Crimen y Justicia

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Las víctimas los identificaron como personal del lugar, aunque la Policía secuestró indumentaria que habrían utilizado para hacerse pasar por seguridad. Buscan a una tercera persona

Guardar
Atraparon a dos de los individuos involucrados en el ataque a los jóvenes

Dos hombres fueron detenidos este domingo en las ciudades de La Plata y Berisso en un operativo policial que surgió a raíz de una investigación por un violento ataque y robo cometido meses atrás en la salida de un evento en Berisso. Los arrestados tienen 24 y 35 años y eran buscados desde abril. Un tercer implicado permanece prófugo.

A. E. N. B. y C. D. C. están acusados de ser parte del grupo que golpeó y asaltó a dos jóvenes a la salida de un boliche el pasado 13 de abril, sobre la calle 153 entre 17 y 18, cerca de las 7:30 de la mañana. De acuerdo con el relato de las víctimas y de sus familiares, un grupo de individuos identificados como personal de seguridad del boliche al que habían asistido horas antes los alcanzó a unas cuadras del lugar. Los interceptaron en un auto Volkswagen Gol Trend negro y una moto Yamaha FZ bordo, la cual fue secuestrada durante el reciente procedimiento.

Tras alcanzarlos, los golpearon y les robaron sus pertenencias, una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Debido a que se produjo a plena luz del día, los investigadores pudieron observar en detalle lo registrado en las imágenes.

Los chicos, de 23 y 19 años, recibieron una brutal golpiza. Uno de ellos fue golpeado en los genitales, por lo que debió atenderse de urgencia; mientras que el otro tuvo una fractura de nariz, múltiples heridas y coágulos detrás de una oreja. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Berisso, donde las víctimas identificaron a los agresores como integrantes del personal de seguridad del evento al que habían asistido. En aquel momento, la causa fue caratulada como “robo agravado (lesiones)” y “lesiones leves” y quedó en manos de la Fiscalía, que profundizó la búsqueda de los responsables.

Según indicó el portal La Buena Info, durante el operativo realizado este fin de semana en la casa de A. E. N. B., encontraron la motocicleta bordo sin dominio, una campera negra con la inscripción “Seguridad Protección Total” —la que habría sido utilizada durante el ataque y que habría quedado en los registros fílmicos— y una escopeta desarmada sin numeración ni marca visible.

Las órdenes de detención, secuestro y allanamiento fueron emitidas tras cinco meses de tareas investigativas dirigidas por oficiales de la Comisaría Primera de Berisso y bajo la supervisión de la UFI N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki y el Juzgado de Garantías N°4 del juez Juan Pablo Masi. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se prevé su declaración indagatoria para el inicio de la semana.

En tanto, continúa la búsqueda de un tercer individuo que permanece prófugo, cuyas iniciales son A. M. Su participación pudo ser determinada con el análisis de las grabaciones.

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos

El fiscal dictó restricciones de
El fiscal dictó restricciones de acercamiento y prohibición de contacto para las dos mujeres identificadas

Una estudiante de medicina de 23 años fue víctima de una brutal agresión a la salida de un boliche en Urdinarrain, Entre Ríos, a principios de agosto. El hecho ocurrió tras una pelea registrada dentro del local nocturno, en el marco de un evento organizado por estudiantes de la ciudad. La situación se desencadenó cuando, en el interior del boliche, la pareja de la joven tuvo un incidente menor tras volcar un vaso, lo que generó la reacción violenta de un grupo de jóvenes que comenzó a increparlo y, posteriormente, intentó agredirlo físicamente.

El personal de seguridad de la discoteca intervino y logró retirar a los agresores del recinto, pero el grupo permaneció en el exterior. La joven salió del local para buscar el vehículo, pero al notar que su pareja no la seguía, decidió regresar. Fue entonces interceptada en la puerta por dos mujeres de alrededor de 30 años, una de las cuales la agredió de inmediato.

Las imágenes captadas por testigos mostraron cómo la chica recibió fuertes golpes en el rostro; fue tomada del cabello, arrojada al suelo y luego pateada en la cabeza. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada por sus lesiones.

La causa está a cargo del fiscal Lucas Pascual, quien dictó restricciones de acercamiento y prohibición de contacto para las dos agresoras, además de impedirles el ingreso al local nocturno y el acercamiento a la víctima por al menos 90 días. Ambas mujeres fueron notificadas para designar defensor y serán citadas a declarar.

Temas Relacionados

brutal golpizaBerissobolichedetenidosúltimas noticias

Últimas Noticias

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Mediante una plataforma, ofrecían inversiones automatizadas y altos retornos. La desaparición repentina del dinero de las cuentas encendió las alarmas de los inversores. La suma alcanza los 250 mil dólares

Autos de lujo, redes sociales

Comienza el juicio al ex jefe de fiscales de Rosario acusado por corrupción vinculada al juego clandestino

Patricio Serjal comenzará a ser juzgado desde este lunes en el Centro de Justicia Penal. Los fiscales ya adelantaron que pedirán una pena de 12 años de prisión. Junto a él estará un ex empleado del Ministerio Público de la Acusación que está sindicado de filtrar información a un empresario del juego ilegal que ya fue condenado

Comienza el juicio al ex

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva “con pronóstico reservado y signos de leves mejorías”, aunque “el estado continúa siendo crítico”

Cómo sigue la causa por

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Un operativo policial en Chañar Ladeado terminó con la detención de tres hombres, el descubrimiento del búnker con las plantaciones y el secuestro de armas, dinero y equipos electrónicos

Una investigación por robo derivó

Se conocerán hoy las penas contra la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé torturado y asesinado en Berazategui

Este lunes el tribunal expondrá los fundamentos de la condena que recaerá sobre Yesica Aquino y Roberto Fernández

Se conocerán hoy las penas
ÚLTIMAS NOTICIAS
A partir de hoy, cierran

A partir de hoy, cierran una estación de la línea B del Subte por tres meses por trabajos de remodelación

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA

La ANMAT prohibió el uso de una serie de productos para el cabello y diferentes equipos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio se reúne con

Marco Rubio se reúne con Netanyahu para analizar la ofensiva en Qatar y el futuro de Gaza previo a la cumbre de la ONU

EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

La economía china se desploma: la producción industrial y del consumo registraron sus niveles más bajos en casi un año

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”