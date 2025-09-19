Detuvieron en Córdoba a un jubilado que vendía cocaína por delivery

Trasladron al detenido que vendía cocaína a metros de un instituto de formación superior en la localidad cordobesa de Mina Clavero (Fotos: Ministerio Público de Acusación de Córdoba)

Un hombre de 67 años, acusado de vender drogas a través del sistema delivery, fue arrestado tras una investigación que duró más de un año, luego de una serie de denuncias recibidas por las autoridades.

El seguimiento, coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), incluyó relevamientos, vigilancia en la vía pública y análisis de información aportada por vecinos.

El allanamiento se realizó en el barrio Centro, específicamente en un domicilio ubicado sobre la avenida San Martín al 1600, en una zona comercial y residencial donde la presencia policial suele ser frecuente debido al tránsito de estudiantes.

El punto de venta estaba estratégicamente ubicado, puesto que se encontraba a pocos metros del Instituto Superior Dr. Carlos María Carena y de una sucursal del Banco de Córdoba, donde circula mucha gente.

Durante los meses previos al operativo y según informó el portal El Doce.tv, la FPA recibió numerosas comunicaciones a través del canal de denuncias anónimas, donde se señalaban movimientos inusuales en la vivienda allanada.

Intervino en el caso la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Al momento de realizar el procedimiento, los agentes policiales secuestraron varias dosis de cocaína listas para su comercialización, una cantidad de dinero cuya suma no fue revelada oficialmente, tres balanzas digitales, dos motocicletas utilizadas para el reparto y varios materiales que demostraron el fraccionamiento y la entrega de las sustancias. Toda la evidencia quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico, que tiene jurisdicción en Villa Dolores.

La modalidad delivery empleada por el detenido había sido detectada con anterioridad en otros puntos de Córdoba. El hombre arrestado quedó imputado bajo la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, mientras que la investigación judicial seguirá su curso a fin de esclarecer el posible involucramiento de terceros. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la existencia de una red mayor en torno al acusado.

Cayó una banda que vendía droga por delivery

A principios de este mes, una investigación por parte del Departamento de Casos Especiales culminó con la desarticulación de dos búnkers de droga, permitiendo la detención de 10 integrantes de la organización criminal conocida como “Hermanos González” y la aprehensión de 21 personas vinculadas a la venta de estupefacientes. El procedimiento incluyó el allanamiento de cinco domicilios, entre ellos dos viviendas utilizadas como centros de distribución y tres inmuebles de apoyo, todos localizados en José C. Paz y San Miguel.

La investigación, dirigida por la UFI 16 Temática de Estupefacientes a cargo del Dr. Martínez y supervisada por el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial San Martín, permitió identificar el modus operandi de la banda. Las autoridades comprobaron que la organización utilizaba motocicletas habilitadas para la entrega de drogas bajo la modalidad de delivery.

Entre los vehículos incautados se encuentran dos motos Honda Wave, una de ellas sin número de serie y la otra con pedido de secuestro activo por hurto desde el 12 de agosto pasado, según la Comisaría de Mariano Argentina 1.ª. En el marco de los allanamientos, también se confiscaron equipos de telefonía celular y handies de comunicación, elementos que, según los investigadores, eran empleados para coordinar la distribución y venta de estupefacientes.

Durante los operativos, los agentes encontraron 6.200 dosis de cocaína (2.800 gramos), una suma de $2.200.000 en billetes de baja denominación, así como armas de fuego y municiones. El armamento encontrado durante los operativos estaba conformado por un revólver calibre 38 Smith & Wesson sin número de serie, una pistola calibre 22 Remington, un revólver marca Rossi calibre 22 sin número de serie, una escopeta tipo tumbera calibre 12 y seis municiones calibre 9 mm. Además, se hallaron dos chalecos antibalas sin numeración, un chaleco de transporte policial, una chaquetilla de la Policía Local, una jerarquía de Sargento y un chaleco antibalas.