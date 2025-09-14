Crimen y Justicia

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

El hecho ocurrió en La Plata y, a raíz de las imágenes, el agresor fue detenido por maltrato animal. IMÁGENES SENSIBLES

La Plata: fue filmado mientras golpeaba a sus perros y fue detenido

Un caso de maltrato animal generó conmoción en La Plata cuando un hombre fue filmado por una vecina mientras golpeaba y ahorcaba a sus perros en el barrio La Hermosura, en la zona de Ruta 11 y calle 639.

Según informó 0221, la grabación se realizó entre las 10 y las 11 de la mañana y sirvió como prueba para alertar a la Policía. El personal del Comando de Patrullas intervino rápidamente en el lugar, donde detuvo al acusado y procedió a rescatar a los demás animales que se encontraban en la vivienda.

De acuerdo con los datos aportados por el medio platense, el hombre, de 23 años, fue captado mientras agredía físicamente a los perros, dándoles patadas y golpeándolos con un palo.

Las imágenes mostraron escenas de violencia que derivaron en una pronta respuesta policial, y la intervención de la Fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, especializada en hechos de maltrato animal. La filmación constituyó una prueba clave y ya fue vinculada a la causa judicial abierta por el delito.

Fuentes policiales señalaron que el animal rescatado presentaba signos de mala higiene y desnutrición. Tras la detención, los perros quedaron bajo resguardo de organizaciones proteccionistas, mientras la pesquisa continúa para determinar el alcance de los daños y las condiciones en que vivían el resto de los animales en la casa.

Las organizaciones presentes verificaron el estado de los animales y aseguraron que recibirán atención veterinaria y cuidados para su recuperación, indicaron las fuentes que intervinieron en el caso.

El acusado fue imputado por maltrato animal y, según informó 0221, permanece demorado mientras avanza la investigación. El caso puso nuevamente en debate la problemática del abuso hacia animales domésticos y la necesidad de fortalecer políticas de prevención y sanción. La causa tramita bajo la normativa vigente que penaliza el maltrato animal y contempla, entre otras medidas, la inhabilitación para la tenencia de mascotas y posibles penas de prisión.

Vecinos del barrio La Hermosura expresaron su preocupación ante tamaño acto de violencia y solicitaron mayor presencia del Estado para garantizar la protección de los animales y la acción inmediata frente a situaciones similares. La fiscalía analiza las pruebas recabadas para definir la situación procesal del imputado y asegurar el bienestar definitivo de las mascotas afectadas. El hecho, que trascendió por la viralización del video, movilizó a organizaciones y vecinos que reclaman más controles y campañas de concientización.

