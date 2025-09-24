Tres hermanos atacaron con un machete a un joven en Santiago del Estero y fueron detenidos

Los tres hermanos detenidos acusados de atacar a machetazos a un joven el 11 de septiembre pasado en Santiago del Estero (Diario Panorama)

Tres hermanos fueron detenidos en la localidad de San Pablo, en el departamento de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, por haber atacado con un machete a un joven.

El enfrentamiento se produjo el 11 de septiembre en el interior de una sanguchería. Según reconstruyó la Comisaría Comunitaria N.º 50, el disturbio comenzó cerca de las 21:40 cuando un hombre ingresó al local portando un machete.

La principal testigo, Y. L., de 35 años, quien trabaja en el local, declaró que el episodio se desencadenó cuando este hombre armado mantuvo una acalorada discusión con otro dentro del negocio, por motivos que aún se desconocen. Como consecuencia, Y. E. S., de 29 años, recibió dos heridas cortantes en la cabeza.

Tras recibir atención médica de urgencia, Y. E. S. radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 50, detallando lo ocurrido y aportando datos sobre el agresor. Esto permitió la apertura de una causa penal y la intervención de la Fiscalía bajo la dirección del Dr. Rafael Zanni, según informó el portal del Diario Panorama.

Las detenciones se produjeron en una vivienda de la Cañada de la Costa (Fuente: Prensa Santiago del Estero)

A través de los primeros datos recogidos, la causa fue calificada inicialmente como tentativa de homicidio. Sin embargo, nuevos testimonios y pruebas ampliaron el espectro investigativo. Así, la Fiscalía determinó la existencia de amenazas y daños presuntamente realizados por personas vinculadas al hecho principal.

De esta manera, el juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice, dispuso la ejecución de allanamientos y detenciones para avanzar en la consolidación de pruebas y evitar eventuales maniobras para entorpecer la investigación.

Como resultado de las tareas investigativas, durante la madrugada del martes, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 50, con apoyo de la división de Prevención y un equipo especializado, efectuaron un allanamiento en un domicilio de Cañada de la Costa.

En ese lugar fueron detenidos L. A. M. (18), C. I. M. (23) y R. M. M. (20), cuyos nombres ya habían surgido en el marco de la investigación judicial.

Todos quedaron imputaos formalmente por tentativa de homicidio, amenazas y daños respecto a los hechos ocurridos en la sandwichería y a incidentes posteriores. Los detenidos permanecen privados de su libertad, luego de ser trasladados y alojados en la Comisaría 50, a disposición de la fiscalía a cargo de las pesquisas.

Durante la requisa domiciliaria, las autoridades buscaron el machete y un cuchillo tipo carnicero mencionados en las declaraciones, aunque ninguno de esos elementos fue hallado por los efectivos. La ausencia de las armas no frenó la investigación, que sigue abocada a la reconstrucción exacta de los hechos y a la identificación de todos los participantes.

Ahora, la Fiscalía de Instrucción y el Juzgado de Garantías evalúan nuevas diligencias probatorias para determinar la secuencia completa de los hechos y la motivación de los protagonistas.

