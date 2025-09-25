Una adolescente denunció que estuvo secuestrada por años en Santa Fe y fue explotada sexualmente

La zona donde la adolescente permaneció cautiva, en barrio Abasto, Santa Fe (Google Maps)

Tres personas resultaron detenidas este miércoles por la mañana en el barrio Abasto de la ciudad de Santa Fe, tras un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género, debido a una denuncia que una adolescente de 16 años radicó ante las autoridades. La víctima dijo haber sido explotada sexualmente durante casi cinco años en que permaneció en cautiverio.

Las detenciones se produjeron en el marco de una causa que se destapó cuando una mujer, que se topó con la joven en la vía pública, la acompañó a efectuar la denuncia. De acuerdo con lo que detalló LT10, la mujer relató que la vio en estado de shock junto a su bebé. Al consultarle por lo acontecido, la adolescente le indicó que estaba huyendo del marido, de 19 años, que la tenía secuestrada con su bebé, una situación que se había prolongado por cinco años.

Durante el calvario que padeció, la chica aseguró que el hombre quemaba a su bebé con cigarrillos y espirales. También dijo que les pegaba a los dos. Pero que el martes, ante la ausencia del hombre, quien olvidó poner seguridad a la puerta de entrada, se escapó. “No es la primera vez que intentaba irse”, mencionó la mujer que la asistió y la llevó a su propia casa. Ambos menores comieron y se bañaron, antes de que se contactaran con la Policía de Santa Fe.

La intervención de la fuerza permitió individualizar el lugar donde permanecían las víctimas, gracias al dato aportado sobre un toldo azul que figuraba en la fachada de la vivienda de calle Tobas al 10000, detrás del Mercado de Abasto.

Según confirmó Aire de Santa Fe, en el operativo se incautaron armas de fuego, un arma blanca, drogas y elementos electrónicos que serán objetos de análisis en la investigación. La fiscal Vivian Galeano dispuso que los tres adultos presentes en el inmueble fueran detenidos y se los notificara formalmente como imputados en la causa. En tanto, la adolescente y su bebé se encuentran fuera de peligro y bajo protección de las autoridades.

Secuestró a su pareja y la roció con ácido

El joven fue atendido por el personal médico del HECA, pero no sobrevivió a las graves lesiones (X: @MuniRosario)

Una mujer de 36 años debió ser internada en el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (HECA) de Rosario, tras ser atacada con ácido por su ex pareja luego de estar privada de su libertad durante dos semanas. La víctima fue hospitalizada a fines de agosto e ingresó al nosocomio con quemaduras en la espalda, los brazos y las piernas.

De acuerdo con la información publicada por el portal Rosario3, la paciente fue trasladada a la unidad de Quemados del HECA, donde fue evaluada y asistida por un equipo especializado en cirugía plástica. Las autoridades médicas informaron que se encontraba estable y fuera de peligro, aunque con lesiones que requerían un estricto monitoreo. Además, resaltaron la posibilidad de tener que hacerle injertos cutáneos, debido a la profundidad de las quemaduras y al hecho de que transcurrieron varios días sin atención médica adecuada.

La directora de la institución, Andrea Becherucci, explicó que las quemaduras afectan cerca del diez por ciento de la superficie corporal de la mujer y presentan un patrón “parcheado” en el dorso y en las extremidades, indicio de que el daño en la piel es severo y se han formado capas endurecidas sobre las áreas lesionadas.

En los primeros reportes sobre el caso se mencionó que el agresor pertenecía a la fuerza de seguridad provincial. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad rechazó esa información y aclaró que hasta el momento no se han difundido públicamente datos precisos sobre la identidad de la persona imputada ni sobre el lugar donde la víctima estuvo retenida.

Pocos días después lograron atraparlo cerca de la zona sur de Rosario, durante un operativo realizado en una casa ubicada en Italia al 3200. El Personal de la División de Trata de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 50 años, y procedió al secuestro de su teléfono celular.