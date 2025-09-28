Crimen y Justicia

Asesinaron de un disparo a un joven mientras estaba en una barbería en Córdoba: hay un menor detenido

Todo ocurrió el viernes por la noche. La Policía analizará si se trató de un crimen o si habría sido una bala perdida

Guardar
La víctima se encontraba en
La víctima se encontraba en una barbería, cuando fue alcanzado por un disparo

En las últimas horas, la Policía de Córdoba abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 22 años. Según reconstruyeron, una bala le quitó la vida cuando estaba en una barbería. No obstante, no se determinó si se habría tratado de un accidente o de un ataque premeditado.

El episodio ocurrió el viernes por la noche en un negocio de barrio Müller, en Córdoba capital, cuando la víctima se encontraba en el interior del local. Aparentemente, todo transcurría con normalidad hasta que el hombre se desplomó en el suelo tras recibir un disparo en el cuello.

Como consecuencia del disparo, el joven murió en el instante. Luego de que dieran aviso a las autoridades, un servicio de emergencias acudió al sitio y confirmó el deceso del joven. Asimismo, indicaron que el hecho involucró la manipulación de un arma de fuego por parte de un grupo de personas en un local situado en la calle Solares al 40.

Según la información proporcionada por El Doce.tv, un adolescente de 16 años que se encontraba presente en la barbería abandonó la escena tras el incidente. A pesar de esto, minutos después se presentó voluntariamente en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Un menor de 16 años
Un menor de 16 años se entregó a la Policía

La Fiscalía de Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno, han asumido la investigación del caso. Ambas dependencias trabajarán para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte y esclarecer si se trató de un homicidio o de un accidente durante la manipulación del arma.

Caminaba por la calle y lo mataron de un disparo en la cabeza: no hay detenidos

Otro caso similar fue registrado a principios de septiembre en el barrio Residencial Santa Rosa, de Córdoba capital, cuando un joven de 25 años fue asesinado de forma violenta. En consecuencias, las autoridades activaron una investigación judicial que busca esclarecer los motivos y responsables del hecho.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía cordobesa, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Totoral y Río Grande durante la noche del miércoles 3 de septiembre. En ese momento, la víctima se encontraba en la vía pública junto a varios amigos, con quienes compartía unas bebidas alcohólicas.

Varios testigos relataron a La Voz del Interior que un hombre había arribado al lugar en un automóvil y descendió portando un arma de fuego. Aparentemente, no habrían mediado palabras, previo a que le disparara directamente a la cabeza.

La Justicia investiga el caso
La Justicia investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas

El joven murió en el acto y, pese a que un servicio de emergencia acudió rápidamente, los médicos solo pudieron constatar la muerte de la víctima. Acto seguido, se determinó que la investigación quedara bajo la responsabilidad de la fiscalía de instrucción a cargo de Víctor Chiapero.

En línea con esto, los investigadores plantearon como primera hipótesis que pudiera haberse tratado de un ajuste de cuentas. Pues, según la información recabada por parte de los testigos, la víctima mantenía una relación conflictiva con un vecino, lo que podría haber motivado el ataque.

Además, el mismo medio local informó que el joven asesinado contaba con un extenso prontuario de antecedentes delictivos relacionados con robos y varios episodios violentos. Por este motivo, como parte de las diligencias, el fiscal Chiapero dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor del crimen y reconstruir la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron si hubo avances en el caso. De la misma manera, la causa continuaría sin detenidos, ya que no trascendió información respecto al supuesto vecino que fue señalado por mantener un conflicto con el joven cordobés.

Temas Relacionados

CórdobaHomicidiosBarberíaMenores y delitosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Buscan a una mujer y a su bebé de un mes en La Plata

La custodia de la niña estaba a cargo de su hermana mayor, quien denunció que su madre se la habría llevado durante una visita

Buscan a una mujer y

Estaba desaparecida hace dos días y la encontraron muerta en un monte de Salta

Según la denuncia radicada por su hija, se trataba de una persona medicada psiquiátricamente. Le realizarán una autopsia para conocer cuándo y cómo se produjo la muerte

Estaba desaparecida hace dos días

Encontraron un arma reglamentaria en un colectivo de Rosario: estaba con el cartucho y 17 municiones intactas

Un pasajero dio aviso al chofer de la línea de transporte, por lo que reportaron el hecho a un patrullero que recorría la zona

Encontraron un arma reglamentaria en

Robo a Pampita: cómo se llegó a los delincuentes y los vehículos que usaron para escapar

Casi todos son chilenos recién ingresados al país. La clave de la investigación fueron las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Fue al voleo o hubo un entregador?

Robo a Pampita: cómo se

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco: está acusado de enterrar a las víctimas

Se trata de Ariel Giménez de 29 años, quién fue contratado para cavar el pozo y sepultar a las tres jóvenes. Fue capturado cuando regresaba a su casa en Florencio Varela

Detuvieron a un nuevo sospechoso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a una mujer y

Buscan a una mujer y a su bebé de un mes en La Plata

Estaba desaparecida hace dos días y la encontraron muerta en un monte de Salta

Encontraron un arma reglamentaria en un colectivo de Rosario: estaba con el cartucho y 17 municiones intactas

Pilar Gamboa: “Mi mamá estaba preocupada porque no sabía de qué iba a vivir”

La rebeldía interna amenaza el liderazgo de Furlán en las elecciones de la UOM y ya precipitó la caída de Caló

INFOBAE AMÉRICA
La sequía en San Pablo

La sequía en San Pablo y el riesgo de inundaciones en la Amazonia reflejan las paradojas climáticas del país y políticas ambientales obsoletas

El papel de una prueba de ADN en el reencuentro de Billy Idol con un hijo desconocido tras más de 30 años de silencio

Las tres veces en que la sede de gobierno de Ecuador se trasladó fuera de Quito

La historia del hombre que robó la primera bandera olímpica y la devolvió 80 años después

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Ucrania: al menos cuatro muertos y decenas de heridos

TELESHOW
Nicolás Pauls: “Hay que mirar

Nicolás Pauls: “Hay que mirar a los ojos cuando hablás, eso te hace encontrar con el otro”

El legado eterno de Romina Yan: 15 años sin su presencia física y una luz que sigue intacta

Rocío Pardo, su camino de artista y la boda que sueña con Cabré: “No estaba en mis planes salir con alguien del medio”

La preocupación de Mirtha Legrand al ver a Jimena Monteverde con anteojos: “¿Qué te pasó, querida?”

Zaira Nara cuestionó los mitos sobre su historia con Diego Forlán: “Nunca quise seguir a ningún hombre”