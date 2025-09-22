Buscan a tres mujeres jóvenes que desaparecieron de forma misteriosa en La Matanza: tienen 20 y 15 años

Buscan a tres chicas desaparecidas en La Matanza

La búsqueda de tres jóvenes mujeres desaparecidas en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, mantiene en vilo a sus familias y a las autoridades desde el viernes 19 de septiembre.

Desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verri, también de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años. El hecho provocó movilizaciones en la zona y una investigación policial que apunta a sus últimos movimientos.

Las jóvenes desaparecieron tras concertar un encuentro en la rotonda de la estación de servicio YPF, ubicada en la intersección de la calle Monseñor Buffano y la avenida Crovara, en Ciudad Evita. Primero Plano Online señaló que familiares y allegados se manifestaron en ese lugar con carteles que exigían su aparición. La angustia se multiplicó al confirmarse que los teléfonos celulares de las tres jóvenes permanecen apagados desde esa jornada, indicó el sitio de noticias.

De acuerdo con el testimonio de las madres a ese medio, Brenda del Castillo, madre de un bebé, había acordado reunirse con su prima Morena Verri, y a ese encuentro se sumó Lara Morena Gutiérrez, amiga de ambas.

Una versión circulante en la investigación señala que las dos mayores brindaban servicios de trabajo sexual en la zona de Flores y que esa tarde esperaban encontrarse en la estación de servicio con un cliente, quien pagaría 300 dólares. Ni la Justicia ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires confirmaron oficialmente esa hipótesis, pero la línea es considerada por los investigadores.

Las madres de Brenda y Morena confirmaron a los investigadores el tipo de actividad laboral de sus hijas, aunque la prioridad de las familias sigue siendo encontrarlas.

La causa está ahora bajo la responsabilidad del fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, quien lo caratuló como averiguación de paradero. La Fiscalía y la Policía continúan trabajando para recolectar información sobre los pasos que dieron las jóvenes antes de desaparecer.

La información oficial recogida por Primer Plano Online remarca la falta de elementos concretos sobre el destino de las adolescentes y jóvenes. “Las estamos buscando por todos lados, pero al momento no hay nada concreto”, aseguraron fuentes ligadas a la investigación.

El caso permanece abierto y la comunidad de La Matanza aguarda novedades sobre el paradero de Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez.