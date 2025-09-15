Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Atraparon a dos de los individuos involucrados en el ataque a los jóvenes

Dos hombres fueron detenidos este domingo en las ciudades de La Plata y Berisso en un operativo policial que surgió a raíz de una investigación por un violento ataque y robo cometido meses atrás en la salida de un evento en Berisso. Los arrestados tienen 24 y 35 años y eran buscados desde abril. Un tercer implicado permanece prófugo.

A. E. N. B. y C. D. C. están acusados de ser parte del grupo que golpeó y asaltó a dos jóvenes a la salida de un boliche el pasado 13 de abril, sobre la calle 153 entre 17 y 18, cerca de las 7:30 de la mañana. De acuerdo con el relato de las víctimas y de sus familiares, un grupo de individuos identificados como personal de seguridad del boliche al que habían asistido horas antes los alcanzó a unas cuadras del lugar. Los interceptaron en un auto Volkswagen Gol Trend negro y una moto Yamaha FZ bordo, la cual fue secuestrada durante el reciente procedimiento.

Tras alcanzarlos, los golpearon y les robaron sus pertenencias, una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Debido a que se produjo a plena luz del día, los investigadores pudieron observar en detalle lo registrado en las imágenes.

Los chicos, de 23 y 19 años, recibieron una brutal golpiza. Uno de ellos fue golpeado en los genitales, por lo que debió atenderse de urgencia; mientras que el otro tuvo una fractura de nariz, múltiples heridas y coágulos detrás de una oreja. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Berisso, donde las víctimas identificaron a los agresores como integrantes del personal de seguridad del evento al que habían asistido. En aquel momento, la causa fue caratulada como “robo agravado (lesiones)” y “lesiones leves” y quedó en manos de la Fiscalía, que profundizó la búsqueda de los responsables.

Según indicó el portal La Buena Info, durante el operativo realizado este fin de semana en la casa de A. E. N. B., encontraron la motocicleta bordo sin dominio, una campera negra con la inscripción “Seguridad Protección Total” —la que habría sido utilizada durante el ataque y que habría quedado en los registros fílmicos— y una escopeta desarmada sin numeración ni marca visible.

Las órdenes de detención, secuestro y allanamiento fueron emitidas tras cinco meses de tareas investigativas dirigidas por oficiales de la Comisaría Primera de Berisso y bajo la supervisión de la UFI N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki y el Juzgado de Garantías N°4 del juez Juan Pablo Masi. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se prevé su declaración indagatoria para el inicio de la semana.

En tanto, continúa la búsqueda de un tercer individuo que permanece prófugo, cuyas iniciales son A. M. Su participación pudo ser determinada con el análisis de las grabaciones.

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos

El fiscal dictó restricciones de acercamiento y prohibición de contacto para las dos mujeres identificadas

Una estudiante de medicina de 23 años fue víctima de una brutal agresión a la salida de un boliche en Urdinarrain, Entre Ríos, a principios de agosto. El hecho ocurrió tras una pelea registrada dentro del local nocturno, en el marco de un evento organizado por estudiantes de la ciudad. La situación se desencadenó cuando, en el interior del boliche, la pareja de la joven tuvo un incidente menor tras volcar un vaso, lo que generó la reacción violenta de un grupo de jóvenes que comenzó a increparlo y, posteriormente, intentó agredirlo físicamente.

El personal de seguridad de la discoteca intervino y logró retirar a los agresores del recinto, pero el grupo permaneció en el exterior. La joven salió del local para buscar el vehículo, pero al notar que su pareja no la seguía, decidió regresar. Fue entonces interceptada en la puerta por dos mujeres de alrededor de 30 años, una de las cuales la agredió de inmediato.

Las imágenes captadas por testigos mostraron cómo la chica recibió fuertes golpes en el rostro; fue tomada del cabello, arrojada al suelo y luego pateada en la cabeza. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada por sus lesiones.

La causa está a cargo del fiscal Lucas Pascual, quien dictó restricciones de acercamiento y prohibición de contacto para las dos agresoras, además de impedirles el ingreso al local nocturno y el acercamiento a la víctima por al menos 90 días. Ambas mujeres fueron notificadas para designar defensor y serán citadas a declarar.