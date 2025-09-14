Crimen y Justicia

Golpeó a su pareja hasta casi matarla y atacó a la Policía de La Plata: quedó detenido

El acusado había atacado a la mujer con un fierro y volvió a utilizarlo para evitar ser perseguido por los efectivos. La víctima se encontraría en estado crítico, tras haber sido reanimada

La mujer fue trasladada e
La mujer fue trasladada e internada en el Hospital Alejandro Korn

Un hombre fue detenido en La Plata, luego de que fuera denunciado por haber sido el autor de una secuencia violenta que casi culminó en la muerte de su pareja. No contento con eso, agredió a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) que habían llegado al lugar.

El episodio ocurrió este sábado, en una vivienda ubicada en la intersección de 206 y 522, de Abasto. Según denunciaron vecinos de la zona, el acusado había golpeado de forma brutal a su pareja al punto de dejarla inconsciente en una zanja.

Luego de que los efectivos se presentaran en el lugar, hallaron a la mujer tirada con un golpe en la cabeza. Asimismo, confirmaron que el agresor continuaba junto a ella y aún sostenía el arma que había utilizado para atacarla: un fierro.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el medio platense 0221, los agentes intentaron detenerlo en ese momento, pero este les arrojó el objeto y se escapó en dirección hacia su vivienda. Allí, tras un forcejeo, fue reducido, aunque logró propinar golpes de puño a los agentes, quienes resultaron lesionados.

Los agentes que lograron detenerlo
Los agentes que lograron detenerlo sufrieron lesiones (CIJur)

A raíz de la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima, los profesionales del SAME tuvieron que realizarle maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) en el lugar. Finalmente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos lograron estabilizarla. No obstante, su estado de salud sería crítico.

El caso fue caratulado como “Homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

Detuvieron a un hombre por golpear a su ex pareja embarazada en Ensenada

Un hombre fue arrestado en Ensenada tras amenazar de muerte y golpear a su ex pareja, una mujer embarazada de tres meses, en la vivienda de la madre de la víctima. El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 del Departamento Judicial de La Plata, donde el acusado enfrenta cargos por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género.

El incidente sucedió poco después del mediodía del 14 de agosto, cuando un llamado de emergencia alertó al Comando de Patrullas de Ensenada sobre una posible situación de violencia doméstica en una casa de la calle Haramboure al 400.

El hombre fue detenido, tras
El hombre fue detenido, tras haber amenazado de muerte a a su ex y su familia

Al llegar, los agentes entrevistaron a la joven, quien relató que su ex pareja la había golpeado repetidamente en el abdomen, a pesar de encontrarse en el primer trimestre de gestación. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica y controles. Tanto ella como su bebé se encontraban fuera de peligro.

Sin embargo, la agresión no se limitó al primer escenario. Minutos después, el agresor se dirigió a la casa de la madre de la joven, ubicada en la zona de 38 entre 125 y 126, donde volvió a presentarse sin previo aviso. De acuerdo con el parte oficial, en ese lugar el hombre amenazó de muerte a su ex pareja, lo que incrementó el nivel de riesgo para la víctima y su entorno familiar.

Finalmente, fue en la segunda vivienda que los agentes arrestaron al agresor, quien fue trasladado a la comisaría Tercera de Ensenada. De esta manera, el individuo quedó alojado en la dependencia policial a disposición de los fiscales a cargo y el hecho fue caratulado como “lesiones en contexto de violencia de género y amenazas”.

Según consta en la denuncia, la mujer había finalizado la relación con el acusado hacía varias semanas. En los días previos al ataque, se habían registrado episodios de hostigamiento, situación que derivó en la intervención policial tras el agravamiento del cuadro.

