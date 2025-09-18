Crimen y Justicia

El crudo relato del hermano del hombre que murió durante un operativo policial en Vicente López: “Fue un exceso de las fuerzas”

El bailarín Augusto Buccafusco pide Justicia por Octavio, padre de 3 hijas, y que los testigos del hecho se acerquen a declarar. Asegura que los agentes municipales lo asfixiaron

Quince días pasaron desde la trágica madrugada que marcó a la familia Buccafusco. Fue el miércoles 3 de septiembre entre las 5:30 y las 7 de la mañana cuando Octavio, padre de tres niñas y vecino de Vicente López, murió durante un operativo policial luego de llamar al 911 para alertar de un posible robo en su casa, ubicada en la localidad de Florida. La Justicia investiga si los agentes municipales provocaron su fallecimiento.

“Fue un exceso de las fuerzas, lo asfixiaron”, aseguró su hermano, el bailarín Augusto Buccafusco que saltó a la fama en 2007 tras participar en el reality “High School Musical, la selección” y luego en la versión argentina de la película de Disney que llegó a los cines.

Octavio murió en la esquina de la avenida Maipú y Güemes en una secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En el video, se ve cómo la víctima, que tenía su perro en brazos, es reducido por agentes municipales que forcejearon con él hasta dejarlo inmóvil en el suelo.

“Él llamó a la policía por un intento de robo. Llegó la municipal y él desconfía. Dice ‘ustedes son municipales, yo llamé al 911′ y se va porque a buscar un policía. Ahí lo persiguen y lo abordan en esa esquina", contextualizó Augusto en diálogo con TN.

Según el crudo relato que brindó, Octavio forcejeó con los efectivos para desmarcarse y seguir en busca de otra autoridad que lo ayudara, pero fue entonces cuando “lo asfixiaron” porque creyeron que él era el sospechoso.

“Estoy muy movilizado, muy nervioso. Quiero agradecer primero por el espacio y poder visibilizar esto, porque esto, mi hermano no murió acá, acá pasó algo, esto fue un exceso de las fuerzas, mi hermano no presentaba ningún tipo de peligro ni para él ni para terceros, no estaba de manera hostil, él estaba muy tranquilo”, contó Augusto, quien encabeza el pedido de Justicia en representación de la familia.

Y agregó: “Ellos se le tiraron entre cinco personas encima durante un montón de tiempo, lo cual es imposible que cualquier persona con tres rodillas en la espalda, con el peso del cuerpo, puedan resistir durante 15 minutos. A él lo asfixiaron, por supuesto que lo asfixiaron. Estamos esperando el informe de la autopsia porque eso es lo que va a determinar. A mí el fiscal me aseguró que si la autopsia dice eso van a ir a buscar a la policía”.

El pedido de Justicia de su familia

La causa está en manos de Alejandro Guevara, titular de la UFI de Vicente López Este, quien ya tiene en su poder las grabaciones donde se ve a los agentes municipales tirar a la víctima al piso y apretarlo contra el cordón de la vereda. Su perro quedó en medio de ellos. “Él se dio cuenta antes que los policías que estaba muerto”, señaló el hermano.

Sobre la secuencia que se ve en el video, describe: “Lo tienen en el piso un montón de tiempo y yo creo firmemente de que se dan cuenta de que lo matan, que lo asesinan y quieren hacer todo esto (disimular) porque saben que están siendo filmados. Para hacerle creer a las cámaras que él se murió mucho después solo”.

Augusto, el hermano de la víctima

Y agregó: “Lo dejaron 10 minutos tirado en el piso sin hacerle RCP. Cuando se alejan los policías, él no se mueve más en ningún momento. Si vos estás en el piso con las esposas atrás claramente un poco te vas a mover es lógico que te vas a mover”.

El caso está siendo investigado como “averiguación de causales de muerte”, aunque la familia de Octavio reclama que se investigue como un homicidio. En este sentido, sus familiares piden que quienes hayan presenciado el episodio, se acerquen a la fiscalía a aportar su declaración a fin de esclarecer los hechos.

