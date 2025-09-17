De testigo a acusada: la trabajadora sexual que quedó detenida por el crimen de un cliente durante una cita

La acusada, Yanina Soledad González

Una trabajadora sexual de 33 años fue detenida en las últimas horas en la localidad bonaerense de Los Polvorines, acusada de haber sido cómplice del asesinato de un cliente en marzo pasado.

La mujer, identificada como Yanina G., pasó de ser testigo del caso a una de las principales sospechosas del homicidio de Rodrigo Nicolás Capurro, un plomero de 36 años que vivía en San Miguel.

El crimen ocurrió la noche del 3 de marzo pasado en el interior de un Renault Symbol estacionado en la esquina de Antonio Alice y Alejandro Sirio, también en Los Polvorines.

La Policía Bonaerense fue hasta allí tras un llamado al 911 y halló dentro del coche el cuerpo de un hombre en el asiento del conductor, con varias puñaladas en la zona izquierda del abdomen. Estaba acompañado por una mujer que, en ese momento, dijo ser trabajadora sexual y declaró que se encontraba dentro del vehículo con la víctima cuando un sospechoso los sorprendió, apuñaló a Capurro y escapó robándole una riñonera con estupefacientes.

En la escena se secuestraron tres cuchillos, dos teléfonos celulares y un envoltorio de nailon con cocaína.

La versión primaria señalaba de esa manera que todo se habría tratado de un robo cometido por un desconocido. Inicialmente, los detectives también plantearon la hipótesis de que el ataque podría estar vinculado al narcomenudeo en la zona.

Pero las cámaras de seguridad y distintas tareas de investigación descartaron esa línea y llevaron a sospechar que la historia de Yanina G. no era real.

Según determinaron los investigadores, la mujer, junto a otro hombre identificado como Carlos G., de 28 años, planeaban asaltos contra los clientes que contrataban los servicios sexuales de la mujer. La acusación sostiene que Capurro fue una de sus víctimas y que el plan terminó con su asesinato.

Por el caso, Carlos G. ya había sido detenido a fines de mayo pasado en el mismo partido de Malvinas Argentinas. Y con la reconstrucción completa, ahora faltaba encontrar a Yanina.

La mujer finalmente fue arrestada este martes por agentes de la DDI San Martín. La encontraron en la misma esquina donde se consumó el crimen.

Ahora, Yanina G. enfrenta cargos por homicidio. La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°23 de San Martín, que dirige el fiscal Daniel Moccia.

El crimen de Silvia Lépez en Munro

Omar Maximiliano Vera, de 43 años, fue arrestado en la localidad de Pilar acusado de ser el último prófugo de la banda que mató de un disparo en la cabeza a Silvia Lépez durante un asalto ocurrido en febrero pasado.

El sospechoso fue arrestado por la Policía Bonaerense en la estación ferroviaria de Pilar Fortez y La Rioja, tras un seguimiento que encabezó el jefe del Comando de Patrullas Tigre junto al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda de Tigre.

El hecho que derivó en el crimen sucedió el 26 de febrero en la esquina de Independencia y José Hernández, en Vicente López, cuando la víctima se desplazaba en una Chevrolet Tracker junto a su esposo. El grupo de ladrones los interceptó utilizando una Ford Territory blanca y dispararon cuando el marido intentó escapar. La bala impactó en la cabeza de Lépez, quien murió antes de llegar a la clínica.

Los delincuentes venían siguiendo a la pareja desde San Martín y ya habían robado otro vehículo minutos antes del ataque. Las cámaras de seguridad y la investigación policial permitieron establecer que la banda actuó con al menos dos autos robados, que después abandonaron en Villa Lynch para fugarse en un tercer rodado.

Con la caída de Vera, las autoridades informaron que ya están detenidos todos los implicados en el robo y asesinato de Lépez, quien era gerenta del Banco Nación de Munro.