Crimen y Justicia

Hackeaban los WhastApp enviando links de páginas falsas y les vaciaban las cuentas: 12 sospechosos

Accedían a datos sensibles de los dueños de la red de mensajería, quienes eran engañados a través de sitios apócrifos en la plataforma Marketplace de Facebook

Guardar
Hackeaban y vaciaban cuentas

La modalidad consistía en el hackeo de cuentas de WhatsApp mediante enlaces fraudulentos y el uso de páginas falsas, conocidas como fake page. De ese modo, se accedía a datos sensibles de los usuarios, quienes eran engañados a través de sitios apócrifos en la plataforma Marketplace de Facebook. Según se informó, las maniobras delictivas habrían generado perjuicios que ascienden a 20 millones de pesos y criptomonedas.

Hay 12 sospechosos en la causa, de los cuales seis quedaron detenidos, informaron fuentes oficiales a Infobae.

El Operativo Nacional Anti-Estafa “Huella Digital” se desarrolló en el marco de diez causas impulsadas por la División Delitos Tecnológicos, que investigaba maniobras de defraudación informática, según fuentes del caso.

El avance de la investigación se logró gracias a tareas de ciberpatrullaje en redes sociales y al análisis de cuentas empleadas para las operaciones ilícitas. Estos procedimientos permitieron obtener y resguardar evidencia digital clave, con la cual se identificó a todos los integrantes de la organización.

La mayoría de los sospechosos
La mayoría de los sospechosos del caso

Además, se logró establecer el domicilio de residencia de cada uno, en su mayoría titulares de cuentas bancarias a las que se derivaban los fondos obtenidos:.

Con el material probatorio reunido, las actuaciones fueron remitidas a la Ayudantía Fiscal con Competencia Exclusiva en delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, bajo las órdenes del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Carina Andrijasevich, secretaría de Jésica Viviana Ventrice.

En ese marco, el juzgado expidió 21 órdenes de allanamiento y 16 medidas judiciales. Dichas diligencias se concretaron con la participación de la Superintendencia de Investigaciones Federales en 13 objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, además de los operativos desarrollados por las DUOF de Casilda (Santa Fe), Puerto Iguazú (Misiones) y Corrientes, en cada una de sus jurisdicciones.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación: tres CPU, 13 celulares, una tablet, tres notebooks, un disco externo, un posnet y un pendrive, además de dólares y marihuana. Y se dispuso el congelamiento de criptoactivos vinculados a la maniobra.

El posteo de Bullrich
El posteo de Bullrich

Asimismo, se contó con la colaboración del Departamento Técnico de Cibercrimen, que llevó adelante el triage de los dispositivos electrónicos incautados para verificar su utilización en los hechos.

Finalmente, en los lugares allanados se notificó la formación de la causa a los partícipes de la maniobra delictiva (básicamente estafas y defraudación informática) y se procedió a la detención de los principales responsables. Los detenidos fueron trasladados a las dependencias correspondientes.

Un dato que no surgió de los investigadores, lo posteó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, cuando le dio difusión al caso con un posteo de la red social “X”.

"9 estafadores digitales detenidos. Hackeaban y vaciaban cuentas desde distintas provincias y desde la cárcel provincial de Magdalena, donde a los presos sí les permiten tener teléfono. El @DFI_Arg les cortó el curro. ¡Adentro!“, escribió la funcionaria.

Temas Relacionados

estafasestafas virtualesPolicía Federal ArgentinaPatricia Bullrichúltimas noticiasciberdelitos

Últimas Noticias

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Todo finalizó con la detención del sospechoso luego del despliegue de una embarcación y un kayak de la Policía de la Ciudad para capturarlo

Intentó huir de un control

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

En las últimas horas se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad del siniestro ocurrido en Francisco Álvarez

Video: el momento del choque

Lo detuvieron por el robo de cables, allanaron la casa de su mamá y encontraron más de $7 millones en éxtasis

El sospechoso fue aprehendido en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando cotejaron su DNI, los investigadores notaron que era buscado por drogas y que era oriundo de Mar del Plata. En la vivienda también reside su abuela

Lo detuvieron por el robo

Mataron a un adolescente de 16 años y balearon a una chica desde un caballo en Villa Gobernador Gálvez

Al chico lo asesinaron de un tiro en un ojo durante una discusión con tres sospechosos. La joven recibió el disparo cuando estaba sentada en la vereda de su casa

Mataron a un adolescente de

Insólito: robaron un micro que estaba en marcha en la terminal de Miramar

Encontraron la unidad abandonada a la altura de Mar del Plata. Buscan al ladrón

Insólito: robaron un micro que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Premios Emmy 2025: quiénes fueron

Premios Emmy 2025: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Cambios por el aumento del dólar: cuánto cuesta sacar plata de un cajero automático del exterior

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Premios Emmy 2025: todos los looks de las celebridades de la televisión internacional en la alfombra roja

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ofreció su apoyo a

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

Guinea Ecuatorial dejó sin internet a la isla de Annobón por protestar contra una constructora vinculada al dictador Obiang

TELESHOW
El mensaje de Daniela Celis

El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”

Emilia Attias y Susana Roccasalvo adelantaron cómo se preparan para MasterChef Celebrity: “Comenzamos a grabar a fin de mes”

La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos y esperame”

Griselda Siciliani y el juego de seducción con Luciano Castro en playas de Brasil

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida