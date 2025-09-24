Crimen y Justicia

Tres hermanos atacaron con un machete a un joven en Santiago del Estero y fueron detenidos

El enfrentamiento ocurrió el 11 de septiembre último en un local de la localidad de San Pablo

Guardar
Los tres hermanos detenidos acusados
Los tres hermanos detenidos acusados de atacar a machetazos a un joven el 11 de septiembre pasado en Santiago del Estero (Diario Panorama)

Tres hermanos fueron detenidos en la localidad de San Pablo, en el departamento de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, por haber atacado con un machete a un joven.

El enfrentamiento se produjo el 11 de septiembre en el interior de una sanguchería. Según reconstruyó la Comisaría Comunitaria N.º 50, el disturbio comenzó cerca de las 21:40 cuando un hombre ingresó al local portando un machete.

La principal testigo, Y. L., de 35 años, quien trabaja en el local, declaró que el episodio se desencadenó cuando este hombre armado mantuvo una acalorada discusión con otro dentro del negocio, por motivos que aún se desconocen. Como consecuencia, Y. E. S., de 29 años, recibió dos heridas cortantes en la cabeza.

Tras recibir atención médica de urgencia, Y. E. S. radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 50, detallando lo ocurrido y aportando datos sobre el agresor. Esto permitió la apertura de una causa penal y la intervención de la Fiscalía bajo la dirección del Dr. Rafael Zanni, según informó el portal del Diario Panorama.

Las detenciones se produjeron en
Las detenciones se produjeron en una vivienda de la Cañada de la Costa (Fuente: Prensa Santiago del Estero)

A través de los primeros datos recogidos, la causa fue calificada inicialmente como tentativa de homicidio. Sin embargo, nuevos testimonios y pruebas ampliaron el espectro investigativo. Así, la Fiscalía determinó la existencia de amenazas y daños presuntamente realizados por personas vinculadas al hecho principal.

De esta manera, el juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice, dispuso la ejecución de allanamientos y detenciones para avanzar en la consolidación de pruebas y evitar eventuales maniobras para entorpecer la investigación.

Como resultado de las tareas investigativas, durante la madrugada del martes, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 50, con apoyo de la división de Prevención y un equipo especializado, efectuaron un allanamiento en un domicilio de Cañada de la Costa.

En ese lugar fueron detenidos L. A. M. (18), C. I. M. (23) y R. M. M. (20), cuyos nombres ya habían surgido en el marco de la investigación judicial.

Todos quedaron imputaos formalmente por tentativa de homicidio, amenazas y daños respecto a los hechos ocurridos en la sandwichería y a incidentes posteriores. Los detenidos permanecen privados de su libertad, luego de ser trasladados y alojados en la Comisaría 50, a disposición de la fiscalía a cargo de las pesquisas.

Durante la requisa domiciliaria, las autoridades buscaron el machete y un cuchillo tipo carnicero mencionados en las declaraciones, aunque ninguno de esos elementos fue hallado por los efectivos. La ausencia de las armas no frenó la investigación, que sigue abocada a la reconstrucción exacta de los hechos y a la identificación de todos los participantes.

Ahora, la Fiscalía de Instrucción y el Juzgado de Garantías evalúan nuevas diligencias probatorias para determinar la secuencia completa de los hechos y la motivación de los protagonistas.

Atacó a puñaladas dos vecinos por un conflicto previo y uno murió

Hace tan solo 10 días, un hombre atacó a puñaladas a dos vecinos por un conflicto de larga data en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Como producto de la agresión, un joven de 23 años murió y otro, de 17, resultó herido.

Según pudo saber Infobae, al sospechoso del crimen le dicen “El Paraguayo”, tiene 41 años y fue apresado por orden de la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio, dependiente del Departamento Judicial Zárate Campana, en un expediente a cargo de la fiscal Mercedes Lambert por los delitos de homicidios y lesiones.

El episodio tuvo lugar cerca de las 19:30 del sábado 13 de septiembre, a partir de un aviso al Centro de Monitoreo Escobar, que alertó sobre el ingreso de un hombre en estado crítico tras una pelea vecinal.

La secuencia, de acuerdo con la información oficial, comenzó en la calle Callao al 500 y tuvo como protagonistas a Alexis Joaquín Montenegro, de 23 años, y a un adolescente de 17 años, quienes fueron atacados tras una discusión con un vecino del lugar, "El Paraguayo“.

Las fuentes del caso consignaron que la discusión fatal se originó por diferencias previas entre los involucrados. En ese contexto, Montenegro recibió una lesión punzo cortante a la altura del abdomen, mientras que el adolescente sufrió una herida de arma blanca en el brazo derecho, aunque sin riesgo vital.

Cuando la asistencia médica llegó a la escena del hecho, los médicos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Montenegro, sin que lograran revertir el cuadro crítico. El joven falleció por la gravedad de las heridas sufridas.

Temas Relacionados

hermanosdetenidosataquemachetazosjovenSantiago del Estero

Últimas Noticias

Simularon ser pasajeros e intentaron robarle a un taxista a punta de pistola: “Transferime o te quemo”

Cuatro personas iniciaron un viaje en la zona de Plaza Matheu y, al llegar a Villa Elvira, sacaron un arma de fuego y amenazaron de muerte al conductor

Simularon ser pasajeros e intentaron

Arrestaron a un pastor evangélico acusado de abusar de varios menores en La Plata

Fue en un operativo llevado a cabo en una casa de 68 entre 135 y 136 de Los Hornos. La primera denuncia se presentó en mayo de 2024

Arrestaron a un pastor evangélico

Dictaron prisión preventiva para el detenido por el crimen del hermano narco del ex intendente de Aguas Blancas

El hombre, identificado como el conductor de una de las motocicletas empleadas en el ataque en noviembre de 2023, fue arrestado en agosto de este año

Dictaron prisión preventiva para el

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas luego de que encontraran muerto al principal acusado

La víctima fue hallada en un charco de sangre, la autopsia reveló que tenía un total de 57 puñaladas. La Justicia apuntaba contra los hermanos Saavedra, pero solo dos llegarán al proceso oral

Hoy comienza el juicio por

Audiencia dramática: la mamá de Bastián declarará en el último día del juicio al policía y luego el jurado deliberará

Johana, que estaba junto a su hijo cuando el imputado le disparaba a los sospechosos, será una de las testigos este miércoles. Juan Alberto García Tonzo está acusado de homicidio agravado

Audiencia dramática: la mamá de
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuál es el talón de

¿Cuál es el talón de Aquiles de la industria farmacéutica?

Simularon ser pasajeros e intentaron robarle a un taxista a punta de pistola: “Transferime o te quemo”

Dictaron prisión preventiva para el detenido por el crimen del hermano narco del ex intendente de Aguas Blancas

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas luego de que encontraran muerto al principal acusado

La ANMAT prohibió un equipo utilizado para depilación láser

INFOBAE AMÉRICA
TikTok recopiló datos sensibles de

TikTok recopiló datos sensibles de cientos de miles de niños canadienses y los usó para fines comerciales

La defensa de Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil el fin de su prisión domiciliaria y de todas las medidas cautelares

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

Los videos más impactantes del supertifón Ragasa tras su paso por China, Taiwán y Filipinas

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos