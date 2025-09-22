“No supo actuar como Policía, valió más su moto que la vida de mi hijo”, dijo el papá de Bastián antes del juicio

Los padres de Bastian Escalante, Johana y Alejandro, en la puerta de los tribunales de Avellaneda

Mientras en el seno del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda las partes eligen a los 16 jurados -12 titulares y 4 suplentes- que juzgarán al policía Juan Alberto García Tonzo por el crimen de Bastián Escalante, la espera de los padres de la víctima de 10 años se hace eterna en la puerta.

“Esperamos que se haga Justicia y que le den perpetua porque a nosotros nos mató en vida. Yo estoy de pie por mis dos nenas que me quedan y mi esposa. Si yo bajo los brazos, lamentablemente quedamos en la calle. Él fue el asesino, el único que disparó, que sacó un arma y disparó a lo loco. No supo actuar como policía”, dijo Alejandro sobre el oficial del Comando de Patrullas de Avellaneda que llega acusado como autor del homicidio con dolo eventual de Bastián y por el intento de homicidio en exceso de la legítima defensa de cuando repelió el robo.

Acompañado por su pareja, ambos con fotos de su hijo en las remeras que claman Justicia, Alejandro agregó: "Actuó muy mal. No supo actuar como Policía. Valió más su moto que la vida de mi hijo. Yo he perdido motos que he comprado y al mes me la robaron. Yo me bajé, se la di y le dije: ‘Tomá, llévatela’“.

Ese 10 de julio del año pasado, cuatro delincuentes (tres menores de por entonces 14, 16 y 17 años) intentaron robarle la moto al policía en la intersección de Caxaraville y Friuli, en Wilde.

Así fue el crimen de Bastián en Wilde

Pero García Tonzo tomó su pistola reglamentaria y les disparó “excediéndose en su ilegítima defensa, ya que la agresión ilegítima había finalizado con la huida” de los sospechosos, según reza la elevación a juicio.

Pero, no se frenó ahí García Tonzo. En base a la acusación, el policía siguió disparando “compulsivamente su arma de fuego hacia donde habían escapado los agresores”.

El policía debió representarse “que con su obrar podía lesionar o matar a una o más personas ajenas al intento de robo” que había sufrido. Así fue el crimen de Bastian, que iba en bicicleta junto a su mamá luego de haber salido de jugar el fútbol en la Sociedad de Fomento Barrio de la Carne de Wilde, como se ve en el video que está en esta nota.

La querella, representada por Matías Morla, busca prisión perpetua para el imputado en este juicio que durará tres jornadas y que dirige técnicamente la jueza María Angélica Sayago del Castillo y que tiene como fiscal a Mariela Montero.

Bastián tenía 10 años

Johana el día del crimen había pasado a buscar a su hijo por una sociedad de fomento donde el nene jugaba al fútbol. Regresaban a su casa de Wilde, ella caminando, él en bicicleta. En ese contexto, los ladrones atacaron al policía y Bastián fue su víctima. Ella fue testigo del crimen de su nene.

“Cuando lo vi le salía mucha sangre y... (se le quiebra la voz) Lo que más recuerdo es eso, no me lo voy a sacar nunca de la cabeza. Él desangrándose y yo con una mano tapándole el cuello y con la otra mano tratando de llamar a mi marido para contarle lo que pasó. No se lo deseo a nadie. Por eso pedimos que sea una condena justa y pesada, porque ninguna criatura se merece terminar de esa manera y ver a tu hijo desangrándose en el piso, ver a tu hijo muriéndose, es lo peor que le puede pasar a los padres”, recordó con mucho dolor la madre del niño.

Y Johana añadió: “Nosotros a Bastián ya no lo tenemos más. Solamente nos queda ir y llevarle flores. Nada más”.