Traficaban más de 800 kilos de marihuana en lancha y los tiraron a la costa del río tras ser descubiertos por la policía

Misiones: secuestraron más de 800 kilos de marihuana en la ribera del Paraná

Un cargamento de más de 800 kilos de marihuana fue secuestrado en la ribera del Río Paraná en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, en el marco de un operativo de la Policía Federal Argentina desarrollado esta madrugada.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División Antidrogas Eldorado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, quienes interceptaron 855,057 kilogramos de flores de cannabis valuados oficialmente en más de 3 millones de pesos. La droga estaba distribuida en 42 bultos envueltos en nylon negro, abandonados en la vera del río.

Según informaron las autoridades, el operativo se desplegó como parte de una serie de patrullajes preventivos. Durante el recorrido, el personal policial detectó la presencia de dos embarcaciones que, al percatarse de la aproximación de las fuerzas de seguridad, se alejaron a gran velocidad en dirección a Paraguay. Los ocupantes de ambas lanchas arrojaron los paquetes con droga en la orilla argentina y escaparon por el río antes de que los efectivos pudieran interceptarlos.

La reacción inmediata de los agentes permitió asegurar la zona. En este contexto, intervino el can detector “LAILA”, quien marcó positivamente la existencia de la sustancia en los bultos, lo que aceleró la inspección del contenido.

Los cargamentos incautados

Una vez abiertos los paquetes, los efectivos confirmaron la presencia de flores de cannabis. El pesaje oficial constató que se trataba de 855,057 kilogramos, que representa uno de los decomisos de mayor volumen realizados en lo que va del año en el corredor fluvial de la provincia.

La intervención fue puesta bajo la órbita del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero, con la Secretaría de Valeria Kuppers. El juzgado supervisó el secuestro y la toma de muestras y autorizó la difusión pública del procedimiento. Según supo Infobae, el valor del cargamento incautado asciende a $3.154.900.000.

Los involucrados no fueron detenidos ya que utilizaron lanchas para huir rápidamente hacia aguas internacionales luego de abandonar la droga en el margen argentino del Paraná. Fuentes policiales indicaron que “la rápida reacción de las patrullas fluviales y el refuerzo del monitoreo tecnológico en la zona impidieron el traslado del cargamento hacia su destino final, frustrando una operación de tráfico transfronterizo”. Todo el material incautado fue trasladado a un depósito bajo custodia judicial, en cumplimiento de los protocolos normativos.

Una de las bolsas encontradas

Días atrás, también en la frontera con Paraguay, las autoridades hallaron 700 kilos de marihuana en un camión que transportaba arroz. El procedimiento se llevó a cabo en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, al cruzar el río Paraná, en el momento en que el vehículo intentaba ingresar al país. El destino final del viaje era Chile.

La detección, que ocurrió durante la noche del miércoles, se produjo gracias al uso del escáner aduanero, que permitió advertir una densidad inusual en el piso del semirremolque. El análisis técnico reveló la existencia de un compartimento que no correspondía al diseño original del camión.

Fue entonces cuando los agentes de Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), procedieron a una inspección más detallada que incluyó el uso de herramientas de corte para acceder al espacio oculto.

En su interior hallaron 541 bultos de cannabis sativa, lo que sumó un total de 700 kilogramos de droga, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en unos USD 1.750.000. De inmediato, se notificó al Juzgado Federal de Posadas, bajo la órbita del doctor José Luis Casals, quien tomó intervención en la causa. El magistrado dispuso tanto la detención del conductor del vehículo, un ciudadano paraguayo, como la incautación del medio de transporte.

El hecho quedó encuadrado bajo una causa penal por tentativa de contrabando de estupefacientes, contemplada en el artículo 866 del Código Aduanero argentino, que prevé una pena máxima de hasta 12 años de prisión.