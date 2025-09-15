Crimen y Justicia

Atacó a golpes a su pareja y beba en Bahía Blanca: el novio de su hijastra las defendió y lo apuñaló

El agresor primero atacó a su pareja y a su bebé. Luego atacó a su yerno, quien fue internado y está fuera de peligro

El Hospital Penna de la ciudad de Bahía Blanca donde el joven fue atendido y se encuentra internado fuera de peligro

La tarde en Villa Harding Green, barrio de la ciudad de Bahía Blanca, terminó marcada por un grave episodio de violencia familiar. J. F. I. F., de 41 años, fue arrestado tras atacar a golpes a su pareja y a su hija de 11 meses, y apuñalar al novio de su hijastra, Thiago Leonel Rodríguez, de 19 años, quien intervino para frenar la agresión.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en la esquina de Borghino y Victorica. Según el parte oficial, J. F. I. F. golpeó primero a su pareja; la mujer resultó con lesiones al intentar protegerse, mientras que la pequeña recibió golpes durante el forcejeo. Los testimonios en el domicilio y los registros de los efectivos en el lugar confirmaron estas circunstancias, según informó el medio local La Brújula 24.

Cuando R., pareja de la hijastra del agresor, intentó detener el ataque, J. F. I. F. lo enfrentó con un arma blanca. Primero, intentó apuñalarlo en el pecho, pero no lo logró. Finalmente, provocó cortes en el rostro y el cuello del joven, generando heridas de consideración que requirieron atención médica urgente. La intervención rápida del personal sanitario permitió estabilizar a la víctima y evitar mayores complicaciones.

Tras el incidente, una alerta radial movilizó a efectivos del Comando de Patrulla y de la Comisaría Cuarta, quienes coordinaron un operativo que culminó con la detención del hombre en la calle San José al 3500, a pocas cuadras del lugar del hecho. Fue trasladado de inmediato a la dependencia policial.

Las actuaciones fueron supervisadas por la fiscalía de turno, que instruyó las próximas diligencias en la investigación. El avance de la instrucción dependerá de los testimonios y los peritajes forenses sobre el arma utilizada. Mientras tanto, la Justicia ordenó la detención preventiva de J. F. I. F. y una restricción de acercamiento a las víctimas.

El Hospital Penna informó que Rodríguez permanece internado y fuera de peligro. La pareja del agresor y la menor también fueron asistidas por personal sanitario, presentando lesiones compatibles con golpes.

La causa quedó caratulada como lesiones agravadas por el vínculo y uso de arma, y se esperan nuevas medidas probatorias.

Continúa activa la custodia policial sobre el entorno familiar para garantizar la seguridad de las víctimas, con seguimiento interdisciplinario que incluye asistencia psicológica y contención social.

La Justicia ordenó la detención preventiva del agresor y una restricción de acercamiento a las víctimas

Golpeó a su pareja hasta casi matarla y atacó a la Policía

Este sábado, en La Plata, un hombre fue detenido luego de que fuera denunciado por haber sido el autor de una secuencia violenta que casi culminó en la muerte de su pareja. También agredió a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) que habían llegado al lugar.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de 206 y 522, de Abasto. Según denunciaron vecinos de la zona, el acusado había golpeado de forma brutal a su pareja al punto de dejarla inconsciente en una zanja.

Luego de que los efectivos se presentaran en el lugar, hallaron a la mujer tirada con un golpe en la cabeza. Asimismo, confirmaron que el agresor continuaba junto a ella y aún sostenía el arma que había utilizado para atacarla: un fierro.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el medio platense 0221, los agentes intentaron detenerlo en ese momento, pero este les arrojó el objeto y se escapó en dirección hacia su vivienda. Allí, tras un forcejeo, fue reducido, aunque logró propinar golpes de puño a los agentes, quienes resultaron lesionados.

A raíz de la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima, los profesionales del SAME tuvieron que realizarle maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) en el lugar. Finalmente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos lograron estabilizarla. No obstante, su estado de salud sería crítico.

El caso fue caratulado como “Homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

