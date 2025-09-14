Insólito: robaron un micro que estaba en marcha en la terminal de Miramar

La terminal de micros en donde robaron un micro

Con el correr de las horas se convirtió casi en un mito urbano el insólito robo de un micro que estaba en marcha de la terminal de ómnibus Miramar esta madrugada.

Los rumores hablaban sobre varios delincuentes que se apoderaron del vehículo y, sobre todo, que habían levantado pasajeros en el camino y se habían quedado con el dinero del ticket.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae este domingo que efectivamente robaron una unidad de la empresa Costa Azul de la terminal de Miramar, pero que el resto de la información que circulaba no era cierta.

El hecho ocurrió esta madrugada, pero el video del colectivo echó por tierra todos los mitos que se tejieron en torno a la sustracción del colectivo: fue un solo delincuente y no subió pasajeros en el camino.

“Dejaron el micro con las llaves puestas y en marcha, se subió un sinvergüenza y se lo llevó”, comentaron fuentes del caso consultadas por este medio.

Por medio del GPS del micro, las autoridades de la comisaría local encontraron el vehículo abandonado en uno de los viejos caminos que lleva a la ciudad de Mar del Plata.

Ahora, la fiscal Ana María Caro, de la UFI descentralizada de Miramar, es la encargada de la causa que se investiga por “hurto” y busca intensamente al ladrón.

Según el portal El Protagonista a Diario, la empresa Costa Azul aclaró este domingo que el robo ocurrió alrededor de la 1 de hoy, que fue sólo un delincuente el autor del hecho.

También dijeron que el micro fue hallado seis horas después a la altura de Marayuí, en Chapadmalal, a unos 21 kilómetros de distancia de la terminal de Miramar. Tenía el paragolpes robo

“No es que en el camino se vendieron pasajes. Está todo comprobado en un video”, advirtieron desde la firma, según el medio local, en base a las cámaras internas con las que está equipada la unidad y que ya están en manos de la Justicia.

Noticia en desarrollo