Varios testigos relataron a La Voz del Interior que un hombre había arribado al lugar en un automóvil y descendió portando un arma de fuego. Aparentemente, no habrían mediado palabras, previo a que le disparara directamente a la cabeza.

La Justicia investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas

El joven murió en el acto y, pese a que un servicio de emergencia acudió rápidamente, los médicos solo pudieron constatar la muerte de la víctima. Acto seguido, se determinó que la investigación quedara bajo la responsabilidad de la fiscalía de instrucción a cargo de Víctor Chiapero.

En línea con esto, los investigadores plantearon como primera hipótesis que pudiera haberse tratado de un ajuste de cuentas. Pues, según la información recabada por parte de los testigos, la víctima mantenía una relación conflictiva con un vecino, lo que podría haber motivado el ataque.

Además, el mismo medio local informó que el joven asesinado contaba con un extenso prontuario de antecedentes delictivos relacionados con robos y varios episodios violentos. Por este motivo, como parte de las diligencias, el fiscal Chiapero dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor del crimen y reconstruir la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron si hubo avances en el caso. De la misma manera, la causa continuaría sin detenidos, ya que no trascendió información respecto al supuesto vecino que fue señalado por mantener un conflicto con el joven cordobés.