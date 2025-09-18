Crimen y Justicia

Inseguridad en Mar del Plata: enfrentó a los tiros a 4 motochorros que le quisieron robar en la puerta de su casa

Ocurrió en agosto, pero las imágenes del violento momento se conocieron en las últimas horas. El video


El momento en que el hombre se defendió a los tiros de un robo en Mar del Plata

Un hombre evitó un asalto a mano armada al defenderse a los tiros contra cuatro motochorros cuando aguardaba el regreso de su esposa en la entrada de su casa en la ciudad de Mar del Plata. Las imágenes son impactantes y muestran el momento en que los ladrones intentaron ingresar a la vivienda mientras que la víctima busca el arma para repeler el robo.

De acuerdo con medios locales, todo ocurrió en la zona de las calles Alejandro Korn y Solís, el lunes 21 de agosto pasado, alrededor de las 20.30. Sin embargo, las imágenes del hecho trascendieron a casi un mes del incidente.

En diálogo con Teleocho Informa, el abogado de la víctima, Maximiliano Orsini, contó que el hecho se produjo cuando dos motocicletas con cuatro personas a bordo se detuvieron en las inmediaciones de la vivienda y amenazaron de manera violenta al matrimonio para exigirles dinero.

En ese momento, el hombre ingresó a la vivienda, tomó una pistola calibre nueve milímetros registrada a su nombre y realizó varios disparos, logrando que los atacantes huyeran del lugar. En las imágenes se observa cómo la víctima salió de la casa y comenzó a efectuar los disparos en plena vía pública.

Sobre la huida, Orsini aseguró que uno de los asaltantes escapó por la calle Solís en dirección a Juramento, mientras que los otros tres lo hicieron a bordo de las motocicletas por la calle Korn hacia Gaboto. El letrado explicó al medio que su cliente actuó en “legítima defensa” frente a la amenaza sufrida por él y su mujer, subrayando que “es legítimo usuario, está capacitado en el uso de arma y sólo se defendía”.

El caso está bajo investigación y las autoridades buscan identificar a los autores del hecho. Orsini detalló que, aunque se llamó al 911, “la policía fue y no realizó actuaciones y que hubo que hacer la denuncia en la Fiscalía”.

Asimismo, remarcó que no se aplicó ningún protocolo de contención psicológica para la víctima ni su esposa tras el suceso y señaló que días después, la Seccional 3ra de la zona registró un recambio de autoridades. “La intención primaria era entrar a la propiedad y eso se pudo evitar”, puntualizó el abogado.

El letrado consideró en Teleocho Informa que armarse “para alguna gente es una necesidad” y resaltó el fenómeno creciente de ciudadanos que optan por portar armas ante la sensación de inseguridad, al tiempo que responsabilizó al Estado por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de protección ciudadana.

El hombre le disparó a
El hombre le disparó a los ladrones cuando estaba huyendo

“Hay que estar preparado para utilizar un arma”, insistió Orsini y rescató que en este caso “salió todo bien”. “La gente se está armando y es un fenómeno”, dijo.

Intento de homicidio en Mar del Plata

Un hombre apuñaló a otro en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata. El ataque se produjo cuando el agresor llegó a la casa de su ex pareja y la encontró con otra persona. Ahora, está detenido por “homicidio en grado de tentativa”.

El episodio se desarrolló durante la noche, en una vivienda ubicada en calle 238 al 1600, y es investigado por la Fiscalía a cargo de Carlos Russo.

De acuerdo con los datos obtenidos por el portal del diario La Capital, el conflicto se habría desencadenado cuando el hombre más joven arribó a la residencia de su ex pareja alrededor de las 20 horas del martes. En el patio de la vivienda, sostuvo una acalorada confrontación con la víctima, un hombre mayor.

Durante la pelea, el agresor utilizó un arma blanca y apuñaló en el pecho a su adversario, causándole una grave herida.

La mujer, propietaria del inmueble, —quien se encontraba dentro de la casa y no presenció la agresión— escuchó el altercado, pero cuando salió al patio, el hombre ya había sido apuñalado. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con una herida punzante que comprometió uno de sus pulmones.

Tras el ataque, el sospechoso abandonó el lugar y, poco después, se presentó voluntariamente en la comisaría decimoprimera, que interviene en esa jurisdicción. El joven manifestó a los efectivos que había estado involucrado en un “incidente” y declaró su voluntad de aportar detalles para esclarecer los hechos.

Una vez que la policía notificó oficialmente al fiscal Russo sobre la gravedad del estado de salud del herido y la confesión espontánea del atacante, el Ministerio Público dispuso la inmediata aprehensión del acusado. La instrucción de la causa avanzó con celeridad sobre la base de los primeros indicios y el relato de la mujer presente en la vivienda.

En la instrucción inicial del caso, el fiscal ordenó que no se recibiera declaración formal al detenido, con el objetivo de resguardar el proceso de imputación y evitar eventuales nulidades. Simultáneamente, dispuso que la mujer fuera convocada en calidad de testigo clave, por ser la única que pudo escuchar la pelea y aportar datos sobre los vínculos previos entre ambos y el entorno familiar.

Según trascendió, sobre el agresor recaía una restricción de acercamiento a la mujer, aunque ese impedimento judicial se encontraba vencido al momento del episodio. Por otro lado, el hombre herido no mantenía vínculo sentimental alguno con la propietaria de la vivienda, factor que la investigación considera relevante para determinar los móviles y la dinámica de la pelea.

