Allanaron una casa y los delincuentes intentaron tirar la droga por la ventana en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a tres integrantes de una familia por vender droga en Córdoba (Foto: MPF de Córdoba)

La ciudad cordobesa de Colonia Caroya fue escenario de un operativo que culminó con la detención de tres integrantes de una misma familia acusados de comercialización de estupefacientes.

El procedimiento, llevado a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se concretó tras dos meses de tareas investigativas que permitieron reunir pruebas contra los sospechosos identificados como una mujer de 42 años, su hijo de 22 y el hermano de la mujer, de 43. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María dispuso el traslado de los individuos a la sede judicial, para la toma de declaraciones por el delito de “comercialización de estupefacientes”, enmarcado en la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Según informó el portal El Doce.tv, el allanamiento se produjo en un domicilio del barrio Malabrigo, en las inmediaciones de la calle 127, justo frente a la Capilla María Rosa Mística.

Al momento de la irrupción, los agentes sorprendieron a la principal imputada cuando intentaba arrojar pruebas al exterior de la casa para evitar que fueran recogidas por los oficiales, pero la reacción inmediata de los efectivos permitió recuperar dichos elementos, como pruebas de valor para la investigación.

La Policía incautó dinero en efectivo y otros materiales de interés para la causa. Los objetos secuestrados serán peritados para determinar su función en el circuito de venta ilegal de estupefacientes del sector.

Detuvieron a seis miembros de una familia narco en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una banda narco familiar en Córdoba (FPA)

A mediados del mes de junio pasado, también en un operativo coordinado, la FPA logró desarticular una organización dedicada al narcotráfico que actuaba en distintas zonas de la misma provincia de Córdoba.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno y permitió imputar a seis personas por el delito de comercialización de estupefacientes. El grupo contaba con antecedentes federales y manejaba una estructura con roles definidos y conexiones en varios barrios cordobeses.

Entre los detenidos figuraban cuatro hombres, cuyas edades eran 59, 33, 28 y 34 años y dos mujeres de 46 y 50 años, todos vinculados a una misma familia. El operativo se desarrolló en el marco de un trabajo de seguimiento y vigilancia sobre la organización, cuyos miembros lograron mantener una intensa actividad ilegal en los últimos años, incluso después de ser investigados por la Justicia Federal.

La conducción del grupo estaba a cargo de un hombre de 59 años que, en colaboración con tres de sus hijos, organizaba la distribución en varios puntos de la ciudad y en zonas cercanas. El principal acusado y uno de sus hijos ya habían sido señalados en una investigación federal iniciada en 2019, lo que evidencia la persistencia y la estructura sostenida al interior del núcleo familiar. A pesar de contar con antecedentes vinculados al narcotráfico, ambos continuaron e incrementaron las operaciones ilegales.

La FPA desplegó el operativo en ocho domicilios distribuidos en Río Ceballos, Río Segundo y varios barrios de la capital, entre ellos Villa Revol, Talleres Oeste, José Ignacio Díaz 4ª Sección, Cárcano de Horizonte y Villa Ciudad Evita. En esta última zona se desarticularon dos puntos de venta situados en un sector que, según la fuerza, es considerado de alta peligrosidad debido al nivel de conflictividad y movimiento narco. La investigación de la Fiscalía reveló que, además de los puntos de venta fijos, la organización distribuía drogas a través de la modalidad de delivery.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron 140 dosis de cocaína, 19 dosis de marihuana, un arma de fuego, cuatro vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo que incluía 64.821.500 pesos y 107.484 dólares. También se secuestraron diversos elementos utilizados tanto para el fraccionamiento como para la comercialización, incluyendo bolsitas, balanzas digitales y teléfonos celulares.