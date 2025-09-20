Crimen y Justicia

Video: un camión provocó un choque en cadena con 15 vehículos y mató a un motociclista en el puente Chaco-Corrientes

Ocurrió en el puente General Manuel Belgrano, que une ambas provincias. Dos vehículos estuvieron a punto de caer al río

Guardar
Así fue el accidente en cadena entre 15 vehículos.

Un trágico choque múltiple ocurrió este viernes por la tarde en el puente General Manuel Belgrano, que une a las provincias de Chaco y Corrientes. El siniestro, en el que se vieron involucrados 15 vehículos, dejó como saldo al menos una víctima fatal.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto. El video registrado por las cámaras de la empresa SISE en el lugar refleja la magnitud del impacto.

Los instantes después del accidente en el puente Chaco-Corrientes.

Según informó El Litoral, la persona fallecida fue identificada como Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien circulaba en moto hacia su trabajo en Resistencia, Chaco. Tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo y sufrió heridas de extrema gravedad.

Aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no logró sobrevivir. Además, otras dos personas resultaron heridas: una mujer con escoriaciones y un hombre con una lesión cervical, ambos internados en el mismo centro de salud.

Además de la víctima fatal, se registraron dos heridos.

El conductor del camión, Nahuel Ruiz (27), declaró que el vehículo se quedó sin frenos. Por el siniestro, además, dos autos estuvieron a punto de caer al río Paraná debido a la violencia del impacto.

Daniel Bertorello, jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, indicó que se activaron protocolos de seguridad para prevenir incendios debido al derrame de combustible.

Los vehículos resultaron destrozados por
Los vehículos resultaron destrozados por el impacto.

Medios locales precisaron que el camión impactó contra los siguientes 14 vehículos: un Fiat Uno, un Chevrolet Cruze, un Ford Fiesta, tres Fiat Fiorino, una moto Zanella B, un furgón Citroën, otro Citroën, un Chevrolet Onix, una Volkswagen Amarok, un Toyota Yaris, una Renault Oroch y un colectivo de la empresa Ataco Norte (línea 902). Este último trasladaba a 50 pasajeros y a su chofer, ninguno de los cuales resultó herido.

El camión provocó un choque
El camión provocó un choque en cadena con 15 vehículos.

“Los autos se empiezan a descarrilar y empieza a arrastrar varios metros. Sacamos a otro abajo de un vehículo que se había caído con moto y todo, lo arrastró de tal forma que lo metió abajo del vehículo. Se quemó todo, se golpeó todo, pobrecito”, relató un testigo del accidente.

El siniestro ocurrió en el
El siniestro ocurrió en el puente que une Chaco con Corrientes.

Y agregó, en diálogo con el portal local Más Contenidos: “Lo primero que hizo (el camión) fue volcar contra un colectivo y, a partir de ahí, empieza a golpear los autos. La moto estaba justo al lado nuestro, va a parar debajo de un vehículo. Pudimos levantarlo y sacar al muchacho que estaba abajo. Se apoyó todo el vehículo arriba de él”.

El accidente obligó a interrumpir totalmente la circulación en ambos sentidos del puente durante varias horas. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, efectivos de la Policía Caminera y personal de Gendarmería Nacional.

Asimismo, la investigación quedó en manos del fiscal de turno, Victor Recio. El camionero se encuentra detenido por homicidio culposo.

Un camión sin frenos desbarrancó 40 metros en Neuquén y el chofer se salvó de milagro

Un camionero que viajaba desde la localidad rionegrina de General Roca hacia el norte de la provincia de Neuquén vivió una situación crítica este martes por la tarde, cuando su vehículo perdió los frenos y volcó, cayendo 40 metros por la ladera cercana al mirador de Andacollo. El conductor, de entre 45 y 50 años, logró sobrevivir de milagro y fue trasladado al hospital local para una evaluación médica.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 18:30. Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el episodio se produjo cuando el transportista detectó una falla en el sistema de frenos al llegar a la señalización del mirador de Andacollo.

El camión que desbarrancó en
El camión que desbarrancó en Neuquén.

De inmediato, intentó maniobrar el camión y buscó detenerlo sobre la banquina, pero no logró evitar que el vehículo se precipitara fuera de la calzada, de acuerdo con la información a la que accedió el medio Diario de Río Negro.

A pesar de los esfuerzos por frenar el rodado, la inercia en una zona con pendiente hizo que el camión se deslizara, volcara y cayera unos 40 metros ladera abajo, según informó el portal del diario Río Negro.

Minutos después del siniestro, los agentes policiales arribaron al lugar y encontraron al conductor consciente, lúcido y sin lesiones visibles de gravedad. El chofer pudo bajarse por sus propios medios y manifestó tener un dolor en la espalda, motivo por el cual fue derivado preventivamente al hospital local.

Los primeros informes médicos indicaron que el hombre se encontraba fuera de peligro, aunque permanecía bajo control por posibles lesiones internas, producto del impacto y la violencia del accidente.

El camión transportaba fardos, avena y maíz, carga que quedó dispersa a lo largo de los 40 metros de la barranca.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasAccidenteChoqueChacoCorrientesPuente General Manuel Belgrano

Últimas Noticias

El mercado de termos Stanley falsos no da tregua: incautaron más de 12 mil envases truchos en Liniers

Según los investigadores, la mercadería trucha asciende a $500 millones. En Parque Avellaneda secuestraron cajas con packaging de la misma marca y dos máquinas láser para estampar

El mercado de termos Stanley

Encontraron al joven que había desaparecido en Villa Lynch después de salir de su trabajo: estuvo 4 días perdido

Se trata de Sergio Leonel Ramos, de 20 años. Había sido visto por última vez el lunes. Lo hallaron en la Ciudad de Buenos Aires

Encontraron al joven que había

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la mujer encontrada muerta en un basural de Neuquén

Por el momento, no se logró identificar a la víctima. Las autoridades reconocieron que tampoco sería de la zona capital

Se conocieron los resultados de

El fiscal que investiga a Matías Jurado planteó que podría haber más víctimas

Hasta el momento, hay cuatro personas reconocidas. No obstante, remarcaron que quedarían muestras de ADN sin identificar

El fiscal que investiga a

Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

Tras ingresar a la oficina principal, los ladrones se llevaron el dinero en el marco de una supuesta causa por lavado de dinero. Todavía no hay detenidos por el hecho

Simularon ser policías y organizaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Facundo

Elecciones 2025, en vivo: Facundo Manes dijo que “Milei vino a destruir la casta y se convirtió en el jefe de la casta“

Murió Enrique Blasco Garma, economista, exfuncionario y columnista de Infobae

Presupuesto 2026: el Gobierno asegura que asistirá a 22,5 millones de argentinos, 1,3 millones menos que en la gestión anterior

Dura crítica de Cristina Kirchner a la política económica del Gobierno: “¡Qué olor a default!"

El mercado de termos Stanley falsos no da tregua: incautaron más de 12 mil envases truchos en Liniers

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

El discurso público anti-Israel señala que estamos viviendo una era de barbarie

Los terroristas de Hamas publicaron una foto de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

TELESHOW
Daniela Celis y el padre

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre