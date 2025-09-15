Crimen y Justicia

Video: así es el escondite que usaba uno de los narcos más buscados de Santa Fe para ocultarse dentro de su propia casa

Waldo Bilbao estaba prófugo desde 2023. Era uno de los líderes de una red que abastecía con cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Todavía buscan a su hermano y socio, Brian Bilbao

El escondite de Waldo Bilbao

Waldo Bilbao integró la lista de los más buscados de Santa Fe. Desde 2023 tenía un pedido de captura vigente por liderar una red que abastecía con cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Había una recompensa millonaria del gobierno provincial para quien aportara datos de su paradero, pero no lograban dar con él. Esa situación cambió este sábado, cuando, en horas de la madrugada, finalmente lo encontraron. Lo insólito: estaba en su casa.

El acusado de 45 años fue detenido en el marco de un gran despliegue policial desarrollado en plena noche. El operativo se hizo en un departamento ubicado en la calle Colón al 1200, muy cerca del Monumento a la Bandera de Rosario, donde Bilbao estaba con su pareja y el resto de su familia. Allí permanecía escondido.

Así detuvieron a Waldo Bilbao, el narco prófugo de Santa Fe

La propiedad tenía una particularidad: el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) que ingresó al lugar, descubrió que había construido un escondite dentro de su hogar, al que huía cuando alguien entraba.

Eso habría intentado hacer este sábado a la madrugada cuando las autoridades entraron a su departamento, pero el tiempo no le dio para llegar a eludir a los uniformados.

Infobae accedió al video -que acompaña esta nota- realizado en el lugar, que muestra los detalles del particular escondite. El mismo se encuentra en el baño, detrás de una pequeña puerta de metal que, al abrirla, descubre un habitáculo que da al interior del edificio. Aunque efectivo, no deja de ser peligroso: se puede observar un hueco que iría hasta la planta baja.

El narco fue localizado en
El narco fue localizado en una vivienda de Rosario, tras dos años prófugo

El operativo

Tras dos años de búsqueda, la detención se logró tras “minuciosas investigaciones” en el marco de una causa instruida por el Juzgado Federal Nº 3 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que había emitido un pedido de captura de alto perfil.

A raíz del nivel de peligrosidad que representaba el fugitivo, se había activado una recompensa por 40 millones de pesos para quien pudiera aportar datos certeros sobre su paradero. Fue así que se ordenó el allanamiento de una vivienda en Colón al 1200, en el centro de Rosario.

El momento en el que
El momento en el que los agentes irrumpieron en la vivienda donde se escondía

En el operativo participó la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe junto a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía, quienes lo detuvieron cuando este intentaba ocultarse en un habitáculo de reducidas dimensiones.

Para la Justicia Federal, Bilbao desempeñaba un rol clave en la organización criminal liderada por su hermano Brian Bilbao, quien permanece prófugo. Según las evidencias reunidas, habría sido el encargado de manejar parte del dinero obtenido del narcotráfico para lavarlo en distintas actividades.

De acuerdo con los expedientes judiciales, los hermanos Bilbao cuentan con antecedentes por narcotráfico desde 2019 y fueron acusados de encabezar una estructura dedicada al tráfico de cocaína que abastecía a Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Ambos permanecían prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar horas antes de una serie de allanamientos que desarticularon parte de su red. Previo a esto, en abril de 2019, Waldo había sido detenido con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia con fines de comercialización.

Poco después, el narco recuperó la libertad y, desde entonces, consolidó y expandió las operaciones de la organización en la región junto a su hermano, apodado “el innombrable”.

De hecho, las pruebas recabadas indicarían que habrían establecido una red de distribución que comercializaba cocaína a 5.400 dólares (USD) por kilo con al menos tres avionetas, que usaban como pista un campo en Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario.

Brian Walter Bilbao, otro de
Brian Walter Bilbao, otro de los buscados por formar parte de una banda narco

Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe

  1. Matías Ignacio Gazzani, acusado por narcotráfico y asociación ilícita: $60.000.000.
  2. Brian Walter Bilbao, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $40.000.000.
  3. Vicente Matías Pignata, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $35.000.000.
  4. Jesús Maximiliano Eusebio, acusado por asociación ilícita: $30.000.000.
  5. Fernando Sebastián Vázquez, acusado por homicidio: $25.000.000.
  6. Facundo Nicolás Aguirre, acusado por homicidio: $30.000.000.
  7. Alexis Emanuel Mendoza, acusado por amenazas calificadas: $25.000.000.
  8. Ramiro Gastón Escalante, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.
  9. Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.

Para quienes deseen aportar información que conduzca a la captura de los sospechosos, existen varias vías: el envío de un correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o la presentación en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

En el caso específico de Brian Bilbao, buscados por la Justicia Federal, se puede contactar al Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de fisdistrito-ros@mpf.gov.ar o acudir a la Fiscalía Federal de Rosario en Mitre 601 y 621.

