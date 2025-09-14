Lo detuvieron por el robo de cables, allanaron la casa de su mamá y encontraron más de $7 millones en éxtasis

Allanamiento y detención por metanfetaminas en Mar del Plata

La Policía Federal Argentina concretó un importante allanamiento en una vivienda de Mar del Plata en el marco de una investigación que seguía la pista de un hombre que había sido aprehendido en la Ciudad de Buenos Aires, por el robo de cables, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Al cotejar su DNI con las bases de datos, los agentes notaron que el sospechoso, identificado L.A.C., notaron que tenía una causa pendiente por tráfico de drogas. El hallazgo posibilitó la apertura de una pesquisa sobre una posible red de tráfico con ramificaciones entre ambas ciudades.

La investigación, encabezada por la División Investigación del Robo Organizado de la PFA, determinó que el detenido, residente en Buenos Aires, pero originario de Mar del Plata, mantenía vínculos familiares en la ciudad balnearia.

El seguimiento de sus movimientos permitió identificar la vivienda ubicada en la calle Los Andes al 2100. La propiedad pertenece a la madre del acusado, de 69 años, y era frecuentada por él, según pudieron determinar los detectives.

En la casa, también vivía su abuela de 86 años.

Las pastillas de éxtasis incautadas

Por disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 de Capital Federal, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, agentes de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata (DOUF) procedieron a allanar el domicilio investigado.

Durante la requisa, los agentes incautaron metanfetaminas, 246 pastillas de éxtasis valuadas en $7.380.000 y 188 gramos de marihuana (100 mil pesos), además de seis teléfonos celulares y tres notebooks considerados relevantes para la causa.

Voceros judiciales consignaron que los elementos informáticos y de comunicación serán peritados para reconstruir tanto la posible ruta del tráfico de drogas como eventuales conexiones con otros sospechosos o redes de distribución.

En tanto, no se tomó temperamento con las mujeres que habitan la vivienda.

“El material hallado profundiza la hipótesis de una estructura criminal con bases logísticas fuera de la ciudad de origen de los principales implicados”, sostuvo una fuente consultada por 0223.

El procedimiento, que transcurrió durante la noche del viernes, contó con la intervención de personal especializado en narcotráfico, quienes inventariaron el material secuestrado y lo trasladaron bajo custodia judicial. El sospechoso detenido en la capital permanece a disposición de la Justicia federal, que analiza el avance de la investigación y la posible imputación de nuevos involucrados.

El medio marplatense remarcó que la causa continúa abierta, mientras los investigadores buscan establecer la magnitud total de la organización implicada y la procedencia de los estupefacientes. El operativo forma parte de un esquema ampliado de control y abordaje de delitos complejos en la región.